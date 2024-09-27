Украинские воины захватили в плен около двух десятков оккупантов во время операции по освобождению агрегатного завода в Волчанске, - ГУР. ФОТО

На финальной стадии по освобождению Волчанского агрегатного завода украинским защитникам удалось захватить около двух десятков российских захватчиков.Уникальную операцию, продолжавшуюся более недели, провели разведчики из Спецподразделения Тимура, бойцы подразделений "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, "Террор" и БДК.

Об этом рассказал командир подразделения "Стугна" в составе Спецподразделения Тимура ГУР Дмитрий (Линукс) в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"На финальной стадии нам удалось захватить около двух десятков пленных, которые окончательно осознали бессмысленность дальнейшего сопротивления и сдались в плен", - отметил разведчик.

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Пленные, в частности, сообщили, что командовавшие ими спецназовцы ГРУ РФ были либо убиты, либо единицы попытались отойти, оставив своих подчиненных умирать на заводе.

Кроме того, из свидетельств пленных, их возмущало, что командиры оставляли себе большую часть продовольствия и воды, которые им передавали с помощью сбросов с дронов.

По словам Линукса, все это время российское командование обманом держало своих солдат на предприятии, обещая им ротацию, прорыв блокады и поддержку. Среди оккупантов часто случались дезертирства, были попытки побега, которые также не увенчались успехом.

Как рассказал спецназовец, за четыре месяца блокады россияне неоднократно пытались прорваться на территорию завода, но большинство из тех, кто пытался это сделать, было ликвидировано.

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Операция по освобождению завода

Также, по словам Линукса, в течение нескольких месяцев блокады завода разные подразделения Сил обороны Украины проводили разведку боем и заходили на территорию предприятия. Окончательный план и начало зачистки был сформирован в начале сентября.

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Уникальную операцию, продолжавшуюся более недели, провели разведчики из Спецподразделения Тимура, бойцы подразделений "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, "Террор" и БДК.

"Успеха в операции удалось достичь благодаря тому, что противник не смог выявить наши накопления и подход основных сил. Это заняло у нас немало времени и сил, но результат стоил этих усилий. Выполнявшие задания бойцы несколько недель провели в чрезвычайно сложных условиях с ограниченными ресурсами", – рассказал воин.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Волчанский агрегатный завод освобожден от оккупантов.