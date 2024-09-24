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Новини
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Вовчанський агрегатний завод звільнено від окупантів, - ГУР. ВIДЕО

У результаті надзвичайно складної та успішної операції підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівелях підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Буданову доповіли про успішне завершення операції

Як зазначається, у вівторок, 24 вересня, о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції.

За даними ГУР, операцію здійснили спеціальні групи ГУР: "Стугна", "Парагон", "Юнгер", БДК, "Терор".

"Бійці ГУР МОУ здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. В окремих випадках українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську "фортецю", задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А в районі агрегатного заводу у Вовчанську, у Тихому знищено вогневі позиції військ РФ, - ОТУ "Харків"

 Окрім того проти українських розвідників безперервно застосовувалися значна кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи "Солнцепьок".

"Попри шалений опір ворога, бійцям ГУР МОУ вдалося знищити противника, взяти полонених та поповнити обмінний фонд. Територію агрегатного заводу передано під контроль ЗСУ після зачистки усіх 30 будівель об’єкту", - резюмували у ГУР.

Автор: 

Вовчанськ (420) ГУР (509)


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Топ коментарі
+54
Слава українським воїнам!
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24.09.2024 16:02
+28
Ще пів року тому жило своїм життям прифронтове місто Вовчанськ ,на жаль ворог приніс туди "русский мир" і перетворив на суцільну руїну.
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24.09.2024 16:11
+22
Ну явно в них більше шансів на таку спецоперацію, чим у мобілізованих цивільних з вулиці?
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24.09.2024 16:06
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Слава українським воїнам!
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24.09.2024 16:02 Відповісти
Нарешті! мертвий, вонючий руссоп,дар - добрий підар,
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24.09.2024 16:14 Відповісти
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24.09.2024 16:47 Відповісти
Нашi котики, як же ми вас любимо.🤗
Бережи вас Боже! 🙏🙏🙏
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24.09.2024 18:12 Відповісти
Це що завдання ГУР проводити штурмові дії?
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24.09.2024 16:05 Відповісти
Ну явно в них більше шансів на таку спецоперацію, чим у мобілізованих цивільних з вулиці?
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24.09.2024 16:06 Відповісти
А по тилам ворога , чи організовувати диверсії, потім мобілізовані з вулиці підуть?
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24.09.2024 16:12 Відповісти
По тилам ворога клоуни заборонили.
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24.09.2024 17:03 Відповісти
Маю надію, що військові професіонали, яких потім не поклали під час штурму на угоду Буданову, щоб він довів свою незмінність Зеленському.
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25.09.2024 11:09 Відповісти
Три арсенали!
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27.09.2024 09:41 Відповісти
по тилам і тебе достатньо
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25.09.2024 06:51 Відповісти
Фантомас, міг би і без свого автопортрету допис зробити, всі і так розуміють, що ти отаке!
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25.09.2024 11:00 Відповісти
У нас для этого есть специально обученные спец войска, а не Главное управление разведки вообще-то.
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24.09.2024 23:34 Відповісти
А-ну, де вже фраза "не народжені для війни"?)

А де шанси у простого громадянина стати інженером, художником, водієм, лікарем, сантехніком, столяром?) Може, на це навчають, ні?)
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25.09.2024 00:33 Відповісти
Однак як туди ті мотивовані підрозділи потрапляли?
Начебто лише їдло та БК дронами тягали.
Значить, таки була можливість заскочити/вискочити ротацією.
Тепер русня буде намагатись повернути взад. Можна сидіти поряд та зустрічати.
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24.09.2024 16:05 Відповісти
Вони зайшли 15.06, а ЗСУ оточило та перерізало постачання.
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24.09.2024 16:13 Відповісти
росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську "фортецю", задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ
Тобто ці 45-ті підтягнулись до оборони вже після оточення?
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24.09.2024 16:16 Відповісти
ви як уявляєте собі оточення? суцільний паркан?
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24.09.2024 16:21 Відповісти
Що заїхати і виїхати - один шанс с п'ятидесяти, то й менше.
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24.09.2024 16:24 Відповісти
Могли спробувати деблокувати, але потрапили у мишоловку.
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24.09.2024 16:30 Відповісти
Ще пів року тому жило своїм життям прифронтове місто Вовчанськ ,на жаль ворог приніс туди "русский мир" і перетворив на суцільну руїну.
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24.09.2024 16:11 Відповісти
Не живеться спокійно ждунам, де б вони не були. Завжди будуть кликати срускій мір срускім язиком
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24.09.2024 16:17 Відповісти
Не пи..ди коли не знаєш, там у Волчанньску такий лютий сурджик був
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24.09.2024 21:06 Відповісти
а жителі пішли по світу
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24.09.2024 23:47 Відповісти
Там від заводу одна назва лишилась.
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24.09.2024 16:14 Відповісти
Тим не менш, орків треба було знищити.
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24.09.2024 16:15 Відповісти
вже вчора касапи обстрілювали територію всього заводу (бачив в огляді бойових дій від Дрозди). Тобто, наші вибили касапів з агрегатного ще позавчора.
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24.09.2024 16:21 Відповісти
російсько-фашистську нечисть знищено!!!

Слава Україні!
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24.09.2024 16:32 Відповісти
тема рашо-дохлятини не розкрита... пару фоток тушок не завадило б)
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24.09.2024 16:35 Відповісти
Interesno, a pochemu iz spiska RDK udalili. V originale napisano tak:

"Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: «Стугна», «Парагон», РДК, «Юнгер», БДК, «Терор».

Seichas RDK provodit sbor na lechenije ranenih vo vrema etogo shturma
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24.09.2024 16:51 Відповісти
Слава ЗСУ!. Залишайтесь живими, так тримати
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24.09.2024 17:04 Відповісти
Ну і шо це за лайно? Де трупи кацапів? Хоча б один?
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24.09.2024 17:36 Відповісти
Мабуть кацапа так свинцем ізрешитілі, що й показувати небажано.

Там ще й холодною зброю над кацапам попрацювали добре.
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24.09.2024 19:22 Відповісти
Да хто там знає, знімають собі відоси, то вже *** розбереш де правда, де тік ток, знімають всяку шляпу. Вибили? Ок, молодці, нахіра ці відоси, щоб що? Показати що ми такі непереможні і сильні? Та робіть все тихо і без цих відосі
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24.09.2024 20:56 Відповісти
Алєксандр, ти можеш поїхати на нуль та побачити трупи кацапів на власні очі, а не з дивану.
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24.09.2024 23:42 Відповісти
на молєкули
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24.09.2024 23:49 Відповісти

а захищати Україну таки краще на території Московії, щоб якнайменше було такої руїни у нас, як оце Вовчанськ, Маріуполь, Бахмут, Вугледар.... і щоб кацапи на своїй шкірі, а не по тєлєвізору відчули, що воно таке - Війна...(
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24.09.2024 17:42 Відповісти
‎23.‎09.‎2024



В районі н\п Вовчанськ (Харківська, Україна) посеред сеансу зв'язку припинила роботу система зв'язку 45-о окремого полку спеціального призначення ПДВ ЗС РФ.
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24.09.2024 17:57 Відповісти
Не таскайте сюди з ТаймЗє. Інакше доведеться визнавати, що Харків ніяким КАБами не обстрілюють, то все міномети та ствольна артилерія працює з захопленого прикордоння.
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24.09.2024 18:10 Відповісти
Інформацію TZe потрібно перевіряти за допомогою альтернативних джерел. . Половина новин - правда, половина - не зовсім. Але половина новин - теж цікава буває....
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24.09.2024 18:41 Відповісти
І ви ніколи не можете сказати, яка з половин - правда.
А якщо вірити лише тім, що підтвердились, то і ТаймЗє не сильно-то й потрібен.
Наприклад, як ви перевірите наступне твердження:

19.‎04.‎2024

ТУ-22М3 («виріб 45», за кодифікацією НАТО: Backfire) -надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стріловидності (борт с № 9804 зав. № 4898649) збито над територією РФ (орієнтовно 45.879175° 41.353705°Ставропольський край) з переносного зенітного комплексу під час виконання маневру імітації заходу на посадкову смугу.

 Якщо повірити, то виходить, ніяку ТУшку ЗСУ не збили, то русня сама урукожопіла. Звичайно, це не так прикро, як знову кричати "хохлиииии!"
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24.09.2024 18:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1PG5sMyZAdY Цікаве відео з цього приводу
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24.09.2024 19:18 Відповісти
А у вас алергія на букву Ze?! Чи може у вас потрібно дозвіл спитати
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25.09.2024 07:08 Відповісти
Ніщо не може протистояти справжній вірі.
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25.09.2024 10:45 Відповісти
Крок за кроком. Дай то Бог
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24.09.2024 18:01 Відповісти
КАБ, Солнцепєк і артилерія, напевне ж росіяни не стріляли ними у повітря, наші втрати у цій успішній операції? напевне ніхто не оголосить щоб не піддавати сумніву її успішність. Замість того щоб розвалити той завод разом з росіянами, як це роблять росіяни.
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25.09.2024 20:24 Відповісти
 
 