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Підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста: На Закарпатті затримано чоловіка, який діяв на замовлення спецслужб РФ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали підпалювача, який виконував замовлення російських спецслужб в Ужгороді. За задумом ворога серія підпалів мала розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ та Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

За матеріалами справи, фігурантом виявився 21-річний переселенець з Вінницької області, який шукав швидких заробітків.

Виконання замовлень з РФ

У Телеграмі на нього вийшов представник спецслужб РФ і запропонував гроші в обмін на співпрацю. Йому запропонували заробіток від 1000 до 1600 доларів за підпали автівок військових.

На Закарпатті затримали палія автомобіля ЗСУ та Червоного Хреста

За вказівкою рашистів протягом однієї доби молодик підпалив службовий позашляховик ЗСУ й автомобіль товариства Червоного Хреста України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано трьох паліїв військових авто у Черкасах та Тернополі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Розраховуючи отримати грошову "винагороду", фігурант зафіксував загоряння на камеру свого телефону та відправив відеозвіт російському куратору.

Як зазначається, зловмисник двічі виконав усі умови, однак жодного разу оплати так і не отримав. 

На Закарпатті затримали палія автомобіля ЗСУ та Червоного Хреста
На Закарпатті затримали палія автомобіля ЗСУ та Червоного Хреста

Деталі затримання палія

Правоохоронці затримали зловмисника "на гарячому", як тільки він підпалив третю автівку. На місці події у нього вилучено засоби підпалу та мобільний телефон із доказами листування з рашистами.

"Зловмисника викрили 24 вересня вночі, коли він виконував чергове замовлення російських спецслужб – підпалив автомобіль марки "УАЗ", яким користувався військовий. До цього злочину хлопець ретельно готувався: камери спостереження зафіксували, як днями раніше він приїхав до однієї з АЗС, придбав пляшку з водою і наповнив її пальним. Згодом, під час проведення обшуків, слідчі вилучили саме цю пляшку із залишками легкозаймистої речовини", - розповіли в Нацполіції.

Читайте також: Понад 260 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців та волонтерів зафіксовано від початку року, - Офіс Генпрокурора  

На Закарпатті затримали палія автомобіля ЗСУ та Червоного Хреста
На Закарпатті затримали палія автомобіля ЗСУ та Червоного Хреста

Поплічнику РФ повідомлено про підозру

Затриманий отримав підозру від слідчих Служби безпеки за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Підозрюваного поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Йому загрожує до 10 років за ґратами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано неповнолітніх дівчат із Полтавщини, які підпалили придбаний волонтерами військовий автомобіль, - Нацполіція. ФОТО 

Раніше повідомлялося, що уранці понеділка, 16 вересня, в Ужгороді невідомі спалили автомобіль Товариства Червоного Хреста Закарпаття.

На Закарпатті затримали палія автомобіля ЗСУ та Червоного Хреста

Автор: 

підпал (679) Нацполіція (15198) СБУ (12847) Ужгород (340) Червоний Хрест (403)


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Топ коментарі
+6
Віддайте вилупка солдатам чиє авто він спалив- вони знають шо зробити з цією потворою
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26.09.2024 10:25
+6
а що з таким робити, якщо в нього замість голови пусте відро..., може згодиться, щоб рити окопи, тому що просто сидіти та жерти в тюрмі державні харчі, це для нього занадто добре...
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26.09.2024 10:31
+4
довбойобам нема переводу.
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26.09.2024 10:32
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Віддайте вилупка солдатам чиє авто він спалив- вони знають шо зробити з цією потворою
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26.09.2024 10:25 Відповісти
а що з таким робити, якщо в нього замість голови пусте відро..., може згодиться, щоб рити окопи, тому що просто сидіти та жерти в тюрмі державні харчі, це для нього занадто добре...
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26.09.2024 10:31 Відповісти
Рити окопи на нулі.
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26.09.2024 11:35 Відповісти
це ДІВЕРСІЯ,яке нах "підпал",цюцькаються з цими поцами
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26.09.2024 14:45 Відповісти
довбойобам нема переводу.
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26.09.2024 10:32 Відповісти
що це? 10 років? зараз війна в Україні чи зелений маскарад? плять, немає слів на цю гнидну владу. ця зелена тварюка розбещує отаких підпальників.
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26.09.2024 10:33 Відповісти
Циган?
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26.09.2024 10:36 Відповісти
родич шуфрича.....
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26.09.2024 10:50 Відповісти
Спалювати ціх паліїв з подальшим висновком слідства "згорів на диверсійному завданні ворога".
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26.09.2024 10:37 Відповісти
ЧОГО ЗАМИЛЮЄТЕ ОБЛИЧЧЯ ЦІХ ВИРОДКІВ, ЩОБ НЕ ПІЗНАЛИ КОЛИ НА ОБМІН В РАШКУ ПІДУТЬ?
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26.09.2024 10:42 Відповісти
Переселенець з Вінницької області) бугага
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26.09.2024 10:49 Відповісти
Це авто ТЦК і взагалі, шо авто яке для війни робить на Закарпатті?! На нолі, шо вистачає авто, шо по закарпатті розсікають?!
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26.09.2024 10:54 Відповісти
Навіщо малювати армійський хрест на джипі, коли ти знаходишся на Закарпатті за 1 000 км від фронту ?!
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26.09.2024 10:56 Відповісти
Як мені тут колись пояснили дюже розумні форумчани, такі джипи там ремонтують, бо ближче нема де
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26.09.2024 11:28 Відповісти
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26.09.2024 12:01 Відповісти
Подвесить тварь на главной площади вверх ногами с плакатом "Продался расее за коврижки", и пусть висит там для всеобщего обозрения..
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26.09.2024 11:38 Відповісти
Поясни мені навіщо клеїти армійський хрест на цивільне авто і розсікати по Закарпаттю за 1 000 км від лінії фронту ?! Навіщо і для кого цей розпізнавальний знак на Закарпатті за 1 000 км від лінії фронту?!
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26.09.2024 12:03 Відповісти
То есть, вы считаете что поджог автомобиля Красного креста был обоснованным так как он находился за 1000 км от линии фронта? )
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26.09.2024 14:52 Відповісти
Авто Червоного хреста якось і не жаль
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26.09.2024 12:12 Відповісти
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26.09.2024 12:34 Відповісти
Пора вже відносно цих "паліїв" вводити більш радикальні міри. Наприклад: "Декілька патріотично налаштованих громадян отпіз...ли паліїв, які зараз знаходяться у реанімації. Особи нападників встановити не вдалося, бо вони сховалися до приїзду поліції." Так як було із мародерами у 2020році. Тоді це подіяло.

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26.09.2024 12:40 Відповісти
 
 