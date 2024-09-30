Повідомлено про підозру двом мешканцям Івано-Франківська, які на замовлення спалили військовий бус, - Офіс генпрокурора. ФОТО
За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом місцевим жителям за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, за клопотанням прокурора суд обрав підозрюваним запобіжний захід - тримання під вартою.
Що встановило слідство?
За даними слідства, двоє мешканців Івано-Франківська з корисливих мотивів влаштовували підпали автомобілів захисного кольору "хакі". Спільники - сусіди, які отримували "завдання" щодо підпалів через Телеграм-канали.
На початку вересня 2024 року один із підозрюваних за матеріальну винагороду вночі облив легкозаймистою речовиною мікроавтобус і підпалив. Чоловік відзняв процес горіння на мобільний телефон та зник з місця події.
Наразі слідчі встановлюють осіб, на замовлення яких вчинялись ці протиправні дії.
Раніше повідомлялося, що уранці понеділка, 16 вересня, в Ужгороді невідомі спалили автомобіль Товариства Червоного Хреста Закарпаття.
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пошкодження, а тим паче знищення військового майна це - диверсія !
під час військового стану карати по 20 років тюрми, тоді одразу пропаде бажання гадити
принимал ли хоть раз участие бус в перевозке гражданских?