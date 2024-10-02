Четырех поджигателей военных автомобилей задержали в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж
Задержаны четверо жителей Киева, которые по заказу РФ поджигали военные авто.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Так, трое местных мужчин и одна наркозависимая в возрасте от 21 до 34 лет отдельно друг от друга искали быстрого заработка на Телеграм-каналах. Двое из фигурантов уже привлекались к уголовной ответственности за кражи и наркоторговлю.
Их заметили российские спецслужбы, которые предложили им деньги в обмен на сотрудничество.
"По указанию оккупантов их приспешники подыскивали места парковки военных авто, а затем поджигали их с помощью легковоспламеняющихся смесей. В течение суток фигуранты сожгли два служебных внедорожника и мультивен украинских защитников, которые находились в столице после выполнения боевых задач на фронте", - говорится в сообщении.
Все это они фиксировали на видео для "отчета" российским кураторам.
Впоследствии злоумышленники были задержаны в течение нескольких часов после поджогов.
Им сообщено о подозрении по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Их действия дополнительно квалифицированы как совершенные по предварительному сговору группой лиц.
Им грозит до 8 лет тюрьмы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кожна спалена машина Цє життя найкрайщих захистників ! Ті хто це роблять біомусор , він повинен бути УТІЛІЗОВАН
поки не буде таких заголовків ситуація не зміниться
Скільки ще цяцькатись!
Стільки скільки зараз мололі під кайфом і під градусом я ще ніколи не бачила.
Всі мають працювати і поатити податки.
Наприклад наркозалежних та зеків збирати у окремі табори або поселення там де шкода мінімальна від них!
Військовий час
Улов гарантирован и претензий от задержанных не будет.