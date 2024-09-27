Українські воїни захопили в полон близько двох десятків окупантів під час операції зі звільнення агрегатного заводу у Вовчанську, - ГУР. ФОТО

На фінальній стадії зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу українським захисникам вдалось захопити близько двох десятків російських загарбників. Унікальну операцію, яка тривала понад тиждень, провели розвідники зі Спецпідрозділу Тимура, бійці підрозділів "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, "Терор" і БДК.

Про це розповів командир підрозділу "Стугна" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР Дмитро (Лінукс) в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"На фінальній стадії нам вдалось захопити близько двох десятків полонених, які остаточно усвідомили безсенсовість подальшого спротиву і здалися в полон", - зазначив розвідник.

Полонені, зокрема, повідомили, що спецпризначенці ГРУ РФ, які ними командували, були або вбиті, або одиниці спробували відійти, залишивши своїх підлеглих помирати на заводі.

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Окрім того, зі свідчень полонених, їх обурювало, що командири залишали собі більшу частину харчів і води, які їм передавали за допомогою скидів з дронів.

За словами Лінукса, увесь цей час російське командування обманом тримало своїх солдатів на підприємстві, обіцяючи їм ротацію, прорив блокади й підтримку. Серед окупантів часто траплялись випадки дезертирства, були спроби втечі, які також не увінчались успіхом.

Як розповів спецпризначенець, за чотири місяці блокади росіяни неодноразово намагались прорватись на територію заводу, але більшість із тих, хто намагався це зробити, були ліквідовані.

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Операція зі звільнення заводу

Також за словами Лінукса, протягом кількох місяців блокади заводу різні підрозділи Сил оборони України проводили розвідку боєм та заходили на територію підприємства. Остаточний план і початок зачистки був сформований на початку вересня.

Унікальну операцію, яка тривала понад тиждень, провели розвідники зі Спецпідрозділу Тимура, бійці підрозділів "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, "Терор" і БДК.

"Успіху в операції вдалось досягнути завдяки тому, що противник не зміг виявити наші накопичення та підхід основних сил. Це зайняло у нас чимало часу та сил, але результат був вартий цих зусиль. Бійці, які виконували завдання, кілька тижнів провели у надзвичайно складних умовах з обмеженими ресурсами", - розповів воїн.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Вовчанський агрегатний завод звільнено від окупантів.