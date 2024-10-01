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У Сумському районі оголошено обов’язкову евакуацію дітей з батьками

У Сумському районі оголосили обов’язкову евакуацію дітей з батьками

У Сумському районі оголошено обов'язкову евакуацію дітей.

Про це повідомила пресслужба райради, інформує Цензор.НЕТ.

Це стосується Білопільської та Ворожбянської міських територіальних громад, Краснопільської та Хотінської селищних територіальних громад, Юнаківської, Миропільської та Миколаївської сільських територіальних громад Сумського району.

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Перелік населених пунктів, які підлягають евакуації:

  • Білопільська громада: Рижівка, Атинське, Будки, Голишівське, Стукалівка, Іскрисківщіна, Безсалівка, Нескучне, Рогізне, Соляники, Старі Вирки, Ободи, Дігтярне, Павлівка, Мелячиха, Волфине, Катеринівка, Кисла Дубина, Шпиль, Новоіванівка, Білопілля, Сохани, Нові Вірки, Мирлоги, Гуринівка, Бубликове, Василівщина, Гиріне, Кандибине, Мороча, Олексенки, Степанівка;
  • місто Ворожба;
  • Краснопільська громада: Новодмитрівка, Рясне, Петрушівка, Тур'я, Мар'їне, Проходи, Миропільське, Покровка, Степок, Попівка, Грабовське, Високе, Мезенівка, Майське, Славгород, Порозок, Верхня Пожня, Новоолександрівка, Лісне, Земляне, Угроїди, Наумівка, Михайлівка, Михайлівське;
  • Юнаківська громада: Локня, Басівка, Юнаківка, Садки, Могриця, Варачине, Яблунівка, Корчаківка, Мала Корчаківка;
  • Миропільська громада: Миропілля, Запсілля, Велика Рибиця, Грунівка, Великий Прикіл, Мала Рибиця;
  • Хотінська громада: Кіндратівка, Костянтинівка, Степне, Перше Травня, Олексіївка, Володимирівка, Андріївка, Новомиколаївка, Біловоди, Водолаги, Журавка, Веселівка, Хотінь, Писарівка;
  • Миколаївська громада: Яструбине, Графське, Бондарівщина, Діброва.

"До організації примусової евакуації дітей та їх батьків залучено соціальні служби органів місцевого самоврядування та державної влади, поліцію, рятувальників та військових. Оповіщення населення про початок евакуації проведе Департамент цивільного захисту населення Сумської ОВА та Сумська районна військова адміністрація", - додали у райраді.

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Автор: 

Сумська область (3736) евакуація (2323)


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Топ коментарі
+8
"Ми увійшли до Курської області для того, щоб убезпечити нашу Сумщину від наступу" (c)
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01.10.2024 16:58
+6
Обрали скотину в 2019..
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01.10.2024 16:10
+6
Чому б не написати: "В окремих громадах Сумського району оголошена евакуація..."? Навіщо ЦН паніку поширює?
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01.10.2024 16:23
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Обрали скотину в 2019..
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01.10.2024 16:10 Відповісти
Шо, зелупонь, задумы х-ла воплощаем в жизть?
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01.10.2024 16:14 Відповісти
"...главнає пірістать стрілять...".
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01.10.2024 16:21 Відповісти
Чому б не написати: "В окремих громадах Сумського району оголошена евакуація..."? Навіщо ЦН паніку поширює?
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01.10.2024 16:23 Відповісти
Ну да заглавие "сильное")))
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01.10.2024 16:58 Відповісти
Ага і шо це ЦН безпідставно паніку поширює? І примусова мобілізація писати не можна? До речі, а як коректно назвати бусіфікацію? Запрошення на екстремальний туристичний тур, недорого?
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01.10.2024 19:50 Відповісти
Якщо можна по темі будьласка.
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01.10.2024 19:52 Відповісти
"Ми увійшли до Курської області для того, щоб убезпечити нашу Сумщину від наступу" (c)
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01.10.2024 16:58 Відповісти
А результат вийшов такий, що Сумщину тепер щодня і щоночі закидують кабами
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01.10.2024 17:42 Відповісти
Як воно вам курський наступ! Ще може кудись сходиму! 90 населених пунктів спустошили. О це так наваляли кацапам!(((((((((
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01.10.2024 17:08 Відповісти
Когда приходиш в нацистскую россию, надо реально стрелять и вешать а не пайки раздавать.
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01.10.2024 17:17 Відповісти
Ну что, все идет по плану? Санитарная зона...
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01.10.2024 18:26 Відповісти
Бережи нас Господи від війни та дурнів.
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01.10.2024 20:07 Відповісти
План перемоги в дії
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02.10.2024 00:37 Відповісти
 
 