В Харькове идет спасательная операция. Известно о 8 пострадавших, - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский опубликовал видео попадания российской авиабомбы по многоэтажке в Харькове и призвал партнеров усилить помощь Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
Харьков, Салтовка, обычный жилой дом, по которому ударила российская бомба.
Сейчас идет спасательная операция. Идет поиск всех, кто мог пострадать. Известно в настоящее время о 8 раненых. Всем будет оказана необходимая помощь.
И чтобы такие российские удары прекратились, Украина должна получить необходимую и главное достаточную помощь от мира, от партнеров. Каждый лидер точно знает, что нужно делать. Важно быть решительными", – призвал Зеленский.
Напомним, поздно вечером, 2 октября, российские захватчики атаковали КАБами Харьков.
- 1) самолёт носитель сбить в таком случае нельзя, т.к. он очень далеко.
- 2) каб можно сбить при подлёте, и возможно их сбивают, но не все.
- 3) Если будут сбивать всё что летит в Харьков, то со стороны запускающих будут больше агрится и будут запускать что то похуже и потяжелее и в большем количестве.
- 4) если всё будут сбивать что летит на Харьков, то те кто отправляет не смогут отчитаться руководству и возникнет неудобная ситуация, которая приведёт к более сильному обстрелу.
- 5) если всё будут сбивать что летит на Харьков, то люди забудут о войне в Харькове и он станет процветающим городом, а другие города будут разрушатся, и смотря на Харьков будут задаватся вопросами, а почему в Харькове так хорошо всё в прифронтовом городе, а у них нет,.
- 6) если всё будут сбивать что летит на Харьков,, то его перестанут показывать по телевизору, это может снизить помощь партнёров, т.к. когда говорят о помощи, то показывают Харьков.
- 7) если всё будут сбивать что летит на Харьков,, то будет тратится больше ракет на сбитие всего что в Харьков летит, это расходы.
Исходя из возможных вариантов, можно сделать следующие выводы:
если что-то летит в Харьков это видно в большинстве случаев на радаре, иногда во время 2 мировой войны использовали машину Энигма, и перехватывали сообщения немцев, союзники знали о большей части поставок и операций немцев, но не топили все корабли и не оповещали о всех операциях и наступлениях немцев, они делали математический расчёт и выборку, и вывели процент около 30%, чтобы не выдать то что Энигма работает и всё расшифровывает.
иногда во время 2 мировой войны стороны не офиц договаривались, о том куда будут наносится удары.
иногда люди искали золотую середину, и в таком случае создавалась ситуация когда противник мог отчитатся за содеянное, а принимающая сторона имела меньшие потери.
война имеет очень много тонкостей и в тени войны происходит много не явного, того чего вы не увидите.