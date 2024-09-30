Сообщено о подозрении двум жителям Ивано-Франковска, которые на заказ сожгли военный бус - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум местным жителям по факту умышленного повреждения чужого имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, по ходатайству прокурора суд избрал подозреваемым меру пресечения - содержание под стражей.

Что установило следствие?

По данным следствия, двое жителей Ивано-Франковска из корыстных побуждений устраивали поджоги автомобилей защитного цвета "хаки". Сообщники - соседи, которые получали "задания" по поджогам через Телеграм-каналы.

В начале сентября 2024 года один из подозреваемых за материальное вознаграждение ночью облил легковоспламеняющимся веществом микроавтобус и поджег. Мужчина снял процесс горения на мобильный телефон и скрылся с места происшествия.

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Сейчас следователи устанавливают лиц, по заказу которых совершались эти противоправные действия.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник, 16 сентября, в Ужгороде неизвестные сожгли автомобиль Общества Красного Креста Закарпатья.