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Сообщено о подозрении двум жителям Ивано-Франковска, которые на заказ сожгли военный бус - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум местным жителям по факту умышленного повреждения чужого имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, по ходатайству прокурора суд избрал подозреваемым меру пресечения - содержание под стражей.

Что установило следствие?

По данным следствия, двое жителей Ивано-Франковска из корыстных побуждений устраивали поджоги автомобилей защитного цвета "хаки". Сообщники - соседи, которые получали "задания" по поджогам через Телеграм-каналы.

В начале сентября 2024 года один из подозреваемых за материальное вознаграждение ночью облил легковоспламеняющимся веществом микроавтобус и поджег. Мужчина снял процесс горения на мобильный телефон и скрылся с места происшествия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Поджег авто ВСУ и Красного Креста: На Закарпатье задержан мужчина, который действовал по заказу спецслужб РФ. ФОТОрепортаж

підпал військового буса

Сейчас следователи устанавливают лиц, по заказу которых совершались эти противоправные действия.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник, 16 сентября, в Ужгороде неизвестные сожгли автомобиль Общества Красного Креста Закарпатья.

Автор: 

авто (4215) Ивано-Франковск (832) поджог (1078) Офис Генпрокурора (2480)


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Топ комментарии
+5
Начнем издалека.
принимал ли хоть раз участие бус в перевозке гражданских?
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30.09.2024 16:33
+4
який в дупу "факт умисного пошкодження чужого майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України) ??? коли це деверсія та зрада УКраїни !!! на гіляку дибілів !!!
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30.09.2024 16:29
+4
саме так !
пошкодження, а тим паче знищення військового майна це - диверсія !

під час військового стану карати по 20 років тюрми, тоді одразу пропаде бажання гадити
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30.09.2024 16:35
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який в дупу "факт умисного пошкодження чужого майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України) ??? коли це деверсія та зрада УКраїни !!! на гіляку дибілів !!!
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30.09.2024 16:29 Ответить
саме так !
пошкодження, а тим паче знищення військового майна це - диверсія !

під час військового стану карати по 20 років тюрми, тоді одразу пропаде бажання гадити
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30.09.2024 16:35 Ответить
на гіляку дибілів як це успішно робили наші діди Герої з ОУН УПА !!! ну або в крайньому випадку на передову, на розмінування !!!
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30.09.2024 16:37 Ответить
Ну так, а що тобі персонально заважає втілювати власні " рекомендації?, Приізджаєш, знаходиш і " на гілляку", а у то язиці кісток немає, молоти собі..
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30.09.2024 16:51 Ответить
Ти пі рас кацапський часто читаю твої коментарі ти ховаєшся як щур і гавкаєш пес на все українське дихай поки
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10.10.2024 13:35 Ответить
Як ти можеш " часто читати", коли тебе ведмедчук тільки у кінці травня тут зарєєстрував ?
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10.10.2024 16:21 Ответить
Ні, ніяких гілляк…. Це вже не модерно… 20 років з конфіскацією всього майна. А якщо в тій квартирі мати та батько цього ******? Теж саме…
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30.09.2024 17:19 Ответить
Начнем издалека.
принимал ли хоть раз участие бус в перевозке гражданских?
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30.09.2024 16:33 Ответить
Ні, він просто з конвеєра зійшов одразу військовим
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30.09.2024 16:41 Ответить
)))
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30.09.2024 16:53 Ответить
Да не, ты чего) исключительно для фронта) Как там любят трубить когда подожгли тачку которая реально с фронта волонтёров или еще чет, по все новостным каналам. Штук 5 на сотню. А про остальные молчок)) ахах, боже
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30.09.2024 17:50 Ответить
Сосалка кадирівська сиди смирно прийде час і тебе достанемо
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10.10.2024 13:37 Ответить
Розстріляти виродка
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30.09.2024 18:07 Ответить
****** тою ж самою сумішшю і підпалити...необережне поводження з вогнем
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30.09.2024 18:25 Ответить
так всі кричать що на західній частині України війни немає... які бойові задачі виконує бус вночі на вулиці
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30.09.2024 18:28 Ответить
Тобі що до того
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10.10.2024 13:39 Ответить
І ухилянтів там найбільше
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30.09.2024 19:34 Ответить
Курва кацапська чому ******* не пішла на свої болота а приперлась сюди
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10.10.2024 13:42 Ответить
чого тебе не блокують? підпрацьовуєш провокатором?
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10.10.2024 19:46 Ответить
 
 