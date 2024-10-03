Примусову евакуацію дітей з правобережжя Куп’янської громади планують завершити до кінця тижня, - керівник РВА Беседін
Наразі на правобережжі Куп’янської громади залишилось сім дітей, чотири родини. Їх планують евакуювати до кінця тижня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.
"Понад два тижні тому була оголошена примусова евакуація дітей з правобережжя Куп’янської громади. Станом на 15 вересня на території громади перебувало 158 дітей. Сьогодні там залишилось сім дітей, чотири родини. Думаю, до кінця тижня ми завершимо примусову евакуацію, і це буде нашою черговою перемогою. Адже діти з їхніми родинами будуть у безпечних місцях. Для нас це важливо, бо діти мають навчатися, гуляти, насолоджуватися дитинством, а не знаходитися на території Куп’янської громади, фактично на лінії фронту 6 км, і бачити все, що відбувається. Тому ситуація з евакуацією дітей задовільна. Евакуація триває і найближчим часом буде завершена", - повідомив Беседін.
Ще на території залишається 6300 цивільних мешканців, сказав він.
"Кожен з них написав відмову. Щодня всі служби працюють над тим, щоб вмовити людей виїхати, розуміючи всю складність ситуації. Є певні райони населених пунктів, особливо це стосується міста Куп’янськ, це лівий берег, Заоскілля, до якого фактично в нас уже немає доступу. Там немає жодної цивілізації: ні критичної інфраструктури, ні води, ні газу, ні світла. Однак там залишається понад 300 людей, які чекають незрозуміло чого. Тому працюємо, намагаємося донести до них інформацію, достукатися і вивезти. Здебільшого залишаються люди похилого віку, які прожили там все життя", - додав Беседін.
Нагадаємо, 1 жовтня у Сумському районі оголошено обов'язкову евакуацію дітей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Боже, вбережи чоловіка моє онуки, в них ще медовий місяць не закінчився, а він там воює...
Імовірно, суспільству треба підготуватися і до можливого відходу Сил оборони України з Селідова. Під загрозою і Торецьк.
Майже усі попередні міста були взяті ворогом за рахунок флангових ударів, охоплень, просочувань, планомірного видавлювання.
Так і з Селідово: росіяне його обійшли з півночі і півдня і доволі глибоко. Взяли під вогневий контроль логістичні шляхи.
Скоріш за все, далі будуть жувати щелепами: зліва направо і навпаки, розхитуючи оборону і розтягуючи розірвані резерви оборонців. При цьому, планомірно тиснучи на центр.
Тому, бажано увагу приділяти флангам: не ставити туди і в стики бригад не укомплектовані та втомлені прикомандировані підрозділи. Ворог постійно шукає центр рівноваги (можливо, навіть і не здогадуючись що це).
Але і у противника десь сховалась ця «точка G», прикрита масами піхоти і дронів.