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Новости
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На Волчанщине впервые будут судить родителей за возвращение эвакуированных детей в громаду, - ГВА

Судитимуть батьків, які повернули дітей до Вовчанської громади

В суд передали первое дело о лишении родительских прав за возвращение эвакуированных детей в Волчанскую громаду.

Об этом "Суспільному" рассказал руководитель Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, полиция сначала накладывает административный штраф на родителей.

"На этом, как говорится, информационная работа заканчивается, потому что после уплаты штрафа люди эвакуируются и больше не возвращаются. Были другие причины и последствия - одно дело у нас уже передано в суд, о лишении родительских прав", - рассказал Гамбарашвили.

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Глава ГВА напомнил, что в Волчанской громаде продолжается обязательная эвакуация жителей, а принудительная эвакуация всех детей уже успешно завершена.

"Важно эвакуироваться, потому что это ситуация с безопасностью: дети не имеют права находиться на территории громады. Взрослые имеют право решать, оставаться им или нет, но мы как органы власти, должны сохранить детей. Безопасность и жизнь детей - превыше всего", - рассказал чиновник.

Ранее сообщалось, что полицейские совместно с воинами вывезли трех детей из Волчанска, которых прятали от эвакуации их родители.

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дети (6529) эвакуация (2083) Волчанск (395)


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А когда будут судить одного "не лоха", который обещал передать детям президентские дачи? Как раз самое время...
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30.09.2024 23:38 Ответить
Янелоху нема коли, він готується до евакуації в кабо верде
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30.09.2024 23:58 Ответить
😂
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01.10.2024 00:10 Ответить
Влада людей евакуює: вивезли нахєр, відзвітували - і все. Де жити, на що жити - то владу не ***.
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01.10.2024 00:37 Ответить
У тебе є конкретні приклади "вивезення на хєр"? Чи ти лише "висраться" хочеш?
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01.10.2024 06:28 Ответить
Знаю приклади, що сільрада на Волині купувала переселенцям будинок.
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01.10.2024 07:50 Ответить
 
 