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Украинские воины захватили в плен около двух десятков оккупантов во время операции по освобождению агрегатного завода в Волчанске, - ГУР. ФОТО

На финальной стадии по освобождению Волчанского агрегатного завода украинским защитникам удалось захватить около двух десятков российских захватчиков.Уникальную операцию, продолжавшуюся более недели, провели разведчики из Спецподразделения Тимура, бойцы подразделений "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, "Террор" и БДК.

Об этом рассказал командир подразделения "Стугна" в составе Спецподразделения Тимура ГУР Дмитрий (Линукс) в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"На финальной стадии нам удалось захватить около двух десятков пленных, которые окончательно осознали бессмысленность дальнейшего сопротивления и сдались в плен", - отметил разведчик.

ГУР вперше показало росіян, яких взяли в полон на заводі у Вовчанську

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Пленные, в частности, сообщили, что командовавшие ими спецназовцы ГРУ РФ были либо убиты, либо единицы попытались отойти, оставив своих подчиненных умирать на заводе.

Кроме того, из свидетельств пленных, их возмущало, что командиры оставляли себе большую часть продовольствия и воды, которые им передавали с помощью сбросов с дронов.

По словам Линукса, все это время российское командование обманом держало своих солдат на предприятии, обещая им ротацию, прорыв блокады и поддержку. Среди оккупантов часто случались дезертирства, были попытки побега, которые также не увенчались успехом.

Как рассказал спецназовец, за четыре месяца блокады россияне неоднократно пытались прорваться на территорию завода, но большинство из тех, кто пытался это сделать, было ликвидировано.

Читайте: Буданов наградил спецназовцев, освобождавших Волчанский агрегатный завод: Подобных операций еще не было в нашей истории. ФОТОРЕПОРТАЖ

Операция по освобождению завода

Также, по словам Линукса, в течение нескольких месяцев блокады завода разные подразделения Сил обороны Украины проводили разведку боем и заходили на территорию предприятия. Окончательный план и начало зачистки был сформирован в начале сентября.

ГУР вперше показало росіян, яких взяли в полон на заводі у Вовчанську

ГУР вперше показало росіян, яких взяли в полон на заводі у Вовчанську

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Уникальную операцию, продолжавшуюся более недели, провели разведчики из Спецподразделения Тимура, бойцы подразделений "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, "Террор" и БДК.

"Успеха в операции удалось достичь благодаря тому, что противник не смог выявить наши накопления и подход основных сил. Это заняло у нас немало времени и сил, но результат стоил этих усилий. Выполнявшие задания бойцы несколько недель провели в чрезвычайно сложных условиях с ограниченными ресурсами", – рассказал воин.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Волчанский агрегатный завод освобожден от оккупантов.

Автор: 

армия РФ (19358) пленные (2143) Волчанск (394) ГУР (438)


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Топ комментарии
+9
Ой,ой,ой. Які високі слова. Було тут,що вони не хотіли здаватися, убивали,руйнували і оце усе не за гроші, без моралі ,тому що командири погані. А до України як дійшли? При розумі і свідомості. Горіть в пеклі москалі
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27.09.2024 09:40
+8
Смердять, мабуть, страшенно.
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27.09.2024 09:28
+7
Посадить их перед веб-камерой и заставить петь круглые сутки песну путин-***** и сплевывать на его фотографию. Во у ***** истерика будет
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27.09.2024 09:29
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Смердять, мабуть, страшенно.
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27.09.2024 09:28 Ответить
Була и рукопашна на тому заводі
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27.09.2024 09:29 Ответить
Посадить их перед веб-камерой и заставить петь круглые сутки песну путин-***** и сплевывать на его фотографию. Во у ***** истерика будет
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27.09.2024 09:29 Ответить
ви не враховуєте існування гамністі інтернешнл, які цокаючі копитами прибежуть і одразу почнуть волати за знущання над хлопчиками в трусіках
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27.09.2024 12:52 Ответить
Дійсно. Це початок серпня 2022 року. Азовці взяли в полон 5 окупантів.

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27.09.2024 09:48 Ответить
нижче наведено історію фото
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27.09.2024 09:51 Ответить
Це фото та інфа Андрія Білецького

https://t.me/BiletskyAndriy/4917
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27.09.2024 09:54 Ответить
чому за кацапський канібалізм та вбивство з подальшим зжертям псів не згадали?
наші бійці докази цього зібрали, Лінкус в інтерв'ю про це зазначив
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27.09.2024 09:34 Ответить
Нижньому фото більше 2-х років і воно точно не з Вовчанська.
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27.09.2024 09:39 Ответить
Джерело фотографії, - телеграм-канал Андрія Білецького 5 серпня 2022 року.
https://t.me/BiletskyAndriy/4917

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27.09.2024 09:54 Ответить
Мтріляти треба. У потилицю. Це емоціфна складова. А розум говорить, що потрібні на обмвн. Найгірше, що всі ці рила знову з'являться на війні, але бвдуть обережніші, хитріші, досвідченіші. І знову вбиватимуть наших. Можливо емоції - то таки більш розумно? 🤔
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27.09.2024 09:39 Ответить
Ой,ой,ой. Які високі слова. Було тут,що вони не хотіли здаватися, убивали,руйнували і оце усе не за гроші, без моралі ,тому що командири погані. А до України як дійшли? При розумі і свідомості. Горіть в пеклі москалі
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27.09.2024 09:40 Ответить
тобто, ми захопили, якийсь там завод, але відходимо з вугледару?
вже сказали і показали, в подробицях, цей завод.
чи, навіщо знову качаєте цю тему? більше нема перемог?
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27.09.2024 09:41 Ответить
Поїдь тай допоможи відігнати рюсів від Вугледару.
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27.09.2024 09:44 Ответить
Експертів - контролерів тут дійсно багато.
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27.09.2024 10:21 Ответить
може, сраку тобі підтерти, бо ти неспроможний?
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27.09.2024 10:43 Ответить
Ви захопили хіба що свій пропержений диван, киця. А ГУР МО вирізали котел, залишивши з 400 бійців ЗС РФ два десятки.
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27.09.2024 10:55 Ответить
звідки інфа? у вас, теж медалька від буданова, за особисті заслуги, при виконанні?
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27.09.2024 10:58 Ответить
Від ЗСУ інфа, киця.
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27.09.2024 11:33 Ответить
Близько 20. Точно порахувати не спромоглися?
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27.09.2024 09:43 Ответить
Можливо там було 19,3.... Одного взяли "не в комплекті".
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27.09.2024 09:51 Ответить
Ніколи точну цифру полонених не називають. Щоб пізніше не було зрадоньки, як так, казали 20 полонених, а вивели 18. Де поділи мальчіков без трусіков в кількості 2 шт , ізвєргі.
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27.09.2024 10:11 Ответить
Загубились в тумані, буває.
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27.09.2024 11:19 Ответить
Тоже думаю, что особо борзые по дороге умирают от полученн ых в бою ранений.
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27.09.2024 20:54 Ответить
Ще 3 ноги пів голови і 2 фото з 2022 року.
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27.09.2024 10:46 Ответить
Останнє фото з телеграма Андрія Білецького

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/08/25/7417069/
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27.09.2024 09:44 Ответить
А ось тут то саме фото, проте вже полонених кацапів на Курщині

https://charter97.org/ru/news/2024/8/18/607205/
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27.09.2024 09:46 Ответить
А тут то саме фото рашистів полонених, проте вже у Золкіна, дата 14.09.22
Редактори, хто кому дохтор?

https://www.5.ua/ru/obshchestvo/snachala-eto-bily-prosto-poteriashky-a-teper-poshly-bolee-ynteresnie-personazhy-zolkyn-ob-evoliutsyy-plennikh-rashystov-287528.html
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27.09.2024 09:49 Ответить
А оригінал фото - телеграм Андрія Білецького - 05.08.22

https://t.me/BiletskyAndriy/4917

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27.09.2024 09:55 Ответить
Нічого проти ТУР немає, проте цих пі@арів у полон взяли бійці ССО Азов ще на початку серпня 22-го
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27.09.2024 09:57 Ответить
будемо вважати фото ілюстративним. Це той випадок з "какая разніца" саме те. Головне результат, і він позитивний
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27.09.2024 11:03 Ответить
Для людожерів і меню відповідне:
1. Розстріл
2. Відрубання голови
3. Побиття кувалдою
4. Страта мечем
5 Відрізання генеталій

Все як вони *******. До нелюдей і ставитися треба як до скажених тварин
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27.09.2024 09:45 Ответить
Вдалася операція напевне тому що сирський і опа не були поінформовані.
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27.09.2024 09:49 Ответить
Расстрелять!!!
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27.09.2024 10:10 Ответить
Перевести их в другое агрегатное состояние!💀💀💀💀💀💀
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27.09.2024 12:50 Ответить
Якщо ми будемо розстрілювати руських ,то вони будуть вбивати наших полонених,так що треба спочатку думати,а потім казати
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28.09.2024 11:21 Ответить
 
 