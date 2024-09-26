Підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста: На Закарпатті затримано чоловіка, який діяв на замовлення спецслужб РФ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки та Національна поліція затримали підпалювача, який виконував замовлення російських спецслужб в Ужгороді. За задумом ворога серія підпалів мала розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ та Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
За матеріалами справи, фігурантом виявився 21-річний переселенець з Вінницької області, який шукав швидких заробітків.
Виконання замовлень з РФ
У Телеграмі на нього вийшов представник спецслужб РФ і запропонував гроші в обмін на співпрацю. Йому запропонували заробіток від 1000 до 1600 доларів за підпали автівок військових.
За вказівкою рашистів протягом однієї доби молодик підпалив службовий позашляховик ЗСУ й автомобіль товариства Червоного Хреста України.
Розраховуючи отримати грошову "винагороду", фігурант зафіксував загоряння на камеру свого телефону та відправив відеозвіт російському куратору.
Як зазначається, зловмисник двічі виконав усі умови, однак жодного разу оплати так і не отримав.
Деталі затримання палія
Правоохоронці затримали зловмисника "на гарячому", як тільки він підпалив третю автівку. На місці події у нього вилучено засоби підпалу та мобільний телефон із доказами листування з рашистами.
"Зловмисника викрили 24 вересня вночі, коли він виконував чергове замовлення російських спецслужб – підпалив автомобіль марки "УАЗ", яким користувався військовий. До цього злочину хлопець ретельно готувався: камери спостереження зафіксували, як днями раніше він приїхав до однієї з АЗС, придбав пляшку з водою і наповнив її пальним. Згодом, під час проведення обшуків, слідчі вилучили саме цю пляшку із залишками легкозаймистої речовини", - розповіли в Нацполіції.
Поплічнику РФ повідомлено про підозру
Затриманий отримав підозру від слідчих Служби безпеки за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна);
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).
Підозрюваного поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Йому загрожує до 10 років за ґратами.
Раніше повідомлялося, що уранці понеділка, 16 вересня, в Ужгороді невідомі спалили автомобіль Товариства Червоного Хреста Закарпаття.
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