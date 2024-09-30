У Вовчанську окупанти поповнюють втрати, у районі с. Красне проводять мінування доріг, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, у районі населеного пункту Красне російські окупанти зі складу 3 мотострілецького батальйону 7 окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу проводили мінування доріг з використанням протитанкових мін.

У районі Огірцевого противник посилив повітряну розвідку з використанням БпЛА з метою виявлення підрозділів Сил оборони України.

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У Вовчанську противник здійснював поодиноке переміщення особового складу для проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат; з метою підвищення живучості артилерійських підрозділів, здійснив заміну вогневих позицій чергових артилерійських засобів в районі Шебекиного (РФ).

Втрати ворога

За даними ОТУ "Харків", упродовж минулої доби відбулося 3 бойових зіткнення. Російські окупанти завдали 4 авіаудари з використанням 6 КАБів, завдали 47 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 321 обстріл позицій захисників України.

Втрати ворога за минулу добу становили 87 осіб, з них безповоротні - 21, санітарні - 65, 1 окупант здався у полон.

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Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 69 одиниць озброєння та військової техніки.

Зокрема, знищено:

64 укриття для особового складу;

1 стартовий майданчик запуску БпЛА;

1 місце зберігання боєприпасів.

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