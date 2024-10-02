Чотирьох паліїв військових автомобілів затримали у Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж
Затримано чотирьох жителів Києва, які на замовлення РФ підпалювали військові авто.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Так, троє місцевих чоловіків та одна наркозалежна віком від 21 до 34 років окремо один від одного шукали швидкого заробітку на Телеграм-каналах. Двоє з фігурантів вже притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки і наркоторгівлю.
Їх помітили російські спецслужби, які запропонували їм гроші в обмін на співпрацю.
"За вказівкою окупантів їхні поплічники підшукували місця паркування військових авто, а потім підпалювали їх за допомогою легкозаймистих сумішей. Протягом доби фігуранти спалили два службові позашляховики та мультівен українських захисників, які знаходилися у столиці після виконання бойових завдань на фронті", - йдеться в повідомленні.
Все це вони фіксували на відео для "звіту" російським кураторам.
Зловмисників було затримано протягом декількох годин після підпалів.
Наразі їм повідомлено про підозру за за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їхні дії додатково кваліфіковано як вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Їм загрожує до 8 років тюрми.
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Кожна спалена машина Цє життя найкрайщих захистників ! Ті хто це роблять біомусор , він повинен бути УТІЛІЗОВАН
поки не буде таких заголовків ситуація не зміниться
Скільки ще цяцькатись!
Стільки скільки зараз мололі під кайфом і під градусом я ще ніколи не бачила.
Всі мають працювати і поатити податки.
Наприклад наркозалежних та зеків збирати у окремі табори або поселення там де шкода мінімальна від них!
Військовий час
Улов гарантирован и претензий от задержанных не будет.