Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке в Харькове. ВИДЕО

Спасателям удалось потушить пожар, который вспыхнул на месте попадания российского КАБа в многоэтажку в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"В 00:30 3 октября спасателям ГСЧС удалось полностью ликвидировать пожар площадью 65 м кв. в жилой 5-этажке, в которую попала российская управляемая авиабомба. Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются", - говорится в сообщении.





Напомним, поздно вечером, 2 октября, российские захватчики атаковали КАБами Харьков.

