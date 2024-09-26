РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8805 посетителей онлайн
Новости Фото
3 131 21

Поджег авто ВСУ и Красного Креста: На Закарпатье задержан мужчина, действовавший по заказу спецслужб РФ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция задержали поджигателя, выполнявшего заказ российских спецслужб в Ужгороде. По замыслу врага, серия поджогов должна была расшатать общественно-политическую обстановку в регионе.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ и Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

По материалам дела, фигурантом оказался 21-летний переселенец из Винницкой области, искавший быстрых заработков.

Выполнение заказов из РФ

В Телеграме на него вышел представитель спецслужб РФ и предложил деньги в обмен на сотрудничество. Ему предложили заработок от 1000 до 1600 долларов за поджоги автомобилей военных.

На Закарпатті затримали палія автомобіля ЗСУ та Червоного Хреста

По указанию рашистов в течение суток молодой человек поджег служебный внедорожник ВСУ и автомобиль Общества Красного Креста Украины.

Смотрите также: Задержаны три поджигателя военных авто в Черкассах и Тернополе, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Рассчитывая получить денежное "вознаграждение", фигурант зафиксировал возгорание на камеру своего телефона и отправил видеоотчет российскому куратору.

Как отмечается, злоумышленник дважды выполнил все условия, однако ни разу оплаты так и не получил.

На Закарпатті затримали палія автомобіля ЗСУ та Червоного Хреста
На Закарпатті затримали палія автомобіля ЗСУ та Червоного Хреста

Детали задержания поджигателя

Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем", как только он поджег третью машину. На месте происшествия у него изъяты средства поджога и мобильный телефон с доказательствами переписки с рашистами.

"Злоумышленника разоблачили 24 сентября ночью, когда он выполнял очередной заказ российских спецслужб - поджег автомобиль марки "УАЗ", которым пользовался военный. К этому преступлению парень тщательно готовился: камеры наблюдения зафиксировали, как днями ранее он приехал на одну из АЗС, приобрел бутылку с водой и наполнил ее горючим. Впоследствии, во время проведения обысков, следователи изъяли именно эту бутылку с остатками легковоспламеняющегося вещества", - рассказали в Нацполиции.

Читайте также: Более 260 фактов поджогов автомобилей военнослужащих и волонтеров зафиксировано с начала года, - Офис Генпрокурора

На Закарпатті затримали палія автомобіля ЗСУ та Червоного Хреста
На Закарпатті затримали палія автомобіля ЗСУ та Червоного Хреста

Соратнику РФ сообщено о подозрении

Задержанный получил подозрение от следователей Службы безопасности по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества);
  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 10 лет за решеткой.

Смотрите также: Задержаны несовершеннолетние девушки из Полтавщины, которые подожгли приобретенный волонтерами военный автомобиль, - Нацполиция. ФОТО

Ранее сообщалось, что утром понедельника, 16 сентября, в Ужгороде неизвестные сожгли автомобиль Общества Красного Креста Закарпатья.

На Закарпатті затримали палія автомобіля ЗСУ та Червоного Хреста

Автор: 

поджог (1077) Нацполиция (16487) СБУ (19923) Ужгород (434) Красный Крест (441)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Віддайте вилупка солдатам чиє авто він спалив- вони знають шо зробити з цією потворою
показать весь комментарий
26.09.2024 10:25
+6
а що з таким робити, якщо в нього замість голови пусте відро..., може згодиться, щоб рити окопи, тому що просто сидіти та жерти в тюрмі державні харчі, це для нього занадто добре...
показать весь комментарий
26.09.2024 10:31
+4
довбойобам нема переводу.
показать весь комментарий
26.09.2024 10:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Віддайте вилупка солдатам чиє авто він спалив- вони знають шо зробити з цією потворою
показать весь комментарий
26.09.2024 10:25 Ответить
а що з таким робити, якщо в нього замість голови пусте відро..., може згодиться, щоб рити окопи, тому що просто сидіти та жерти в тюрмі державні харчі, це для нього занадто добре...
показать весь комментарий
26.09.2024 10:31 Ответить
Рити окопи на нулі.
показать весь комментарий
26.09.2024 11:35 Ответить
це ДІВЕРСІЯ,яке нах "підпал",цюцькаються з цими поцами
показать весь комментарий
26.09.2024 14:45 Ответить
довбойобам нема переводу.
показать весь комментарий
26.09.2024 10:32 Ответить
що це? 10 років? зараз війна в Україні чи зелений маскарад? плять, немає слів на цю гнидну владу. ця зелена тварюка розбещує отаких підпальників.
показать весь комментарий
26.09.2024 10:33 Ответить
Циган?
показать весь комментарий
26.09.2024 10:36 Ответить
родич шуфрича.....
показать весь комментарий
26.09.2024 10:50 Ответить
Спалювати ціх паліїв з подальшим висновком слідства "згорів на диверсійному завданні ворога".
показать весь комментарий
26.09.2024 10:37 Ответить
ЧОГО ЗАМИЛЮЄТЕ ОБЛИЧЧЯ ЦІХ ВИРОДКІВ, ЩОБ НЕ ПІЗНАЛИ КОЛИ НА ОБМІН В РАШКУ ПІДУТЬ?
показать весь комментарий
26.09.2024 10:42 Ответить
Переселенець з Вінницької області) бугага
показать весь комментарий
26.09.2024 10:49 Ответить
Це авто ТЦК і взагалі, шо авто яке для війни робить на Закарпатті?! На нолі, шо вистачає авто, шо по закарпатті розсікають?!
показать весь комментарий
26.09.2024 10:54 Ответить
Навіщо малювати армійський хрест на джипі, коли ти знаходишся на Закарпатті за 1 000 км від фронту ?!
показать весь комментарий
26.09.2024 10:56 Ответить
Як мені тут колись пояснили дюже розумні форумчани, такі джипи там ремонтують, бо ближче нема де
показать весь комментарий
26.09.2024 11:28 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2024 12:01 Ответить
Подвесить тварь на главной площади вверх ногами с плакатом "Продался расее за коврижки", и пусть висит там для всеобщего обозрения..
показать весь комментарий
26.09.2024 11:38 Ответить
Поясни мені навіщо клеїти армійський хрест на цивільне авто і розсікати по Закарпаттю за 1 000 км від лінії фронту ?! Навіщо і для кого цей розпізнавальний знак на Закарпатті за 1 000 км від лінії фронту?!
показать весь комментарий
26.09.2024 12:03 Ответить
То есть, вы считаете что поджог автомобиля Красного креста был обоснованным так как он находился за 1000 км от линии фронта? )
показать весь комментарий
26.09.2024 14:52 Ответить
Авто Червоного хреста якось і не жаль
показать весь комментарий
26.09.2024 12:12 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2024 12:34 Ответить
Пора вже відносно цих "паліїв" вводити більш радикальні міри. Наприклад: "Декілька патріотично налаштованих громадян отпіз...ли паліїв, які зараз знаходяться у реанімації. Особи нападників встановити не вдалося, бо вони сховалися до приїзду поліції." Так як було із мародерами у 2020році. Тоді це подіяло.

показать весь комментарий
26.09.2024 12:40 Ответить
 
 