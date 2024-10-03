Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке в Харькове. ВИДЕО
Спасателям удалось потушить пожар, который вспыхнул на месте попадания российского КАБа в многоэтажку в Харькове.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"В 00:30 3 октября спасателям ГСЧС удалось полностью ликвидировать пожар площадью 65 м кв. в жилой 5-этажке, в которую попала российская управляемая авиабомба. Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются", - говорится в сообщении.
Напомним, поздно вечером, 2 октября, российские захватчики атаковали КАБами Харьков.
