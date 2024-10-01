У Сумському районі оголошено обов’язкову евакуацію дітей з батьками
У Сумському районі оголошено обов'язкову евакуацію дітей.
Про це повідомила пресслужба райради, інформує Цензор.НЕТ.
Це стосується Білопільської та Ворожбянської міських територіальних громад, Краснопільської та Хотінської селищних територіальних громад, Юнаківської, Миропільської та Миколаївської сільських територіальних громад Сумського району.
Перелік населених пунктів, які підлягають евакуації:
- Білопільська громада: Рижівка, Атинське, Будки, Голишівське, Стукалівка, Іскрисківщіна, Безсалівка, Нескучне, Рогізне, Соляники, Старі Вирки, Ободи, Дігтярне, Павлівка, Мелячиха, Волфине, Катеринівка, Кисла Дубина, Шпиль, Новоіванівка, Білопілля, Сохани, Нові Вірки, Мирлоги, Гуринівка, Бубликове, Василівщина, Гиріне, Кандибине, Мороча, Олексенки, Степанівка;
- місто Ворожба;
- Краснопільська громада: Новодмитрівка, Рясне, Петрушівка, Тур'я, Мар'їне, Проходи, Миропільське, Покровка, Степок, Попівка, Грабовське, Високе, Мезенівка, Майське, Славгород, Порозок, Верхня Пожня, Новоолександрівка, Лісне, Земляне, Угроїди, Наумівка, Михайлівка, Михайлівське;
- Юнаківська громада: Локня, Басівка, Юнаківка, Садки, Могриця, Варачине, Яблунівка, Корчаківка, Мала Корчаківка;
- Миропільська громада: Миропілля, Запсілля, Велика Рибиця, Грунівка, Великий Прикіл, Мала Рибиця;
- Хотінська громада: Кіндратівка, Костянтинівка, Степне, Перше Травня, Олексіївка, Володимирівка, Андріївка, Новомиколаївка, Біловоди, Водолаги, Журавка, Веселівка, Хотінь, Писарівка;
- Миколаївська громада: Яструбине, Графське, Бондарівщина, Діброва.
"До організації примусової евакуації дітей та їх батьків залучено соціальні служби органів місцевого самоврядування та державної влади, поліцію, рятувальників та військових. Оповіщення населення про початок евакуації проведе Департамент цивільного захисту населення Сумської ОВА та Сумська районна військова адміністрація", - додали у райраді.
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