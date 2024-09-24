Волчанский агрегатный завод освобожден от оккупантов, - ГУР. ВИДЕО
В результате чрезвычайно сложной и успешной операции подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Буданову доложили об успешном завершении операции
Как отмечается, во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции.
По данным ГУР, операцию осуществили специальные группы ГУР: "Стугна", "Парагон", "Юнгер", БДК, "Террор".
"Бойцы ГУР МОУ осуществляли системную зачистку зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. В отдельных случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что россияне превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую "крепость", задействуя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады СпП воздушно-десантных войск.
Кроме того против украинских разведчиков непрерывно применялись значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБов и тяжелые огнеметные системы "Солнцепёк".
"Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцам ГУР МОУ удалось уничтожить противника, взять пленных и пополнить обменный фонд. Территория агрегатного завода передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта", - резюмировали в ГУР.
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А де шанси у простого громадянина стати інженером, художником, водієм, лікарем, сантехніком, столяром?) Може, на це навчають, ні?)
Начебто лише їдло та БК дронами тягали.
Значить, таки була можливість заскочити/вискочити ротацією.
Тепер русня буде намагатись повернути взад. Можна сидіти поряд та зустрічати.
Тобто ці 45-ті підтягнулись до оборони вже після оточення?
Слава Україні!
"Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: «Стугна», «Парагон», РДК, «Юнгер», БДК, «Терор».
Seichas RDK provodit sbor na lechenije ranenih vo vrema etogo shturma
Там ще й холодною зброю над кацапам попрацювали добре.
а захищати Україну таки краще на території Московії, щоб якнайменше було такої руїни у нас, як оце Вовчанськ, Маріуполь, Бахмут, Вугледар.... і щоб кацапи на своїй шкірі, а не по тєлєвізору відчули, що воно таке - Війна...(
В районі н\п Вовчанськ (Харківська, Україна) посеред сеансу зв'язку припинила роботу система зв'язку 45-о окремого полку спеціального призначення ПДВ ЗС РФ.
А якщо вірити лише тім, що підтвердились, то і ТаймЗє не сильно-то й потрібен.
Наприклад, як ви перевірите наступне твердження:
19.04.2024
ТУ-22М3 («виріб 45», за кодифікацією НАТО: Backfire) -надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стріловидності (борт с № 9804 зав. № 4898649) збито над територією РФ (орієнтовно 45.879175° 41.353705°Ставропольський край) з переносного зенітного комплексу під час виконання маневру імітації заходу на посадкову смугу.
Якщо повірити, то виходить, ніяку ТУшку ЗСУ не збили, то русня сама урукожопіла. Звичайно, це не так прикро, як знову кричати "хохлиииии!"