Буданов нагородив спецпризначенців, які звільняли Вовчанський агрегатний завод: Подібних операцій ще не було в нашій історії. ФОТОрепортаж
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов нагородив відзнаками ГУР МО спецпризначенців, які брали участь у звільненні Вовчанського агрегатного заводу.
Про це повідомляє ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Буданов нагородив бійців підрозділів "Стугна", "Парагон", "Юнгер" та "РДК", які виконували завдання у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України, медалями "За бойові заслуги".
Звертаючись до бійців, які брали участь в операції на агрегатному заводі, очільник ГУР сказав, що подібних операцій ще не було в нашій історії.
"Мужність та героїзм, який ви проявили на цьому завданні заслуговують найвищих оцінок. Подібних операцій ще не було в нашій історії", - сказав керівник української розвідки.
Нагадаємо, 24 вересня підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівелях підприємства.
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А ви кажете - нема правильних росіян. Є. З нами разом воюють.
Позивний в нього іншій...
А Буданов, коли намагався заставити розвідника Жолобецького підробити документи по операції "Авеню", казав: "Як Єрмак скаже так й буде".
Нажаль серед расейских нелюдей є загиблі, є і ранені, Нажаль ...
Героям слава!
Люди повинні знати правду , хто дає злочині накази з парашиї, та хто їх виконує. Бо солодка ваша брехня вбиває на харьківщині,на сумщині, на чернігівщині , а гірка правда лікує ??? .... дє .... у йо@аного бункерного деда .... так ???
Може, навіть Героя України дали... Краще б, звісно, посмертно...