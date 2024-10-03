В Харькове идет спасательная операция. Известно о 8 пострадавших, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский опубликовал видео попадания российской авиабомбы по многоэтажке в Харькове и призвал партнеров усилить помощь Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

Харьков, Салтовка, обычный жилой дом, по которому ударила российская бомба.

Сейчас идет спасательная операция. Идет поиск всех, кто мог пострадать. Известно в настоящее время о 8 раненых. Всем будет оказана необходимая помощь.

И чтобы такие российские удары прекратились, Украина должна получить необходимую и главное достаточную помощь от мира, от партнеров. Каждый лидер точно знает, что нужно делать. Важно быть решительными", – призвал Зеленский.

Напомним, поздно вечером, 2 октября, российские захватчики атаковали КАБами Харьков.

