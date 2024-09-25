Буданов наградил спецназовцев, освобождавших Волчанский агрегатный завод: Подобных операций еще не было в нашей истории. ФОТОРЕПОРТАЖ
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов наградил знаками отличия ГУР МО спецназовцев, которые принимали участие в освобождении Волчанского агрегатного завода.
Об этом сообщает ГУР МО Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Буданов наградил бойцов подразделений "Стугна", "Парагон", "Юнгер" и "РДК", которые выполняли задачи в составе спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины, медалями "За боевые заслуги".
Обращаясь к бойцам, которые принимали участие в операции на агрегатном заводе, глава ГУР сказал, что подобных операций еще не было в нашей истории.
"Мужество и героизм, который вы проявили на этом задании, заслуживают самых высоких оценок. Подобных операций еще не было в нашей истории", - сказал руководитель украинской разведки.
Напомним, 24 сентября подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия.
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А ви кажете - нема правильних росіян. Є. З нами разом воюють.
Позивний в нього іншій...
А Буданов, коли намагався заставити розвідника Жолобецького підробити документи по операції "Авеню", казав: "Як Єрмак скаже так й буде".
Нажаль серед расейских нелюдей є загиблі, є і ранені, Нажаль ...
Героям слава!
Люди повинні знати правду , хто дає злочині накази з парашиї, та хто їх виконує. Бо солодка ваша брехня вбиває на харьківщині,на сумщині, на чернігівщині , а гірка правда лікує ??? .... дє .... у йо@аного бункерного деда .... так ???
Може, навіть Героя України дали... Краще б, звісно, посмертно...