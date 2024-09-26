Підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста: На Закарпатті затримано чоловіка, який діяв на замовлення спецслужб РФ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали підпалювача, який виконував замовлення російських спецслужб в Ужгороді. За задумом ворога серія підпалів мала розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ та Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

За матеріалами справи, фігурантом виявився 21-річний переселенець з Вінницької області, який шукав швидких заробітків.

Виконання замовлень з РФ

У Телеграмі на нього вийшов представник спецслужб РФ і запропонував гроші в обмін на співпрацю. Йому запропонували заробіток від 1000 до 1600 доларів за підпали автівок військових.

За вказівкою рашистів протягом однієї доби молодик підпалив службовий позашляховик ЗСУ й автомобіль товариства Червоного Хреста України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано трьох паліїв військових авто у Черкасах та Тернополі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Розраховуючи отримати грошову "винагороду", фігурант зафіксував загоряння на камеру свого телефону та відправив відеозвіт російському куратору.

Як зазначається, зловмисник двічі виконав усі умови, однак жодного разу оплати так і не отримав.





Деталі затримання палія

Правоохоронці затримали зловмисника "на гарячому", як тільки він підпалив третю автівку. На місці події у нього вилучено засоби підпалу та мобільний телефон із доказами листування з рашистами.

"Зловмисника викрили 24 вересня вночі, коли він виконував чергове замовлення російських спецслужб – підпалив автомобіль марки "УАЗ", яким користувався військовий. До цього злочину хлопець ретельно готувався: камери спостереження зафіксували, як днями раніше він приїхав до однієї з АЗС, придбав пляшку з водою і наповнив її пальним. Згодом, під час проведення обшуків, слідчі вилучили саме цю пляшку із залишками легкозаймистої речовини", - розповіли в Нацполіції.

Читайте також: Понад 260 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців та волонтерів зафіксовано від початку року, - Офіс Генпрокурора





Поплічнику РФ повідомлено про підозру

Затриманий отримав підозру від слідчих Служби безпеки за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Підозрюваного поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Йому загрожує до 10 років за ґратами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано неповнолітніх дівчат із Полтавщини, які підпалили придбаний волонтерами військовий автомобіль, - Нацполіція. ФОТО

Раніше повідомлялося, що уранці понеділка, 16 вересня, в Ужгороді невідомі спалили автомобіль Товариства Червоного Хреста Закарпаття.