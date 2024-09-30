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Повідомлено про підозру двом мешканцям Івано-Франківська, які на замовлення спалили військовий бус, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом місцевим жителям за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за клопотанням прокурора суд обрав підозрюваним запобіжний захід - тримання під вартою.

Що встановило слідство?

За даними слідства, двоє мешканців Івано-Франківська з корисливих мотивів влаштовували підпали автомобілів захисного кольору "хакі". Спільники - сусіди, які отримували "завдання" щодо підпалів через Телеграм-канали.

На початку вересня 2024 року один із підозрюваних за матеріальну винагороду вночі облив легкозаймистою речовиною мікроавтобус і підпалив. Чоловік відзняв процес горіння на мобільний телефон та зник з місця події.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста: На Закарпатті затримано чоловіка, який діяв на замовлення спецслужб РФ. ФОТОрепортаж

підпал військового буса

Наразі слідчі встановлюють осіб, на замовлення яких вчинялись ці протиправні дії.

Раніше повідомлялося, що уранці понеділка, 16 вересня, в Ужгороді невідомі спалили автомобіль Товариства Червоного Хреста Закарпаття.

Автор: 

авто (6190) Івано-Франківськ (522) підпал (679) Офіс Генпрокурора (3262)


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Топ коментарі
+5
Начнем издалека.
принимал ли хоть раз участие бус в перевозке гражданских?
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30.09.2024 16:33
+4
який в дупу "факт умисного пошкодження чужого майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України) ??? коли це деверсія та зрада УКраїни !!! на гіляку дибілів !!!
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30.09.2024 16:29
+4
саме так !
пошкодження, а тим паче знищення військового майна це - диверсія !

під час військового стану карати по 20 років тюрми, тоді одразу пропаде бажання гадити
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30.09.2024 16:35
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який в дупу "факт умисного пошкодження чужого майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України) ??? коли це деверсія та зрада УКраїни !!! на гіляку дибілів !!!
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30.09.2024 16:29 Відповісти
саме так !
пошкодження, а тим паче знищення військового майна це - диверсія !

під час військового стану карати по 20 років тюрми, тоді одразу пропаде бажання гадити
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30.09.2024 16:35 Відповісти
на гіляку дибілів як це успішно робили наші діди Герої з ОУН УПА !!! ну або в крайньому випадку на передову, на розмінування !!!
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30.09.2024 16:37 Відповісти
Ну так, а що тобі персонально заважає втілювати власні " рекомендації?, Приізджаєш, знаходиш і " на гілляку", а у то язиці кісток немає, молоти собі..
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30.09.2024 16:51 Відповісти
Ти пі рас кацапський часто читаю твої коментарі ти ховаєшся як щур і гавкаєш пес на все українське дихай поки
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10.10.2024 13:35 Відповісти
Як ти можеш " часто читати", коли тебе ведмедчук тільки у кінці травня тут зарєєстрував ?
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10.10.2024 16:21 Відповісти
Ні, ніяких гілляк…. Це вже не модерно… 20 років з конфіскацією всього майна. А якщо в тій квартирі мати та батько цього ******? Теж саме…
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30.09.2024 17:19 Відповісти
Начнем издалека.
принимал ли хоть раз участие бус в перевозке гражданских?
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30.09.2024 16:33 Відповісти
Ні, він просто з конвеєра зійшов одразу військовим
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30.09.2024 16:41 Відповісти
)))
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30.09.2024 16:53 Відповісти
Да не, ты чего) исключительно для фронта) Как там любят трубить когда подожгли тачку которая реально с фронта волонтёров или еще чет, по все новостным каналам. Штук 5 на сотню. А про остальные молчок)) ахах, боже
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30.09.2024 17:50 Відповісти
Сосалка кадирівська сиди смирно прийде час і тебе достанемо
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10.10.2024 13:37 Відповісти
Розстріляти виродка
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30.09.2024 18:07 Відповісти
****** тою ж самою сумішшю і підпалити...необережне поводження з вогнем
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30.09.2024 18:25 Відповісти
так всі кричать що на західній частині України війни немає... які бойові задачі виконує бус вночі на вулиці
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30.09.2024 18:28 Відповісти
Тобі що до того
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10.10.2024 13:39 Відповісти
І ухилянтів там найбільше
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30.09.2024 19:34 Відповісти
Курва кацапська чому ******* не пішла на свої болота а приперлась сюди
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10.10.2024 13:42 Відповісти
чого тебе не блокують? підпрацьовуєш провокатором?
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10.10.2024 19:46 Відповісти
 
 