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Волчанский агрегатный завод освобожден от оккупантов, - ГУР. ВИДЕО

В результате чрезвычайно сложной и успешной операции подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Буданову доложили об успешном завершении операции

Как отмечается, во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции.

По данным ГУР, операцию осуществили специальные группы ГУР: "Стугна", "Парагон", "Юнгер", БДК, "Террор".

"Бойцы ГУР МОУ осуществляли системную зачистку зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. В отдельных случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что россияне превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую "крепость", задействуя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады СпП воздушно-десантных войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А в районе агрегатного завода в Волчанске, в Тихом уничтожены огневые позиции войск РФ, - ОТГ "Харьков"

Кроме того против украинских разведчиков непрерывно применялись значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБов и тяжелые огнеметные системы "Солнцепёк".

"Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцам ГУР МОУ удалось уничтожить противника, взять пленных и пополнить обменный фонд. Территория агрегатного завода передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта", - резюмировали в ГУР.

Автор: 

Волчанск (390) ГУР (434)


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Топ комментарии
+54
Слава українським воїнам!
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24.09.2024 16:02
+28
Ще пів року тому жило своїм життям прифронтове місто Вовчанськ ,на жаль ворог приніс туди "русский мир" і перетворив на суцільну руїну.
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24.09.2024 16:11
+22
Ну явно в них більше шансів на таку спецоперацію, чим у мобілізованих цивільних з вулиці?
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24.09.2024 16:06
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Слава українським воїнам!
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24.09.2024 16:02 Ответить
Нарешті! мертвий, вонючий руссоп,дар - добрий підар,
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24.09.2024 16:14 Ответить
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24.09.2024 16:47 Ответить
Нашi котики, як же ми вас любимо.🤗
Бережи вас Боже! 🙏🙏🙏
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24.09.2024 18:12 Ответить
Це що завдання ГУР проводити штурмові дії?
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24.09.2024 16:05 Ответить
Ну явно в них більше шансів на таку спецоперацію, чим у мобілізованих цивільних з вулиці?
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24.09.2024 16:06 Ответить
А по тилам ворога , чи організовувати диверсії, потім мобілізовані з вулиці підуть?
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24.09.2024 16:12 Ответить
По тилам ворога клоуни заборонили.
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24.09.2024 17:03 Ответить
Маю надію, що військові професіонали, яких потім не поклали під час штурму на угоду Буданову, щоб він довів свою незмінність Зеленському.
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25.09.2024 11:09 Ответить
Три арсенали!
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27.09.2024 09:41 Ответить
по тилам і тебе достатньо
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25.09.2024 06:51 Ответить
Фантомас, міг би і без свого автопортрету допис зробити, всі і так розуміють, що ти отаке!
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25.09.2024 11:00 Ответить
У нас для этого есть специально обученные спец войска, а не Главное управление разведки вообще-то.
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24.09.2024 23:34 Ответить
А-ну, де вже фраза "не народжені для війни"?)

А де шанси у простого громадянина стати інженером, художником, водієм, лікарем, сантехніком, столяром?) Може, на це навчають, ні?)
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25.09.2024 00:33 Ответить
Однак як туди ті мотивовані підрозділи потрапляли?
Начебто лише їдло та БК дронами тягали.
Значить, таки була можливість заскочити/вискочити ротацією.
Тепер русня буде намагатись повернути взад. Можна сидіти поряд та зустрічати.
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24.09.2024 16:05 Ответить
Вони зайшли 15.06, а ЗСУ оточило та перерізало постачання.
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24.09.2024 16:13 Ответить
росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську "фортецю", задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ
Тобто ці 45-ті підтягнулись до оборони вже після оточення?
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24.09.2024 16:16 Ответить
ви як уявляєте собі оточення? суцільний паркан?
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24.09.2024 16:21 Ответить
Що заїхати і виїхати - один шанс с п'ятидесяти, то й менше.
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24.09.2024 16:24 Ответить
Могли спробувати деблокувати, але потрапили у мишоловку.
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24.09.2024 16:30 Ответить
Ще пів року тому жило своїм життям прифронтове місто Вовчанськ ,на жаль ворог приніс туди "русский мир" і перетворив на суцільну руїну.
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24.09.2024 16:11 Ответить
Не живеться спокійно ждунам, де б вони не були. Завжди будуть кликати срускій мір срускім язиком
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24.09.2024 16:17 Ответить
Не пи..ди коли не знаєш, там у Волчанньску такий лютий сурджик був
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24.09.2024 21:06 Ответить
а жителі пішли по світу
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24.09.2024 23:47 Ответить
Там від заводу одна назва лишилась.
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24.09.2024 16:14 Ответить
Тим не менш, орків треба було знищити.
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24.09.2024 16:15 Ответить
вже вчора касапи обстрілювали територію всього заводу (бачив в огляді бойових дій від Дрозди). Тобто, наші вибили касапів з агрегатного ще позавчора.
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24.09.2024 16:21 Ответить
російсько-фашистську нечисть знищено!!!

Слава Україні!
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24.09.2024 16:32 Ответить
тема рашо-дохлятини не розкрита... пару фоток тушок не завадило б)
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24.09.2024 16:35 Ответить
Interesno, a pochemu iz spiska RDK udalili. V originale napisano tak:

"Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: «Стугна», «Парагон», РДК, «Юнгер», БДК, «Терор».

Seichas RDK provodit sbor na lechenije ranenih vo vrema etogo shturma
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24.09.2024 16:51 Ответить
Слава ЗСУ!. Залишайтесь живими, так тримати
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24.09.2024 17:04 Ответить
Ну і шо це за лайно? Де трупи кацапів? Хоча б один?
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24.09.2024 17:36 Ответить
Мабуть кацапа так свинцем ізрешитілі, що й показувати небажано.

Там ще й холодною зброю над кацапам попрацювали добре.
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24.09.2024 19:22 Ответить
Да хто там знає, знімають собі відоси, то вже *** розбереш де правда, де тік ток, знімають всяку шляпу. Вибили? Ок, молодці, нахіра ці відоси, щоб що? Показати що ми такі непереможні і сильні? Та робіть все тихо і без цих відосі
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24.09.2024 20:56 Ответить
Алєксандр, ти можеш поїхати на нуль та побачити трупи кацапів на власні очі, а не з дивану.
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24.09.2024 23:42 Ответить
на молєкули
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24.09.2024 23:49 Ответить

а захищати Україну таки краще на території Московії, щоб якнайменше було такої руїни у нас, як оце Вовчанськ, Маріуполь, Бахмут, Вугледар.... і щоб кацапи на своїй шкірі, а не по тєлєвізору відчули, що воно таке - Війна...(
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24.09.2024 17:42 Ответить
‎23.‎09.‎2024



В районі н\п Вовчанськ (Харківська, Україна) посеред сеансу зв'язку припинила роботу система зв'язку 45-о окремого полку спеціального призначення ПДВ ЗС РФ.
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24.09.2024 17:57 Ответить
Не таскайте сюди з ТаймЗє. Інакше доведеться визнавати, що Харків ніяким КАБами не обстрілюють, то все міномети та ствольна артилерія працює з захопленого прикордоння.
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24.09.2024 18:10 Ответить
Інформацію TZe потрібно перевіряти за допомогою альтернативних джерел. . Половина новин - правда, половина - не зовсім. Але половина новин - теж цікава буває....
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24.09.2024 18:41 Ответить
І ви ніколи не можете сказати, яка з половин - правда.
А якщо вірити лише тім, що підтвердились, то і ТаймЗє не сильно-то й потрібен.
Наприклад, як ви перевірите наступне твердження:

19.‎04.‎2024

ТУ-22М3 («виріб 45», за кодифікацією НАТО: Backfire) -надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стріловидності (борт с № 9804 зав. № 4898649) збито над територією РФ (орієнтовно 45.879175° 41.353705°Ставропольський край) з переносного зенітного комплексу під час виконання маневру імітації заходу на посадкову смугу.

 Якщо повірити, то виходить, ніяку ТУшку ЗСУ не збили, то русня сама урукожопіла. Звичайно, це не так прикро, як знову кричати "хохлиииии!"
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24.09.2024 18:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1PG5sMyZAdY Цікаве відео з цього приводу
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24.09.2024 19:18 Ответить
А у вас алергія на букву Ze?! Чи може у вас потрібно дозвіл спитати
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25.09.2024 07:08 Ответить
Ніщо не може протистояти справжній вірі.
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25.09.2024 10:45 Ответить
Крок за кроком. Дай то Бог
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24.09.2024 18:01 Ответить
КАБ, Солнцепєк і артилерія, напевне ж росіяни не стріляли ними у повітря, наші втрати у цій успішній операції? напевне ніхто не оголосить щоб не піддавати сумніву її успішність. Замість того щоб розвалити той завод разом з росіянами, як це роблять росіяни.
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25.09.2024 20:24 Ответить
 
 