Сімох окупантів полонили українські бійці. ВIДЕО
Українські воїни полонили сімох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому бійці зафільмували свої "трофеї", опублікований у соцмережах.
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