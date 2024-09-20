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Сімох окупантів полонили українські бійці. ВIДЕО

Українські воїни полонили сімох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому бійці зафільмували свої "трофеї", опублікований у соцмережах.

Також дивіться: Російський морпіх показує українському дрону плакат із написом "Можно что-нибуть покушать. Сил нету" і здається у полон. ВIДЕО

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Топ коментарі
+17
Russisches Schwein
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20.09.2024 15:45
+15
Виродки - приишли вбивати
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20.09.2024 15:40
+11
Мотузку надійніше на шию в'язати.
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20.09.2024 15:43
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Виродки - приишли вбивати
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20.09.2024 15:40 Відповісти
Мотузку надійніше на шию в'язати.
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20.09.2024 15:43 Відповісти
Russisches Schwein
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20.09.2024 15:45 Відповісти
Якщо офіцери, то на обмін, а решту на шампур!!!
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20.09.2024 15:51 Відповісти
Офицеров на за шею и на березу. А шантропу на обмен.
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20.09.2024 15:58 Відповісти
Бурлкаки Волгу загубили
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20.09.2024 16:00 Відповісти
Кабмін введуть нові податки, і будемо годувати кацапів ще більше ніж ВпОшників, шахтарів, і решту колабаранів!
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20.09.2024 16:02 Відповісти
ВпОшники отримують дулю із маком.....
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20.09.2024 16:37 Відповісти
Помиляетесь , !
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20.09.2024 18:11 Відповісти
якщо б не знав - не написав би...
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20.09.2024 18:52 Відповісти
якщо не буйні ( були ) , то обміняти . інших по дорозі при спробі втечі ..
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20.09.2024 16:50 Відповісти
Дякуємо Воїнам за чудову роботу👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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20.09.2024 18:08 Відповісти
ведуть як баранів-Слава ЗСУ
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20.09.2024 18:08 Відповісти
 
 