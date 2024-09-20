Сімох окупантів полонили українські бійці. ВIДЕО

Українські воїни полонили сімох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому бійці зафільмували свої "трофеї", опублікований у соцмережах.

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