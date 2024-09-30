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На Вовчанщині вперше судитимуть батьків за повернення евакуйованих дітей до громади, - МВА

Судитимуть батьків, які повернули дітей до Вовчанської громади

До суду передали першу справу щодо позбавлення батьківських прав за повернення евакуйованих дітей до Вовчанської громади.

Про це "Суспільному" розповів керівник Вовчанської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, поліція спочатку накладає адміністративний штраф на батьків. 

"На цьому, як кажуть, інформаційна робота закінчується, бо після сплати штрафу люди евакуюються та більше не повертаються. Були інші причини і наслідки - одна справа у нас вже передана до суду, щодо позбавлення батьківських прав", - розповів Гамбарашвілі.

Дивіться також: Вовчанськ зруйновано на 90%. У місті залишилося 20 мешканців, дітей серед них немає, - МВА. ФОТОрепортаж

Очільник МВА нагадав, що у Вовчанській громаді продовжується обов’язкова евакуація мешканців, а примусова евакуація всіх дітей вже успішно завершена.

"Важливо евакуюватися, бо це безпекова ситуація: діти не мають права перебувати на території громади. Дорослі мають право вирішувати, залишатися їм чи ні, але ми як органи влади, маємо зберегти дітей. Безпека і життя дітей - понад усе", - розповів посадовець.

Раніше повідомлялося, що поліцейські спільно із воїнами вивезли трьох дітей із Вовчанська, яких переховували від евакуації їхні батьки.

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А когда будут судить одного "не лоха", который обещал передать детям президентские дачи? Как раз самое время...
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30.09.2024 23:38 Відповісти
Янелоху нема коли, він готується до евакуації в кабо верде
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30.09.2024 23:58 Відповісти
😂
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01.10.2024 00:10 Відповісти
Влада людей евакуює: вивезли нахєр, відзвітували - і все. Де жити, на що жити - то владу не ***.
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01.10.2024 00:37 Відповісти
У тебе є конкретні приклади "вивезення на хєр"? Чи ти лише "висраться" хочеш?
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01.10.2024 06:28 Відповісти
Знаю приклади, що сільрада на Волині купувала переселенцям будинок.
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01.10.2024 07:50 Відповісти
 
 