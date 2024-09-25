Буданов наградил спецназовцев, освобождавших Волчанский агрегатный завод: Подобных операций еще не было в нашей истории. ФОТОРЕПОРТАЖ

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов наградил знаками отличия ГУР МО спецназовцев, которые принимали участие в освобождении Волчанского агрегатного завода.

Об этом сообщает ГУР МО Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Буданов наградил бойцов подразделений "Стугна", "Парагон", "Юнгер" и "РДК", которые выполняли задачи в составе спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины, медалями "За боевые заслуги".

Обращаясь к бойцам, которые принимали участие в операции на агрегатном заводе, глава ГУР сказал, что подобных операций еще не было в нашей истории.

"Мужество и героизм, который вы проявили на этом задании, заслуживают самых высоких оценок. Подобных операций еще не было в нашей истории", - сказал руководитель украинской разведки.

Напомним, 24 сентября подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия.

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