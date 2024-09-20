Семерых оккупантов взяли в плен украинские бойцы. ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен семерых оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой бойцы сняли свои "трофеи", опубликована в соцсетях.

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