Поджег авто ВСУ и Красного Креста: На Закарпатье задержан мужчина, действовавший по заказу спецслужб РФ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция задержали поджигателя, выполнявшего заказ российских спецслужб в Ужгороде. По замыслу врага, серия поджогов должна была расшатать общественно-политическую обстановку в регионе.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ и Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

По материалам дела, фигурантом оказался 21-летний переселенец из Винницкой области, искавший быстрых заработков.

Выполнение заказов из РФ

В Телеграме на него вышел представитель спецслужб РФ и предложил деньги в обмен на сотрудничество. Ему предложили заработок от 1000 до 1600 долларов за поджоги автомобилей военных.

По указанию рашистов в течение суток молодой человек поджег служебный внедорожник ВСУ и автомобиль Общества Красного Креста Украины.

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Рассчитывая получить денежное "вознаграждение", фигурант зафиксировал возгорание на камеру своего телефона и отправил видеоотчет российскому куратору.

Как отмечается, злоумышленник дважды выполнил все условия, однако ни разу оплаты так и не получил.





Детали задержания поджигателя

Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем", как только он поджег третью машину. На месте происшествия у него изъяты средства поджога и мобильный телефон с доказательствами переписки с рашистами.

"Злоумышленника разоблачили 24 сентября ночью, когда он выполнял очередной заказ российских спецслужб - поджег автомобиль марки "УАЗ", которым пользовался военный. К этому преступлению парень тщательно готовился: камеры наблюдения зафиксировали, как днями ранее он приехал на одну из АЗС, приобрел бутылку с водой и наполнил ее горючим. Впоследствии, во время проведения обысков, следователи изъяли именно эту бутылку с остатками легковоспламеняющегося вещества", - рассказали в Нацполиции.

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Соратнику РФ сообщено о подозрении

Задержанный получил подозрение от следователей Службы безопасности по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 10 лет за решеткой.

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Ранее сообщалось, что утром понедельника, 16 сентября, в Ужгороде неизвестные сожгли автомобиль Общества Красного Креста Закарпатья.