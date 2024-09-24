Волчанский агрегатный завод освобожден от оккупантов, - ГУР. ВИДЕО

В результате чрезвычайно сложной и успешной операции подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Буданову доложили об успешном завершении операции

Как отмечается, во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции.

По данным ГУР, операцию осуществили специальные группы ГУР: "Стугна", "Парагон", "Юнгер", БДК, "Террор".

"Бойцы ГУР МОУ осуществляли системную зачистку зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. В отдельных случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что россияне превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую "крепость", задействуя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады СпП воздушно-десантных войск.

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Кроме того против украинских разведчиков непрерывно применялись значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБов и тяжелые огнеметные системы "Солнцепёк".

"Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцам ГУР МОУ удалось уничтожить противника, взять пленных и пополнить обменный фонд. Территория агрегатного завода передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта", - резюмировали в ГУР.