На Вовчанщині вперше судитимуть батьків за повернення евакуйованих дітей до громади, - МВА

До суду передали першу справу щодо позбавлення батьківських прав за повернення евакуйованих дітей до Вовчанської громади.

Про це "Суспільному" розповів керівник Вовчанської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, поліція спочатку накладає адміністративний штраф на батьків.

"На цьому, як кажуть, інформаційна робота закінчується, бо після сплати штрафу люди евакуюються та більше не повертаються. Були інші причини і наслідки - одна справа у нас вже передана до суду, щодо позбавлення батьківських прав", - розповів Гамбарашвілі.

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Очільник МВА нагадав, що у Вовчанській громаді продовжується обов’язкова евакуація мешканців, а примусова евакуація всіх дітей вже успішно завершена.

"Важливо евакуюватися, бо це безпекова ситуація: діти не мають права перебувати на території громади. Дорослі мають право вирішувати, залишатися їм чи ні, але ми як органи влади, маємо зберегти дітей. Безпека і життя дітей - понад усе", - розповів посадовець.

Раніше повідомлялося, що поліцейські спільно із воїнами вивезли трьох дітей із Вовчанська, яких переховували від евакуації їхні батьки.

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