Примусову евакуацію дітей з правобережжя Куп’янської громади планують завершити до кінця тижня, - керівник РВА Беседін

Наразі на правобережжі Куп’янської громади залишилось сім дітей, чотири родини. Їх планують евакуювати до кінця тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

"Понад два тижні тому була оголошена примусова евакуація дітей з правобережжя Куп’янської громади. Станом на 15 вересня на території громади перебувало 158 дітей. Сьогодні там залишилось сім дітей, чотири родини. Думаю, до кінця тижня ми завершимо примусову евакуацію, і це буде нашою черговою перемогою. Адже діти з їхніми родинами будуть у безпечних місцях. Для нас це важливо, бо діти мають навчатися, гуляти, насолоджуватися дитинством, а не знаходитися на території Куп’янської громади, фактично на лінії фронту 6 км, і бачити все, що відбувається. Тому ситуація з евакуацією дітей задовільна. Евакуація триває і найближчим часом буде завершена", - повідомив Беседін.

Ще на території залишається 6300 цивільних мешканців, сказав він.

"Кожен з них написав відмову. Щодня всі служби працюють над тим, щоб вмовити людей виїхати, розуміючи всю складність ситуації. Є певні райони населених пунктів, особливо це стосується міста Куп’янськ, це лівий берег, Заоскілля, до якого фактично в нас уже немає доступу. Там немає жодної цивілізації: ні критичної інфраструктури, ні води, ні газу, ні світла. Однак там залишається понад 300 людей, які чекають незрозуміло чого. Тому працюємо, намагаємося донести до них інформацію, достукатися і вивезти. Здебільшого залишаються люди похилого віку, які прожили там все життя", - додав Беседін.

Нагадаємо, 1 жовтня у Сумському районі оголошено обов'язкову евакуацію дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Вовчанщині вперше судитимуть батьків за повернення евакуйованих дітей до громади, - МВА