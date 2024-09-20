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Семерых оккупантов взяли в плен украинские бойцы. ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен семерых оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой бойцы сняли свои "трофеи", опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Российский морпех показывает украинскому дрону плакат с надписью "Можно что-нибудь покушать. Сил нету" и сдается в плен. ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
Russisches Schwein
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20.09.2024 15:45
+15
Виродки - приишли вбивати
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20.09.2024 15:40
+11
Мотузку надійніше на шию в'язати.
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20.09.2024 15:43
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Виродки - приишли вбивати
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20.09.2024 15:40 Ответить
Мотузку надійніше на шию в'язати.
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20.09.2024 15:43 Ответить
Russisches Schwein
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20.09.2024 15:45 Ответить
Якщо офіцери, то на обмін, а решту на шампур!!!
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20.09.2024 15:51 Ответить
Офицеров на за шею и на березу. А шантропу на обмен.
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20.09.2024 15:58 Ответить
Бурлкаки Волгу загубили
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20.09.2024 16:00 Ответить
Кабмін введуть нові податки, і будемо годувати кацапів ще більше ніж ВпОшників, шахтарів, і решту колабаранів!
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20.09.2024 16:02 Ответить
ВпОшники отримують дулю із маком.....
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20.09.2024 16:37 Ответить
Помиляетесь , !
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20.09.2024 18:11 Ответить
якщо б не знав - не написав би...
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20.09.2024 18:52 Ответить
якщо не буйні ( були ) , то обміняти . інших по дорозі при спробі втечі ..
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20.09.2024 16:50 Ответить
Дякуємо Воїнам за чудову роботу👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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20.09.2024 18:08 Ответить
ведуть як баранів-Слава ЗСУ
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20.09.2024 18:08 Ответить
 
 