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Буданов наградил спецназовцев, освобождавших Волчанский агрегатный завод: Подобных операций еще не было в нашей истории. ФОТОРЕПОРТАЖ

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов наградил знаками отличия ГУР МО спецназовцев, которые принимали участие в освобождении Волчанского агрегатного завода.

Об этом сообщает ГУР МО Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Буданов наградил бойцов подразделений "Стугна", "Парагон", "Юнгер" и "РДК", которые выполняли задачи в составе спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины, медалями "За боевые заслуги".

Обращаясь к бойцам, которые принимали участие в операции на агрегатном заводе, глава ГУР сказал, что подобных операций еще не было в нашей истории.

Буданов нагородив спецпризначенців

Буданов нагородив спецпризначенців

Буданов нагородив спецпризначенців

"Мужество и героизм, который вы проявили на этом задании, заслуживают самых высоких оценок. Подобных операций еще не было в нашей истории", - сказал руководитель украинской разведки.

Буданов нагородив спецпризначенців

Буданов нагородив спецпризначенців

Буданов нагородив спецпризначенців

Напомним, 24 сентября подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия.

Смотрите также: На заводе в Волчанске взяты в плен около 20 оккупантов, несколько десятков уничтожены, - разведчик ГУР МО Викинг. ВИДЕО

Автор: 

Буданов Кирилл (456) Волчанск (392) ГУР (434)


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Топ комментарии
+14
Геройство це завжди наслідок пройобу (майже Сунь-Цзи)
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25.09.2024 18:50
+11
Боєць в чорному з Російського Добровольчого Корпусу.
А ви кажете - нема правильних росіян. Є. З нами разом воюють.
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25.09.2024 18:45
+9
Якась тупа ***** впустила кацапів на агрегатний завод і не понесла за це жодного покарання.з тих хто дерибанила гроші на фортифікаціях і доповідала що все під контролем
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25.09.2024 19:00
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Правила форума Совет форумчан
Героям слава!
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25.09.2024 18:44 Ответить
Боєць в чорному з Російського Добровольчого Корпусу.
А ви кажете - нема правильних росіян. Є. З нами разом воюють.
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25.09.2024 18:45 Ответить
White Rex?
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25.09.2024 18:49 Ответить
Не знаю його позивного. Бачив у Золкіна, полонених допитували.
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25.09.2024 18:51 Ответить
Це командир РДК.
Позивний в нього іншій...
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25.09.2024 19:05 Ответить
Кількасот людей на 120 млн? Ну максимум кілька тисяч
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25.09.2024 18:57 Ответить
Правильний росіянин може бути тільки в одному вигляді. Якщо він правильний, то росіянином не може бути по визначенню.
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25.09.2024 19:01 Ответить
Правильные россияне - те у кого есть совесть и кто сгорает от стыда - они уезжают и рвут связи с россией. Они согласны что единственный способ излечить имперскость россиян - разделение россии на множество государств, никакая "прекрасная россия будущего" не поможет. Для своей личной реабилитации перед Украиной им доступны только два пути - вступить в ВСУ, либо помогать ВСУ материально.
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25.09.2024 20:26 Ответить
Хлопці - молодці, герої.

А Буданов, коли намагався заставити розвідника Жолобецького підробити документи по операції "Авеню", казав: "Як Єрмак скаже так й буде".
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25.09.2024 18:46 Ответить
A вы там были и лично это слышали.
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25.09.2024 23:16 Ответить
Ні, я там не був. Але іноді достатньо послухати слова людини яка знає про такі поняття як присяга та честь, пригадати факти, події та їхню хронологію, щоби зрозуміти що вірогідність того що так воно й було - дуже висока.
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25.09.2024 23:30 Ответить
Геройство це завжди наслідок пройобу (майже Сунь-Цзи)
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25.09.2024 18:50 Ответить
Якась тупа ***** впустила кацапів на агрегатний завод і не понесла за це жодного покарання.з тих хто дерибанила гроші на фортифікаціях і доповідала що все під контролем
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25.09.2024 19:00 Ответить
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25.09.2024 18:51 Ответить
Нажаль є загиблі, є і ранені.
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25.09.2024 18:58 Ответить
Спецпризначенці ГУР взяли у полон близько 20 росіян на заводі у Вовчанську.
Нажаль серед расейских нелюдей є загиблі, є і ранені, Нажаль ...

Героям слава!
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25.09.2024 19:38 Ответить
Знаєте, чому наша влада заборонила оприлюднювати наші втрати? Щоб не нести відповідальності. Бо це злочинна влада. Люди повинні знати правду. Бо солодка брехня вбиває, а гірка правда лікує
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25.09.2024 19:59 Ответить
У війні завжди є загиблі і ранені, ти вчора народився?
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25.09.2024 20:31 Ответить
з Вашого виступу винні всі , бо це злочинна влада, ..... окрім ботоксного деда, окрім йо@аной русні, винні інши, а не ті хто скидає каби на Харків..... кураторы рашы Вам аплодируют стоя...

Люди повинні знати правду , хто дає злочині накази з парашиї, та хто їх виконує. Бо солодка ваша брехня вбиває на харьківщині,на сумщині, на чернігівщині , а гірка правда лікує ??? .... дє .... у йо@аного бункерного деда .... так ???
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25.09.2024 20:51 Ответить
Той, хто прийшов до влади на брехні, брехнею отруїть і своїх підлеглих. От вам вже брехня потрібна, ви вже без брехні не можите. Співчуваю
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25.09.2024 21:23 Ответить
Проїбати все місто, а потім відбити клаптик- це вже перемога ?
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25.09.2024 19:19 Ответить
Не "відбити клаптик", а вирізали русню в котлі, киця.
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25.09.2024 20:32 Ответить
Хоч якась перемога любою ціною.
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25.09.2024 21:04 Ответить
Это война, кацапе. Иногда враг сильнее и занимает города. А если его удается вышибить из укрепленной позиции, то это победа, да. Маленькая, но дорогая.
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25.09.2024 23:19 Ответить
В нас в історії ще не було такого язикатого керівника. Може йому теж медаль "найвидатніший губошльоп".
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25.09.2024 19:23 Ответить
Самое интересное еще впереди, когда Президентом станет.
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25.09.2024 19:47 Ответить
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25.09.2024 20:38 Ответить
Цікаво, а Татарова вже нагородили за те, що він "знищував чеченців"?

Може, навіть Героя України дали... Краще б, звісно, посмертно...
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25.09.2024 19:57 Ответить
Знову шикування...
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25.09.2024 21:52 Ответить
******* стид, коли розвідники мають штурмувати і зачищати завод. Інших спецпризначенців в армії уже немає?
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26.09.2024 09:23 Ответить
хм... якщо динаміка лишиться, то той завод скоро треба буде залишити
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26.09.2024 21:53 Ответить
 
 