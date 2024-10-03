У Токарівці на Харківщині російський дрон атакував двох жителів: їх госпіталізовано з пораненнями
3 жовтня, увечері, у Токарівці Харківської області ворожий дрон атакував місцевих мешканців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.
"Близько 18:00 внаслідок скидання двох гранат з ворожого дрону поранення отримали 62-річна жінка та 67-річний чоловік", - ідеться в повідомленні.
Жінка зазнала уламкового ураження двох гомілок та поранення верхньої лівої кісті. У чоловіка поранення обох ніг, рук та грудної клітини.
Люди госпіталізовані до лікарні. Наразі медики надають їм необхідну допомогу.
Раніше повідомлялося, що у Борівській громаді Харківщини лісова пожежа перекинулася на будинки, внаслідок чого 4 особи загинули.
