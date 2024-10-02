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Четырех поджигателей военных автомобилей задержали в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задержаны четверо жителей Киева, которые по заказу РФ поджигали военные авто.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, трое местных мужчин и одна наркозависимая в возрасте от 21 до 34 лет отдельно друг от друга искали быстрого заработка на Телеграм-каналах. Двое из фигурантов уже привлекались к уголовной ответственности за кражи и наркоторговлю.

СБУ затримала 4 паліїв військових авто у Києві
СБУ затримала 4 паліїв військових авто у Києві

Их заметили российские спецслужбы, которые предложили им деньги в обмен на сотрудничество.

"По указанию оккупантов их приспешники подыскивали места парковки военных авто, а затем поджигали их с помощью легковоспламеняющихся смесей. В течение суток фигуранты сожгли два служебных внедорожника и мультивен украинских защитников, которые находились в столице после выполнения боевых задач на фронте", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Сообщено о подозрении двум жителям Ивано-Франковска, которые на заказ сожгли военный бус - Офис генпрокурора. ФОТО

Все это они фиксировали на видео для "отчета" российским кураторам.

Впоследствии злоумышленники были задержаны в течение нескольких часов после поджогов.

Им сообщено о подозрении по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Их действия дополнительно квалифицированы как совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Смотрите также: Задержаны три поджигателя военных авто в Черкассах и Тернополе, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

СБУ затримала 4 паліїв військових авто у Києві
СБУ затримала 4 паліїв військових авто у Києві
СБУ затримала 4 паліїв військових авто у Києві
СБУ затримала 4 паліїв військових авто у Києві

Автор: 

Киев (25588) поджог (1078) СБУ (19939)


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Топ комментарии
+42
Коли їх вже на місці злочину відстрілювати почнуть??!!!
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02.10.2024 13:14
+24
А

Кожна спалена машина Цє життя найкрайщих захистників ! Ті хто це роблять біомусор , він повинен бути УТІЛІЗОВАН
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02.10.2024 13:36
+23
або палія спалити ...
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02.10.2024 13:24
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Правила форума Совет форумчан
Коли їх вже на місці злочину відстрілювати почнуть??!!!
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02.10.2024 13:14 Ответить
або палія спалити ...
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02.10.2024 13:24 Ответить
ти як ота самка богомола-дуже кровожерлива..
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02.10.2024 13:26 Ответить
А

Кожна спалена машина Цє життя найкрайщих захистників ! Ті хто це роблять біомусор , він повинен бути УТІЛІЗОВАН
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02.10.2024 13:36 Ответить
так поцілуй їх у сраку
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02.10.2024 16:46 Ответить
Правильно Оленка кажеш,цю самку треба наказать жестоко,вставить їй побільше шишку лісову,щоб курвище запам'ятала на все життя.
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02.10.2024 13:33 Ответить
Краще гiлку лiсовоi йолки, або й того краще, лiсового йожика... За шерстю добре заходить.
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03.10.2024 14:00 Ответить
а ви шалун
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04.10.2024 04:09 Ответить
Лена, при Зе - никогда!
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03.10.2024 14:25 Ответить
*******? -- потрібно ******* всераться а потім ******* за те шо всрався
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02.10.2024 13:16 Ответить
Адепти секти шарія
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02.10.2024 13:32 Ответить
Полюбе за зелю голосували
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02.10.2024 20:20 Ответить
на куй арештовувати?? кулю в черепок....ці шмарклі не цікавитимуть обмінні процеси на Оркостані
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02.10.2024 13:32 Ответить
Конфіскація майна, та на трудовий лагерь, повинні відпрацювати , а потім хай відсиджують строк.
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02.10.2024 13:37 Ответить
Та там ніщебродні злидні. З них взяти нічого просто.
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02.10.2024 13:43 Ответить
Ну чому ти таке безграмотне? Краще і тебе нікчему тупого за тими паліями віправити! Ну яка з тебе користь?
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02.10.2024 14:05 Ответить
таких у нас 73% було
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02.10.2024 14:26 Ответить
"Чотирьох паліїв військових авто повісили у Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж"

поки не буде таких заголовків ситуація не зміниться
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02.10.2024 13:43 Ответить
Кожному лопату в руки - і до кінця війни на передок копати позиції, або на розмінування. Без вихідних і грошового забезпечення, суто за їжу.
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02.10.2024 13:51 Ответить
Повісити.
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02.10.2024 13:54 Ответить
Чого не ловлять до підпалів ?
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02.10.2024 14:00 Ответить
Давайте вже їх на гіляку на Майдан.
Скільки ще цяцькатись!
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02.10.2024 14:01 Ответить
ВИМАГАЄМО ВВЕДЕННЯ ТРИБУНАЛУ І РОЗСТРІЛУ ВОРОГІВ!!! Або ми їх знищимо або вони нас!!!
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02.10.2024 14:09 Ответить
Ще вчора треба було б прийняти закон про заборону тунеядства. То не глялась би містами зграями молодь в пошуках легких грошей на наркоту і красиває життя.
Стільки скільки зараз мололі під кайфом і під градусом я ще ніколи не бачила.
Всі мають працювати і поатити податки.
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02.10.2024 14:32 Ответить
Конфисковать и продать всё имущество этих тварей, а на вырученные деньги купить новые авто для ВСУ..
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02.10.2024 14:38 Ответить
Якщо не почнуть цих виродків фізично знищувати ,а їхні родини мають відшкодувати фінансово за завдану шкоду це ніколи не пропинится і ще розберітся вже з тими телеграм каналами таке враження що ніхто не збираєтся викорінети цю заразу.
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02.10.2024 14:41 Ответить
Доки не будуть їх паспортні данні у вільному доступу то е все відмазка. Пустое.
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02.10.2024 15:54 Ответить
Доки не будуть їх паспортні данні у вільному доступу то е все відмазка. Пустое.
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02.10.2024 15:54 Ответить
Щось треба робити !
Наприклад наркозалежних та зеків збирати у окремі табори або поселення там де шкода мінімальна від них!
Військовий час
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02.10.2024 16:01 Ответить
стрелять нужно на месте, а не кормить эту сволочь в тюрьме и охранять их там за наши гроши.
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03.10.2024 10:10 Ответить
А чьо тока на месте, а не там, где сгреб?
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03.10.2024 13:57 Ответить
Не пойму того главзеба, он внедрил тот лечебный каннабис, чи тока бла-бла-бла, бо чьо тада нарики, в такие халэпы встряют?
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03.10.2024 14:02 Ответить
При задержании оказали сопротивление и были нейтрализованы - так надо писать, а не до восьми лет.
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03.10.2024 17:44 Ответить
ТЦК надо ночью ходить по Киеву.
Улов гарантирован и претензий от задержанных не будет.
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03.10.2024 20:09 Ответить
 
 