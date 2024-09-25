Буданов нагородив спецпризначенців, які звільняли Вовчанський агрегатний завод: Подібних операцій ще не було в нашій історії. ФОТОрепортаж

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов нагородив відзнаками ГУР МО спецпризначенців, які брали участь у звільненні Вовчанського агрегатного заводу.

Про це повідомляє ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Буданов нагородив бійців підрозділів "Стугна", "Парагон", "Юнгер" та "РДК", які виконували завдання у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України, медалями "За бойові заслуги".

Звертаючись до бійців, які брали участь в операції на агрегатному заводі, очільник ГУР сказав, що подібних операцій ще не було в нашій історії.

"Мужність та героїзм, який ви проявили на цьому завданні заслуговують найвищих оцінок. Подібних операцій ще не було в нашій історії", - сказав керівник української розвідки.

Нагадаємо, 24 вересня підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівелях підприємства.

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