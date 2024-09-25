На заводі у Вовчанську взято в полон близько 20 окупантів, декілька десятків знищено, - розвідник ГУР МО Вікінг. ВIДЕО
На заводі у Вовчанську взято в полон близько двох десятків окупантів.
Про це заявив офіцер спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним Вікінг в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.
"Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання", - розказав розвідник.
Він підтвердив що внаслідок операції спецпризначенцям ГУР вдалось взяти російських окупантів у полон.
"На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків противника взято в полон, декілька десятків знищено. Також четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром заводу", - повідомив Вікінг.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Вовчанський агрегатний завод звільнено від окупантів.
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Ну гойда тоді - всі на концерт маслякова. 👍
"жест доброй воли" - типове кацапське народне гуляння 🤣
поставил вподобайку хлопцям-Українцям.. і аж ніяк тій багатомільйонній чорній дирі бюджету розграбованої-згвалтованої зєлєнскімі України - телелайнофону імені Великого Ніщо..
понавибирали, блін, мародерів, тупорилих хвойд зєлєнскіх на нашу голову.. ідіоти 73%ві (хто й досі не прозрів )..