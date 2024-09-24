Вовчанський агрегатний завод звільнено від окупантів, - ГУР. ВIДЕО
У результаті надзвичайно складної та успішної операції підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівелях підприємства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Буданову доповіли про успішне завершення операції
Як зазначається, у вівторок, 24 вересня, о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції.
За даними ГУР, операцію здійснили спеціальні групи ГУР: "Стугна", "Парагон", "Юнгер", БДК, "Терор".
"Бійці ГУР МОУ здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. В окремих випадках українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську "фортецю", задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ.
Окрім того проти українських розвідників безперервно застосовувалися значна кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи "Солнцепьок".
"Попри шалений опір ворога, бійцям ГУР МОУ вдалося знищити противника, взяти полонених та поповнити обмінний фонд. Територію агрегатного заводу передано під контроль ЗСУ після зачистки усіх 30 будівель об’єкту", - резюмували у ГУР.
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А де шанси у простого громадянина стати інженером, художником, водієм, лікарем, сантехніком, столяром?) Може, на це навчають, ні?)
Начебто лише їдло та БК дронами тягали.
Значить, таки була можливість заскочити/вискочити ротацією.
Тепер русня буде намагатись повернути взад. Можна сидіти поряд та зустрічати.
Тобто ці 45-ті підтягнулись до оборони вже після оточення?
Слава Україні!
"Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: «Стугна», «Парагон», РДК, «Юнгер», БДК, «Терор».
Seichas RDK provodit sbor na lechenije ranenih vo vrema etogo shturma
Там ще й холодною зброю над кацапам попрацювали добре.
а захищати Україну таки краще на території Московії, щоб якнайменше було такої руїни у нас, як оце Вовчанськ, Маріуполь, Бахмут, Вугледар.... і щоб кацапи на своїй шкірі, а не по тєлєвізору відчули, що воно таке - Війна...(
В районі н\п Вовчанськ (Харківська, Україна) посеред сеансу зв'язку припинила роботу система зв'язку 45-о окремого полку спеціального призначення ПДВ ЗС РФ.
А якщо вірити лише тім, що підтвердились, то і ТаймЗє не сильно-то й потрібен.
Наприклад, як ви перевірите наступне твердження:
19.04.2024
ТУ-22М3 («виріб 45», за кодифікацією НАТО: Backfire) -надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стріловидності (борт с № 9804 зав. № 4898649) збито над територією РФ (орієнтовно 45.879175° 41.353705°Ставропольський край) з переносного зенітного комплексу під час виконання маневру імітації заходу на посадкову смугу.
Якщо повірити, то виходить, ніяку ТУшку ЗСУ не збили, то русня сама урукожопіла. Звичайно, це не так прикро, як знову кричати "хохлиииии!"