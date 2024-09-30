У Вовчанську окупанти поповнюють втрати, у районі с. Красне проводять мінування доріг, - ОТУ "Харків"
Оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".
Як зазначається, у районі населеного пункту Красне російські окупанти зі складу 3 мотострілецького батальйону 7 окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу проводили мінування доріг з використанням протитанкових мін.
У районі Огірцевого противник посилив повітряну розвідку з використанням БпЛА з метою виявлення підрозділів Сил оборони України.
У Вовчанську противник здійснював поодиноке переміщення особового складу для проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат; з метою підвищення живучості артилерійських підрозділів, здійснив заміну вогневих позицій чергових артилерійських засобів в районі Шебекиного (РФ).
Втрати ворога
За даними ОТУ "Харків", упродовж минулої доби відбулося 3 бойових зіткнення. Російські окупанти завдали 4 авіаудари з використанням 6 КАБів, завдали 47 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 321 обстріл позицій захисників України.
Втрати ворога за минулу добу становили 87 осіб, з них безповоротні - 21, санітарні - 65, 1 окупант здався у полон.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 69 одиниць озброєння та військової техніки.
Зокрема, знищено:
- 64 укриття для особового складу;
- 1 стартовий майданчик запуску БпЛА;
- 1 місце зберігання боєприпасів.
Будь ласка, зачекайте...
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