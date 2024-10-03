УКР
Новини
Примусову евакуацію дітей з правобережжя Куп’янської громади планують завершити до кінця тижня, - керівник РВА Беседін

На Кууп'янщині примусову евакуацію дітей завершать до кінця тижня

Наразі на правобережжі Куп’янської громади залишилось  сім дітей, чотири родини. Їх планують евакуювати до кінця тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

"Понад два тижні тому була оголошена примусова евакуація дітей з правобережжя Куп’янської громади. Станом на 15 вересня на території громади перебувало 158 дітей. Сьогодні там залишилось сім дітей, чотири родини. Думаю, до кінця тижня ми завершимо примусову евакуацію, і це буде нашою черговою перемогою. Адже діти з їхніми родинами будуть у безпечних місцях. Для нас це важливо, бо діти мають навчатися, гуляти, насолоджуватися дитинством, а не знаходитися на території Куп’янської громади, фактично на лінії фронту 6 км, і бачити все, що відбувається. Тому ситуація з евакуацією дітей задовільна. Евакуація триває і найближчим часом буде завершена", - повідомив Беседін.

Ще на території залишається 6300 цивільних мешканців, сказав він.

"Кожен з них написав відмову. Щодня всі служби працюють над тим, щоб вмовити людей виїхати, розуміючи всю складність ситуації. Є певні райони населених пунктів, особливо це стосується міста Куп’янськ, це лівий берег, Заоскілля, до якого фактично в нас уже немає доступу. Там немає жодної цивілізації: ні критичної інфраструктури, ні води, ні газу, ні світла. Однак там залишається понад 300 людей, які чекають незрозуміло чого. Тому працюємо, намагаємося донести до них інформацію, достукатися і вивезти. Здебільшого залишаються люди похилого віку, які прожили там все життя", - додав Беседін.

Нагадаємо, 1 жовтня у Сумському районі оголошено обов'язкову евакуацію дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Вовчанщині вперше судитимуть батьків за повернення евакуйованих дітей до громади, - МВА

діти (5258) Харківщина (6054) евакуація (2398) Куп’янськ (863)
і що Купянск наступний після Вугледару....
03.10.2024 12:40 Відповісти
схоже...
Боже, вбережи чоловіка моє онуки, в них ще медовий місяць не закінчився, а він там воює...
03.10.2024 12:48 Відповісти
Так і є. Військова адміністрація Куп'янська кинула містян, місто і втікла 23 вересня. Фарба, квіти, перекладена тротуарна плитка не допомогають.
03.10.2024 13:41 Відповісти
https://t.me/drive_Ernesta/199 Євген Сасько :
Імовірно, суспільству треба підготуватися і до можливого відходу Сил оборони України з Селідова. Під загрозою і Торецьк.
Майже усі попередні міста були взяті ворогом за рахунок флангових ударів, охоплень, просочувань, планомірного видавлювання.
Так і з Селідово: росіяне його обійшли з півночі і півдня і доволі глибоко. Взяли під вогневий контроль логістичні шляхи.
Скоріш за все, далі будуть жувати щелепами: зліва направо і навпаки, розхитуючи оборону і розтягуючи розірвані резерви оборонців. При цьому, планомірно тиснучи на центр.
Тому, бажано увагу приділяти флангам: не ставити туди і в стики бригад не укомплектовані та втомлені прикомандировані підрозділи. Ворог постійно шукає центр рівноваги (можливо, навіть і не здогадуючись що це).
Але і у противника десь сховалась ця «точка G», прикрита масами піхоти і дронів.
03.10.2024 14:57 Відповісти
 
 