Семерых оккупантов взяли в плен украинские бойцы. ВИДЕО
Украинские воины взяли в плен семерых оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой бойцы сняли свои "трофеи", опубликована в соцсетях.
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