УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9286 відвідувачів онлайн
Новини Фото
9 253 31

Буданов нагородив спецпризначенців, які звільняли Вовчанський агрегатний завод: Подібних операцій ще не було в нашій історії. ФОТОрепортаж

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов нагородив відзнаками ГУР МО спецпризначенців, які брали участь у звільненні Вовчанського агрегатного заводу.

Про це повідомляє ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Буданов нагородив  бійців підрозділів "Стугна", "Парагон", "Юнгер" та "РДК", які виконували завдання у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України, медалями "За бойові заслуги".

Звертаючись до бійців, які брали участь в операції на агрегатному заводі, очільник ГУР сказав, що подібних операцій ще не було в нашій історії.

Буданов нагородив спецпризначенців

Буданов нагородив спецпризначенців

Буданов нагородив спецпризначенців

"Мужність та героїзм, який ви проявили на цьому завданні заслуговують найвищих оцінок. Подібних операцій ще не було в нашій історії", - сказав керівник української розвідки.

Буданов нагородив спецпризначенців

Буданов нагородив спецпризначенців

Буданов нагородив спецпризначенців

Нагадаємо, 24 вересня підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівелях підприємства.

Читайте також: На заводі у Вовчанську взято в полон близько 20 окупантів, декілька десятків знищено, - розвідник ГУР МО Вікінг. ВIДЕО

Автор: 

Буданов Кирило (493) Вовчанськ (422) ГУР (514)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Геройство це завжди наслідок пройобу (майже Сунь-Цзи)
показати весь коментар
25.09.2024 18:50
+11
Боєць в чорному з Російського Добровольчого Корпусу.
А ви кажете - нема правильних росіян. Є. З нами разом воюють.
показати весь коментар
25.09.2024 18:45
+9
Якась тупа ***** впустила кацапів на агрегатний завод і не понесла за це жодного покарання.з тих хто дерибанила гроші на фортифікаціях і доповідала що все під контролем
показати весь коментар
25.09.2024 19:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Героям слава!
показати весь коментар
25.09.2024 18:44 Відповісти
Боєць в чорному з Російського Добровольчого Корпусу.
А ви кажете - нема правильних росіян. Є. З нами разом воюють.
показати весь коментар
25.09.2024 18:45 Відповісти
White Rex?
показати весь коментар
25.09.2024 18:49 Відповісти
Не знаю його позивного. Бачив у Золкіна, полонених допитували.
показати весь коментар
25.09.2024 18:51 Відповісти
Це командир РДК.
Позивний в нього іншій...
показати весь коментар
25.09.2024 19:05 Відповісти
Кількасот людей на 120 млн? Ну максимум кілька тисяч
показати весь коментар
25.09.2024 18:57 Відповісти
Правильний росіянин може бути тільки в одному вигляді. Якщо він правильний, то росіянином не може бути по визначенню.
показати весь коментар
25.09.2024 19:01 Відповісти
Правильные россияне - те у кого есть совесть и кто сгорает от стыда - они уезжают и рвут связи с россией. Они согласны что единственный способ излечить имперскость россиян - разделение россии на множество государств, никакая "прекрасная россия будущего" не поможет. Для своей личной реабилитации перед Украиной им доступны только два пути - вступить в ВСУ, либо помогать ВСУ материально.
показати весь коментар
25.09.2024 20:26 Відповісти
Хлопці - молодці, герої.

А Буданов, коли намагався заставити розвідника Жолобецького підробити документи по операції "Авеню", казав: "Як Єрмак скаже так й буде".
показати весь коментар
25.09.2024 18:46 Відповісти
A вы там были и лично это слышали.
показати весь коментар
25.09.2024 23:16 Відповісти
Ні, я там не був. Але іноді достатньо послухати слова людини яка знає про такі поняття як присяга та честь, пригадати факти, події та їхню хронологію, щоби зрозуміти що вірогідність того що так воно й було - дуже висока.
показати весь коментар
25.09.2024 23:30 Відповісти
Геройство це завжди наслідок пройобу (майже Сунь-Цзи)
показати весь коментар
25.09.2024 18:50 Відповісти
Якась тупа ***** впустила кацапів на агрегатний завод і не понесла за це жодного покарання.з тих хто дерибанила гроші на фортифікаціях і доповідала що все під контролем
показати весь коментар
25.09.2024 19:00 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2024 18:51 Відповісти
Нажаль є загиблі, є і ранені.
показати весь коментар
25.09.2024 18:58 Відповісти
Спецпризначенці ГУР взяли у полон близько 20 росіян на заводі у Вовчанську.
Нажаль серед расейских нелюдей є загиблі, є і ранені, Нажаль ...

Героям слава!
показати весь коментар
25.09.2024 19:38 Відповісти
Знаєте, чому наша влада заборонила оприлюднювати наші втрати? Щоб не нести відповідальності. Бо це злочинна влада. Люди повинні знати правду. Бо солодка брехня вбиває, а гірка правда лікує
показати весь коментар
25.09.2024 19:59 Відповісти
У війні завжди є загиблі і ранені, ти вчора народився?
показати весь коментар
25.09.2024 20:31 Відповісти
з Вашого виступу винні всі , бо це злочинна влада, ..... окрім ботоксного деда, окрім йо@аной русні, винні інши, а не ті хто скидає каби на Харків..... кураторы рашы Вам аплодируют стоя...

Люди повинні знати правду , хто дає злочині накази з парашиї, та хто їх виконує. Бо солодка ваша брехня вбиває на харьківщині,на сумщині, на чернігівщині , а гірка правда лікує ??? .... дє .... у йо@аного бункерного деда .... так ???
показати весь коментар
25.09.2024 20:51 Відповісти
Той, хто прийшов до влади на брехні, брехнею отруїть і своїх підлеглих. От вам вже брехня потрібна, ви вже без брехні не можите. Співчуваю
показати весь коментар
25.09.2024 21:23 Відповісти
Проїбати все місто, а потім відбити клаптик- це вже перемога ?
показати весь коментар
25.09.2024 19:19 Відповісти
Не "відбити клаптик", а вирізали русню в котлі, киця.
показати весь коментар
25.09.2024 20:32 Відповісти
Хоч якась перемога любою ціною.
показати весь коментар
25.09.2024 21:04 Відповісти
Это война, кацапе. Иногда враг сильнее и занимает города. А если его удается вышибить из укрепленной позиции, то это победа, да. Маленькая, но дорогая.
показати весь коментар
25.09.2024 23:19 Відповісти
В нас в історії ще не було такого язикатого керівника. Може йому теж медаль "найвидатніший губошльоп".
показати весь коментар
25.09.2024 19:23 Відповісти
Самое интересное еще впереди, когда Президентом станет.
показати весь коментар
25.09.2024 19:47 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2024 20:38 Відповісти
Цікаво, а Татарова вже нагородили за те, що він "знищував чеченців"?

Може, навіть Героя України дали... Краще б, звісно, посмертно...
показати весь коментар
25.09.2024 19:57 Відповісти
Знову шикування...
показати весь коментар
25.09.2024 21:52 Відповісти
******* стид, коли розвідники мають штурмувати і зачищати завод. Інших спецпризначенців в армії уже немає?
показати весь коментар
26.09.2024 09:23 Відповісти
хм... якщо динаміка лишиться, то той завод скоро треба буде залишити
показати весь коментар
26.09.2024 21:53 Відповісти
 
 