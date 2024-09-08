Враг применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А в районе агрегатного завода в Волчанске, в Тихом уничтожены огневые позиции войск РФ, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела. Подразделения Сил обороны продолжают удерживать занимаемые позиции и осуществлять огневое воздействие по боевым позициям врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".
Как отмечается, в районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет одиночное перемещение личного состава с целью пополнения текущих потерь и подготовки к возобновлению наступательных действий.
В Волчанске противник проводит штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. В течение ночи провел эвакуацию санитарных потерь и логистическое обеспечение передовых подразделений. Применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А в районе агрегатного завода", - говорится в сообщении.
В районе населенного пункта Тихое Силы обороны Украины уничтожили огневые позиции противника.
По данным ОТГ "Харьков", за прошедшие сутки произошло 3 боевых столкновения. Российские оккупанты также нанесли 5 авиаударов с использованием 9 КАБов. Осуществили 33 удара дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 392 раза.
С начала этих суток продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска.
Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага за минувшие сутки составили 83 человека, из них безвозвратные - 33, санитарные - 50.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 68 единиц вооружения и военной техники.
Ранее в ОТГ "Харьков" заявляли, что в Волчанске идут ожесточенные бои в многоэтажках. Также отмечалось, что россияне заводят в Волчанск подразделение "Ахмат".
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