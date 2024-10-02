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Чотирьох паліїв військових автомобілів затримали у Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано чотирьох жителів Києва, які на замовлення РФ підпалювали військові авто.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, троє місцевих чоловіків та одна наркозалежна віком від 21 до 34 років окремо один від одного шукали швидкого заробітку на Телеграм-каналах. Двоє з фігурантів вже притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки і наркоторгівлю.

СБУ затримала 4 паліїв військових авто у Києві
СБУ затримала 4 паліїв військових авто у Києві

Їх помітили російські спецслужби, які запропонували їм гроші в обмін на співпрацю.

"За вказівкою окупантів їхні поплічники підшукували місця паркування військових авто, а потім підпалювали їх за допомогою легкозаймистих сумішей. Протягом доби фігуранти спалили два службові позашляховики та мультівен українських захисників, які знаходилися у столиці після виконання бойових завдань на фронті", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Повідомлено про підозру двом мешканцям Івано-Франківська, які на замовлення спалили військовий бус, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Все це вони фіксували на відео для "звіту" російським кураторам.

Зловмисників було затримано протягом декількох годин після підпалів.

Наразі їм повідомлено про підозру за за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їхні дії додатково кваліфіковано як вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Їм загрожує до 8 років тюрми.

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СБУ затримала 4 паліїв військових авто у Києві
СБУ затримала 4 паліїв військових авто у Києві
СБУ затримала 4 паліїв військових авто у Києві
СБУ затримала 4 паліїв військових авто у Києві

Автор: 

Київ (19549) підпал (680) СБУ (12867)


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Топ коментарі
+42
Коли їх вже на місці злочину відстрілювати почнуть??!!!
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02.10.2024 13:14
+24
А

Кожна спалена машина Цє життя найкрайщих захистників ! Ті хто це роблять біомусор , він повинен бути УТІЛІЗОВАН
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02.10.2024 13:36
+23
або палія спалити ...
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02.10.2024 13:24
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Коли їх вже на місці злочину відстрілювати почнуть??!!!
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02.10.2024 13:14 Відповісти
або палія спалити ...
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02.10.2024 13:24 Відповісти
ти як ота самка богомола-дуже кровожерлива..
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02.10.2024 13:26 Відповісти
А

Кожна спалена машина Цє життя найкрайщих захистників ! Ті хто це роблять біомусор , він повинен бути УТІЛІЗОВАН
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02.10.2024 13:36 Відповісти
так поцілуй їх у сраку
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02.10.2024 16:46 Відповісти
Правильно Оленка кажеш,цю самку треба наказать жестоко,вставить їй побільше шишку лісову,щоб курвище запам'ятала на все життя.
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02.10.2024 13:33 Відповісти
Краще гiлку лiсовоi йолки, або й того краще, лiсового йожика... За шерстю добре заходить.
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03.10.2024 14:00 Відповісти
а ви шалун
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04.10.2024 04:09 Відповісти
Лена, при Зе - никогда!
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03.10.2024 14:25 Відповісти
*******? -- потрібно ******* всераться а потім ******* за те шо всрався
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02.10.2024 13:16 Відповісти
Адепти секти шарія
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02.10.2024 13:32 Відповісти
Полюбе за зелю голосували
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02.10.2024 20:20 Відповісти
на куй арештовувати?? кулю в черепок....ці шмарклі не цікавитимуть обмінні процеси на Оркостані
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02.10.2024 13:32 Відповісти
Конфіскація майна, та на трудовий лагерь, повинні відпрацювати , а потім хай відсиджують строк.
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02.10.2024 13:37 Відповісти
Та там ніщебродні злидні. З них взяти нічого просто.
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02.10.2024 13:43 Відповісти
Ну чому ти таке безграмотне? Краще і тебе нікчему тупого за тими паліями віправити! Ну яка з тебе користь?
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02.10.2024 14:05 Відповісти
таких у нас 73% було
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02.10.2024 14:26 Відповісти
"Чотирьох паліїв військових авто повісили у Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж"

поки не буде таких заголовків ситуація не зміниться
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02.10.2024 13:43 Відповісти
Кожному лопату в руки - і до кінця війни на передок копати позиції, або на розмінування. Без вихідних і грошового забезпечення, суто за їжу.
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02.10.2024 13:51 Відповісти
Повісити.
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02.10.2024 13:54 Відповісти
Чого не ловлять до підпалів ?
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02.10.2024 14:00 Відповісти
Давайте вже їх на гіляку на Майдан.
Скільки ще цяцькатись!
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02.10.2024 14:01 Відповісти
ВИМАГАЄМО ВВЕДЕННЯ ТРИБУНАЛУ І РОЗСТРІЛУ ВОРОГІВ!!! Або ми їх знищимо або вони нас!!!
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02.10.2024 14:09 Відповісти
Ще вчора треба було б прийняти закон про заборону тунеядства. То не глялась би містами зграями молодь в пошуках легких грошей на наркоту і красиває життя.
Стільки скільки зараз мололі під кайфом і під градусом я ще ніколи не бачила.
Всі мають працювати і поатити податки.
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02.10.2024 14:32 Відповісти
Конфисковать и продать всё имущество этих тварей, а на вырученные деньги купить новые авто для ВСУ..
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02.10.2024 14:38 Відповісти
Якщо не почнуть цих виродків фізично знищувати ,а їхні родини мають відшкодувати фінансово за завдану шкоду це ніколи не пропинится і ще розберітся вже з тими телеграм каналами таке враження що ніхто не збираєтся викорінети цю заразу.
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02.10.2024 14:41 Відповісти
Доки не будуть їх паспортні данні у вільному доступу то е все відмазка. Пустое.
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02.10.2024 15:54 Відповісти
Доки не будуть їх паспортні данні у вільному доступу то е все відмазка. Пустое.
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02.10.2024 15:54 Відповісти
Щось треба робити !
Наприклад наркозалежних та зеків збирати у окремі табори або поселення там де шкода мінімальна від них!
Військовий час
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02.10.2024 16:01 Відповісти
стрелять нужно на месте, а не кормить эту сволочь в тюрьме и охранять их там за наши гроши.
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03.10.2024 10:10 Відповісти
А чьо тока на месте, а не там, где сгреб?
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03.10.2024 13:57 Відповісти
Не пойму того главзеба, он внедрил тот лечебный каннабис, чи тока бла-бла-бла, бо чьо тада нарики, в такие халэпы встряют?
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03.10.2024 14:02 Відповісти
При задержании оказали сопротивление и были нейтрализованы - так надо писать, а не до восьми лет.
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03.10.2024 17:44 Відповісти
ТЦК надо ночью ходить по Киеву.
Улов гарантирован и претензий от задержанных не будет.
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03.10.2024 20:09 Відповісти
 
 