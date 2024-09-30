УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10149 відвідувачів онлайн
Новини Війна
978 1

У Вовчанську окупанти поповнюють втрати, у районі с. Красне проводять мінування доріг, - ОТУ "Харків"

Ситуація на Харківському напрямку 30 вересня

Оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, у районі населеного пункту Красне російські окупанти зі складу 3 мотострілецького батальйону 7 окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу проводили мінування доріг з використанням протитанкових мін.

У районі Огірцевого противник посилив повітряну розвідку з використанням БпЛА з метою виявлення підрозділів Сил оборони України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Куп’янщині ворог намагається захопити лівий берег річки Оскіл, - заступник командира батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБР Маляревич

У Вовчанську противник здійснював поодиноке переміщення особового складу для проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат; з метою підвищення живучості артилерійських підрозділів, здійснив заміну вогневих позицій чергових артилерійських засобів в районі Шебекиного (РФ).

Втрати ворога

За даними ОТУ "Харків", упродовж минулої доби відбулося 3 бойових зіткнення. Російські окупанти завдали 4 авіаудари з використанням 6 КАБів, завдали 47 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 321 обстріл позицій захисників України.

Втрати ворога за минулу добу становили 87 осіб, з них безповоротні - 21, санітарні - 65, 1 окупант здався у полон.

Читайте також: Російські командири вчиняли страшні й дикі речі з підлеглими на Вовчанському агрегатному заводі, - ГУР

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 69 одиниць озброєння та військової техніки.

Зокрема, знищено:

  • 64 укриття для особового складу;
  • 1 стартовий майданчик запуску БпЛА;
  • 1 місце зберігання боєприпасів.

Також читайте: Ворог вкотре застосував вогнеметну систему ТОС-1А по Вовчанську, у районі Глибокого налагоджує систему зв’язку, - ОТУ "Харків"

Автор: 

Харківщина (6054) Вовчанськ (422)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ОТУ "Харків" увесь час своїми оповіданнями про кацапів натякає нашим воєначальникам, як потрібно робити. Молодці!
показати весь коментар
30.09.2024 11:18 Відповісти
 
 