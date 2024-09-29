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Новини
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Російські командири вчиняли страшні й дикі речі з підлеглими на Вовчанському агрегатному заводі, - ГУР

ГУР вперше показало росіян, яких взяли в полон на заблокованому Вовчанському агрегатному заводі

Під час операції Воєнної розвідки України із зачистки Вовчанського агрегатного заводу ватажки російських окупантів усвідомлювали безнадійність повернення контролю над об’єктом, але все одно змушували своїх солдатів чинити опір.

Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

За його словами, підготовка місії зі звільнення заводу зайняла декілька тижнів, а успішна зачистка спецпризначенцями української воєнної розвідки будівель заводу має важливе значення для подальших дій Сил безпеки та оборони держави.

Це було потрібно для того, щоб максимально спростити логістику, забезпечення наших сил, які знаходяться в цьому регіоні. У подальшому це дасть можливість Силам оборони України вести контрнаступальні дії і виганяти ворога з української землі", - сказав представник української розвідки.

Також дивіться: Окупанти обстрілюють ФАБами місце, де колись було місто Вовчанськ. ВIДЕО

Він також додав, що росіяни на заводі зазнали серйозних втрат, бо ватажки окупантів шляхом насильства фактично прирекли своїх солдатів на безглузду смерть.

"Насправді там відбувались страшні, дикі, дивні речі з боку російських командирів до своїх підлеглих. Йдеться про навмисні убивства, йдеться про терор. Це черговий приклад, коли російський солдат не має жодних прав і його взагалі не вважають за людину", - зазначив Черняк.

Звільнення Вовчанського агрегатного заводу

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Вовчанський агрегатний завод звільнено від окупантів. Згодом Буданов нагородив спецпризначенців, які звільняли Вовчанський агрегатний завод.

Як розповів розвідник із позивним Вікінг, на заводі у Вовчанську взято в полон близько 20 окупантів, декілька десятків знищено. Пізніше у ГУР офіційно підтвердили, що українські воїни захопили в полон близько двох десятків окупантів під час операції зі звільнення агрегатного заводу у Вовчанську.

Автор: 

Вовчанськ (422) ГУР (518)


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Топ коментарі
+23
Уточнюйте які саме страшні та дикі речі вони робили - канібалізм. Нехай весь світ бачить які є кацапи насправді
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29.09.2024 12:19
+16
Ага давайте ще цих людожерів пожаліємо, бо вони такі нещасні. Треба було їх у полон не брати, вони не солдати, вони воюють за гроші а це всерівно що звичайні найманці-терористи. Кожен з них вже визначив свою долю вбиваючі вояків ЗСУ за баблоси. А як що серед них є колишні зекі або кадирівці то це взагалі потвори яки не мають права на полон
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29.09.2024 12:31
+15
Это рашисты,фашисты 21-го века,хотя они всех противников почему то называют нацистами?
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29.09.2024 12:21
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Уточнюйте які саме страшні та дикі речі вони робили - канібалізм. Нехай весь світ бачить які є кацапи насправді
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29.09.2024 12:19 Відповісти
«Гдє ваші даказатєльства?» (с)
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29.09.2024 12:25 Відповісти
Нє гдє, а какіє ваші даказатьєльства.
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29.09.2024 12:33 Відповісти
У Карпенка кацапської полонені розповідають.
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29.09.2024 15:20 Відповісти
Чому це самі страшні?..
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29.09.2024 12:52 Відповісти
Это рашисты,фашисты 21-го века,хотя они всех противников почему то называют нацистами?
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29.09.2024 12:21 Відповісти
Кацапи всіх своїх ворогів називають і фашистами і нацистами і сатаністами, тому їх і
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29.09.2024 12:28 Відповісти
оце бажано підкріпити свідченнями полонених кацапів і опролюднювати якомога ширше, в першу чергу на міжнародну аудиторію
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29.09.2024 12:22 Відповісти
«Свідчення військовополонених» ніде у світі не вважаються доказами. Навіть якщо це чиста правда.
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29.09.2024 12:42 Відповісти
не плутай юридичний і пропагандистськй аспект слова "свідчення"
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29.09.2024 12:44 Відповісти
Типу, ніхто у світі не розуміє, що в полоні, для порятунку своєї шкури, розкажеш що завгодно?
Цих «свідчень військовополонених РФ» уже вагон і маленький візок. І що? Це на когось у світі вплинуло?
Ба більше, подібні ролики переконують лаптеногих у полон не здаватися за жодних обставин: «Це як же треба замучити пацана, щоб він під камеру таку ***** розповідав».
Їм там 24 роки пропаганда промивала мізки, а ти хочеш, щоб кілька роликів із допитів військовополонених змінили їхнє світоуявлення?
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29.09.2024 13:01 Відповісти
Їх шкурам в українському полоні нічого не загрожує,брехло кацапське пішов нах звідси.
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29.09.2024 15:22 Відповісти
Це вони так думають, а не я стверджую. Дебіл, мля!
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29.09.2024 17:13 Відповісти
Уже є у Золкіна на каналі
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29.09.2024 15:21 Відповісти
Для них це абсолютно нормально. Ці істоти по іншому й не вміють. Більш того - не оцінять командира, що проявляє людяність.

У нас все по іншому. Можеш бути ротним, сержантом - будь кращим серед рівних. Все на стосунках та на взаємній повазі.
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29.09.2024 12:22 Відповісти
Ги.
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29.09.2024 13:59 Відповісти
«Російські командири вчиняли страшні й дикі речі з підлеглими…» - що за подача новини? Мені зараз треба почати співчувати цим ОБОЖЕЯКИМНЕЩАСНИМ кацапам?
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29.09.2024 12:24 Відповісти
Ця новина скоріше про те шо русскій чєлавєк - безхребетна амеба без мозгів,в нього є автомат і гранати але слово камандіра закон.Не давно в інетах гуляло відео про їхніх дронщиків "гудвіна" і ше якогось хєра яких послали у мясний штурм,вони не саботували наказ і не грохнули насяльніка,а пішли і здохли.То якщо вони не цінують своє життя - то навіщо нам їм співчувати.
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29.09.2024 12:37 Відповісти
Шайка фсбешника ермака допомагає ворогу.
Звільнений з посади полковник,командир 72-ої бригади "Чорні Запорожці"
Поки це кодло буде при владі,українцям про перемогу тільки мріяти
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29.09.2024 12:27 Відповісти
Готують громадську думку до здачі майже оточеного Вугледара.
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29.09.2024 12:28 Відповісти
Ага давайте ще цих людожерів пожаліємо, бо вони такі нещасні. Треба було їх у полон не брати, вони не солдати, вони воюють за гроші а це всерівно що звичайні найманці-терористи. Кожен з них вже визначив свою долю вбиваючі вояків ЗСУ за баблоси. А як що серед них є колишні зекі або кадирівці то це взагалі потвори яки не мають права на полон
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29.09.2024 12:31 Відповісти
на справді, саме таких треба брати в полон.
хай їх вимінюють, та відпускають на свої дєрєвні.
а там, вони в повному обсязі поділяться досвідом, зі своїми сусідами.
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29.09.2024 12:45 Відповісти
Вчорашній, на інтерв'ю Карпенка, просився в РДК. Каже, свої голодом морили, схуд з 80 до 40 кг.
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29.09.2024 12:51 Відповісти
Пані а потім оцей схудний, здасть с патрохами все РДК.
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29.09.2024 13:27 Відповісти
То вже вони розберуться брати чи ні. Їх на детекторі перевіряють і психологи. Там в РДК таких хватає. А нам непогано, щоб москалі з москалями воювали.
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29.09.2024 13:57 Відповісти
Ніхто визволеного рашиста у свою "дєрєвню" не відпустить.
Трошки відгодують і пошлють назад на фронт.
Або посадять за"ізмєну родіни"
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29.09.2024 15:23 Відповісти
Ой ***,ну просто страшно,не разминировали поля перед наступлением,как сделали некоторые ****** на Чонгаре,значит еще соображают и воевать умеют.
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29.09.2024 12:33 Відповісти
На Банковій сидять одні фсбшні кроти , які всю інфу про нашу армію
зливають московітам , на жаль !
Допоки в нашій краіні не приберуть на@ уй всіх дермаків і татарових ,
нам буде дуже важко боротися з нахабною кацапнею 😡
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29.09.2024 12:41 Відповісти
люто підтримую.
взагалі, я за зґвалтування у неприродний спосіб, перед тим, як з'їдять, на очах перед іншими.
все знімати на відео і відправляти родичам.
я, такий расчєловєчєний.
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29.09.2024 12:42 Відповісти
Якось по болту,що вони там роблять один з одним.Чим більше вони будуть самі себе убивати,тим менше нам роботи буде.
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29.09.2024 12:54 Відповісти
безмолвная-тупорылая Московия завсегда славилась безмолвностью-тупорылостью-безысходность и злостью(только не к своим господам) своих холопов (неоднократно проверено реальной службой в Совке и безмолвностью-тупорылостью ИХ холопов, шо с МАААасквы шо с Ульяновска-**********...)...
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29.09.2024 12:59 Відповісти
Може, поспівчувати людоїдам?!
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29.09.2024 13:01 Відповісти
московити це звірі з пекла тому там життя немає цінності має значення лише їх простір
так було так є і так не повинно бути адже вони повинні зникнути і так 400 років існують це забагато
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29.09.2024 13:18 Відповісти
...."Насправді там відбувались страшні, дикі, дивні речі з боку російських командирів до своїх підлеглих. Йдеться про навмисні убивства, йдеться про терор.... Насправді це даже не раби, ті би пристрелили ціх дебілів, це звичайний зомбі із ху...лостану.
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29.09.2024 13:51 Відповісти
 
 