Новини
У Токарівці на Харківщині російський дрон атакував двох жителів: їх госпіталізовано з пораненнями

Дрон атакував людей на Харківщині

3 жовтня, увечері, у Токарівці Харківської області ворожий дрон атакував місцевих мешканців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

"Близько 18:00 внаслідок скидання двох гранат з ворожого дрону поранення отримали 62-річна жінка та 67-річний чоловік", - ідеться в повідомленні.

Жінка зазнала уламкового ураження двох гомілок та поранення верхньої лівої кісті. У чоловіка поранення обох ніг, рук та грудної клітини.

Люди госпіталізовані до лікарні. Наразі медики надають їм необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що у Борівській громаді Харківщини лісова пожежа перекинулася на будинки, внаслідок чого 4 особи загинули.

