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Новости Война
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В Волчанске оккупанты восполняют потери в районе с. Красное проводят минирование дорог, - ОТГ "Харьков"

Ситуація на Харківському напрямку 30 вересня

Оперативная обстановка на Харьковском направлении остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, в районе населенного пункта Красное российские оккупанты из состава 3 мотострелкового батальона 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса проводили минирование дорог с использованием противотанковых мин.

В районе Огирцево противник усилил воздушную разведку с использованием БпЛА с целью выявления подразделений Сил обороны Украины.

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В Волчанске противник осуществлял одиночное перемещение личного состава для проведения логистического обеспечения и пополнения текущих потерь; с целью повышения живучести артиллерийских подразделений, осуществил замену огневых позиций дежурных артиллерийских средств в районе Шебекино (РФ).

Потери врага

По данным ОТГ "Харьков", за прошедшие сутки произошло 3 боевых столкновения. Российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 6 КАБов, нанесли 47 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 321 обстрел позиций защитников Украины.

Потери врага за минувшие сутки составили 87 человек, из них безвозвратные - 21, санитарные - 65, 1 оккупант сдался в плен.

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Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 69 единиц вооружения и военной техники.

В частности, уничтожено:

  • 64 укрытия для личного состава;
  • 1 стартовая площадка запуска БпЛА;
  • 1 место хранения боеприпасов.

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Автор: 

Харьковщина (5577) Волчанск (394)


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ОТУ "Харків" увесь час своїми оповіданнями про кацапів натякає нашим воєначальникам, як потрібно робити. Молодці!
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30.09.2024 11:18 Ответить
 
 