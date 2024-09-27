УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9266 відвідувачів онлайн
Новини Фото
12 716 38

Українські воїни захопили в полон близько двох десятків окупантів під час операції зі звільнення агрегатного заводу у Вовчанську, - ГУР. ФОТО

На фінальній стадії зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу українським захисникам вдалось захопити близько двох десятків російських загарбників. Унікальну операцію, яка тривала понад тиждень, провели розвідники зі Спецпідрозділу Тимура, бійці підрозділів "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, "Терор" і БДК.

Про це розповів командир підрозділу "Стугна" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР Дмитро (Лінукс) в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"На фінальній стадії нам вдалось захопити близько двох десятків полонених, які остаточно усвідомили безсенсовість подальшого спротиву і здалися в полон", - зазначив розвідник.

ГУР вперше показало росіян, яких взяли в полон на заводі у Вовчанську

Полонені, зокрема, повідомили, що спецпризначенці ГРУ РФ, які ними командували, були або вбиті, або одиниці спробували відійти, залишивши своїх підлеглих помирати на заводі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють ФАБами місце, де колись було місто Вовчанськ. ВIДЕО

Окрім того, зі свідчень полонених, їх обурювало, що командири залишали собі більшу частину харчів і води, які їм передавали за допомогою скидів з дронів.

За словами Лінукса, увесь цей час російське командування обманом тримало своїх солдатів на підприємстві, обіцяючи їм ротацію, прорив блокади й підтримку. Серед окупантів часто траплялись випадки дезертирства, були спроби втечі, які також не увінчались успіхом.

Як розповів спецпризначенець, за чотири місяці блокади росіяни неодноразово намагались прорватись на територію заводу, але більшість із тих, хто намагався це зробити, були ліквідовані.

Читайте також: Буданов нагородив спецпризначенців, які звільняли Вовчанський агрегатний завод: Подібних операцій ще не було в нашій історії. ФОТОрепортаж

Операція зі звільнення заводу

Також за словами Лінукса, протягом кількох місяців блокади заводу різні підрозділи Сил оборони України проводили розвідку боєм та заходили на територію підприємства. Остаточний план і початок зачистки був сформований на початку вересня.

ГУР вперше показало росіян, яких взяли в полон на заводі у Вовчанську

ГУР вперше показало росіян, яких взяли в полон на заводі у Вовчанську

Унікальну операцію, яка тривала понад тиждень, провели розвідники зі Спецпідрозділу Тимура, бійці підрозділів "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, "Терор" і БДК.

"Успіху в операції вдалось досягнути завдяки тому, що противник не зміг виявити наші накопичення та підхід основних сил. Це зайняло у нас чимало часу та сил, але результат був вартий цих зусиль. Бійці, які виконували завдання, кілька тижнів провели у надзвичайно складних умовах з обмеженими ресурсами", - розповів воїн. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сімох окупантів полонили українські бійці. ВIДЕО 

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Вовчанський агрегатний завод звільнено від окупантів.

Автор: 

армія рф (17509) полонені (2267) Вовчанськ (422) ГУР (514)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Ой,ой,ой. Які високі слова. Було тут,що вони не хотіли здаватися, убивали,руйнували і оце усе не за гроші, без моралі ,тому що командири погані. А до України як дійшли? При розумі і свідомості. Горіть в пеклі москалі
показати весь коментар
27.09.2024 09:40
+8
Смердять, мабуть, страшенно.
показати весь коментар
27.09.2024 09:28
+7
Посадить их перед веб-камерой и заставить петь круглые сутки песну путин-***** и сплевывать на его фотографию. Во у ***** истерика будет
показати весь коментар
27.09.2024 09:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смердять, мабуть, страшенно.
показати весь коментар
27.09.2024 09:28 Відповісти
Була и рукопашна на тому заводі
показати весь коментар
27.09.2024 09:29 Відповісти
Посадить их перед веб-камерой и заставить петь круглые сутки песну путин-***** и сплевывать на его фотографию. Во у ***** истерика будет
показати весь коментар
27.09.2024 09:29 Відповісти
ви не враховуєте існування гамністі інтернешнл, які цокаючі копитами прибежуть і одразу почнуть волати за знущання над хлопчиками в трусіках
показати весь коментар
27.09.2024 12:52 Відповісти
Дійсно. Це початок серпня 2022 року. Азовці взяли в полон 5 окупантів.

показати весь коментар
27.09.2024 09:48 Відповісти
нижче наведено історію фото
показати весь коментар
27.09.2024 09:51 Відповісти
Це фото та інфа Андрія Білецького

https://t.me/BiletskyAndriy/4917
показати весь коментар
27.09.2024 09:54 Відповісти
чому за кацапський канібалізм та вбивство з подальшим зжертям псів не згадали?
наші бійці докази цього зібрали, Лінкус в інтерв'ю про це зазначив
показати весь коментар
27.09.2024 09:34 Відповісти
Нижньому фото більше 2-х років і воно точно не з Вовчанська.
показати весь коментар
27.09.2024 09:39 Відповісти
Джерело фотографії, - телеграм-канал Андрія Білецького 5 серпня 2022 року.
https://t.me/BiletskyAndriy/4917

показати весь коментар
27.09.2024 09:54 Відповісти
Мтріляти треба. У потилицю. Це емоціфна складова. А розум говорить, що потрібні на обмвн. Найгірше, що всі ці рила знову з'являться на війні, але бвдуть обережніші, хитріші, досвідченіші. І знову вбиватимуть наших. Можливо емоції - то таки більш розумно? 🤔
показати весь коментар
27.09.2024 09:39 Відповісти
Ой,ой,ой. Які високі слова. Було тут,що вони не хотіли здаватися, убивали,руйнували і оце усе не за гроші, без моралі ,тому що командири погані. А до України як дійшли? При розумі і свідомості. Горіть в пеклі москалі
показати весь коментар
27.09.2024 09:40 Відповісти
тобто, ми захопили, якийсь там завод, але відходимо з вугледару?
вже сказали і показали, в подробицях, цей завод.
чи, навіщо знову качаєте цю тему? більше нема перемог?
показати весь коментар
27.09.2024 09:41 Відповісти
Поїдь тай допоможи відігнати рюсів від Вугледару.
показати весь коментар
27.09.2024 09:44 Відповісти
Експертів - контролерів тут дійсно багато.
показати весь коментар
27.09.2024 10:21 Відповісти
може, сраку тобі підтерти, бо ти неспроможний?
показати весь коментар
27.09.2024 10:43 Відповісти
Ви захопили хіба що свій пропержений диван, киця. А ГУР МО вирізали котел, залишивши з 400 бійців ЗС РФ два десятки.
показати весь коментар
27.09.2024 10:55 Відповісти
звідки інфа? у вас, теж медалька від буданова, за особисті заслуги, при виконанні?
показати весь коментар
27.09.2024 10:58 Відповісти
Від ЗСУ інфа, киця.
показати весь коментар
27.09.2024 11:33 Відповісти
Близько 20. Точно порахувати не спромоглися?
показати весь коментар
27.09.2024 09:43 Відповісти
Можливо там було 19,3.... Одного взяли "не в комплекті".
показати весь коментар
27.09.2024 09:51 Відповісти
Ніколи точну цифру полонених не називають. Щоб пізніше не було зрадоньки, як так, казали 20 полонених, а вивели 18. Де поділи мальчіков без трусіков в кількості 2 шт , ізвєргі.
показати весь коментар
27.09.2024 10:11 Відповісти
Загубились в тумані, буває.
показати весь коментар
27.09.2024 11:19 Відповісти
Тоже думаю, что особо борзые по дороге умирают от полученн ых в бою ранений.
показати весь коментар
27.09.2024 20:54 Відповісти
Ще 3 ноги пів голови і 2 фото з 2022 року.
показати весь коментар
27.09.2024 10:46 Відповісти
Останнє фото з телеграма Андрія Білецького

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/08/25/7417069/
показати весь коментар
27.09.2024 09:44 Відповісти
А ось тут то саме фото, проте вже полонених кацапів на Курщині

https://charter97.org/ru/news/2024/8/18/607205/
показати весь коментар
27.09.2024 09:46 Відповісти
А тут то саме фото рашистів полонених, проте вже у Золкіна, дата 14.09.22
Редактори, хто кому дохтор?

https://www.5.ua/ru/obshchestvo/snachala-eto-bily-prosto-poteriashky-a-teper-poshly-bolee-ynteresnie-personazhy-zolkyn-ob-evoliutsyy-plennikh-rashystov-287528.html
показати весь коментар
27.09.2024 09:49 Відповісти
А оригінал фото - телеграм Андрія Білецького - 05.08.22

https://t.me/BiletskyAndriy/4917

показати весь коментар
27.09.2024 09:55 Відповісти
Нічого проти ТУР немає, проте цих пі@арів у полон взяли бійці ССО Азов ще на початку серпня 22-го
показати весь коментар
27.09.2024 09:57 Відповісти
будемо вважати фото ілюстративним. Це той випадок з "какая разніца" саме те. Головне результат, і він позитивний
показати весь коментар
27.09.2024 11:03 Відповісти
Для людожерів і меню відповідне:
1. Розстріл
2. Відрубання голови
3. Побиття кувалдою
4. Страта мечем
5 Відрізання генеталій

Все як вони *******. До нелюдей і ставитися треба як до скажених тварин
показати весь коментар
27.09.2024 09:45 Відповісти
Вдалася операція напевне тому що сирський і опа не були поінформовані.
показати весь коментар
27.09.2024 09:49 Відповісти
Расстрелять!!!
показати весь коментар
27.09.2024 10:10 Відповісти
Перевести их в другое агрегатное состояние!💀💀💀💀💀💀
показати весь коментар
27.09.2024 12:50 Відповісти
Якщо ми будемо розстрілювати руських ,то вони будуть вбивати наших полонених,так що треба спочатку думати,а потім казати
показати весь коментар
28.09.2024 11:21 Відповісти
 
 