Російські командири вчиняли страшні й дикі речі з підлеглими на Вовчанському агрегатному заводі, - ГУР

Під час операції Воєнної розвідки України із зачистки Вовчанського агрегатного заводу ватажки російських окупантів усвідомлювали безнадійність повернення контролю над об’єктом, але все одно змушували своїх солдатів чинити опір.

Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

За його словами, підготовка місії зі звільнення заводу зайняла декілька тижнів, а успішна зачистка спецпризначенцями української воєнної розвідки будівель заводу має важливе значення для подальших дій Сил безпеки та оборони держави.

Це було потрібно для того, щоб максимально спростити логістику, забезпечення наших сил, які знаходяться в цьому регіоні. У подальшому це дасть можливість Силам оборони України вести контрнаступальні дії і виганяти ворога з української землі", - сказав представник української розвідки.

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Він також додав, що росіяни на заводі зазнали серйозних втрат, бо ватажки окупантів шляхом насильства фактично прирекли своїх солдатів на безглузду смерть.

"Насправді там відбувались страшні, дикі, дивні речі з боку російських командирів до своїх підлеглих. Йдеться про навмисні убивства, йдеться про терор. Це черговий приклад, коли російський солдат не має жодних прав і його взагалі не вважають за людину", - зазначив Черняк.

Звільнення Вовчанського агрегатного заводу

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Вовчанський агрегатний завод звільнено від окупантів. Згодом Буданов нагородив спецпризначенців, які звільняли Вовчанський агрегатний завод.

Як розповів розвідник із позивним Вікінг, на заводі у Вовчанську взято в полон близько 20 окупантів, декілька десятків знищено. Пізніше у ГУР офіційно підтвердили, що українські воїни захопили в полон близько двох десятків окупантів під час операції зі звільнення агрегатного заводу у Вовчанську.