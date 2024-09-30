В Волчанске оккупанты восполняют потери в районе с. Красное проводят минирование дорог, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, в районе населенного пункта Красное российские оккупанты из состава 3 мотострелкового батальона 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса проводили минирование дорог с использованием противотанковых мин.

В районе Огирцево противник усилил воздушную разведку с использованием БпЛА с целью выявления подразделений Сил обороны Украины.

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В Волчанске противник осуществлял одиночное перемещение личного состава для проведения логистического обеспечения и пополнения текущих потерь; с целью повышения живучести артиллерийских подразделений, осуществил замену огневых позиций дежурных артиллерийских средств в районе Шебекино (РФ).

Потери врага

По данным ОТГ "Харьков", за прошедшие сутки произошло 3 боевых столкновения. Российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 6 КАБов, нанесли 47 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 321 обстрел позиций защитников Украины.

Потери врага за минувшие сутки составили 87 человек, из них безвозвратные - 21, санитарные - 65, 1 оккупант сдался в плен.

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Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 69 единиц вооружения и военной техники.

В частности, уничтожено:

64 укрытия для личного состава;

1 стартовая площадка запуска БпЛА;

1 место хранения боеприпасов.

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