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Новини
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На заводі у Вовчанську взято в полон близько 20 окупантів, декілька десятків знищено, - розвідник ГУР МО Вікінг. ВIДЕО

На заводі у Вовчанську взято в полон близько двох десятків окупантів.

Про це заявив офіцер спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним Вікінг в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

"Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання", - розказав розвідник.

Він підтвердив що внаслідок операції спецпризначенцям ГУР вдалось взяти російських окупантів у полон.

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"На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків противника взято в полон, декілька десятків знищено. Також четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром заводу", - повідомив Вікінг.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Вовчанський агрегатний завод звільнено від окупантів.

Автор: 

Вовчанськ (420) ГУР (509)


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Топ коментарі
+24
Гарна новина , молодці наші хлопці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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25.09.2024 13:29
+15
Супер!
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25.09.2024 13:31
+13
Прикольно - касапи втратили позиції за які полягло тисячі кацапів а їм смішно... 🤣
Ну гойда тоді - всі на концерт маслякова. 👍
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25.09.2024 13:59
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Гарна новина , молодці наші хлопці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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25.09.2024 13:29 Відповісти
Супер!
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25.09.2024 13:31 Відповісти
Довго ж ті декілька десятків тушок там сиділи та робили всім нерви.
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25.09.2024 13:36 Відповісти
Кацапи вчора показували це відео і сміялися що покинули завод ще тиждень тому.
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25.09.2024 13:40 Відповісти
Прикольно - касапи втратили позиції за які полягло тисячі кацапів а їм смішно... 🤣
Ну гойда тоді - всі на концерт маслякова. 👍
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25.09.2024 13:59 Відповісти
З Києва, Зміїного і Херсона теж самі пішли.
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25.09.2024 13:59 Відповісти
... пішли вєсєло смеясь с пляскамі, хороводамі, ціганамі і медведямі.
"жест доброй воли" - типове кацапське народне гуляння 🤣
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25.09.2024 14:17 Відповісти
Так-так, кацапи і з Бучі за їх словами вийши за тиждеь до того, як там розстріли були. Слова кацапів - це ж щось, що варте довіри, егеж?
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25.09.2024 16:35 Відповісти

поставил вподобайку хлопцям-Українцям.. і аж ніяк тій багатомільйонній чорній дирі бюджету розграбованої-згвалтованої зєлєнскімі України - телелайнофону імені Великого Ніщо..
понавибирали, блін, мародерів, тупорилих хвойд зєлєнскіх на нашу голову.. ідіоти 73%ві (хто й досі не прозрів )..
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25.09.2024 13:39 Відповісти
На 20 секунді каже про РДК, чи чукча тілько писатєль?
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25.09.2024 13:42 Відповісти
Командир РДК был на пункте управление,было видео и его бойцов показывали на зачистке.
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25.09.2024 14:52 Відповісти
Сподіваюсь, що брали у полон жорстко. Бо далі ті полонені поїдуть віджиратися на українських харчах.
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25.09.2024 14:46 Відповісти
 
 