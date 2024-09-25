На заводі у Вовчанську взято в полон близько 20 окупантів, декілька десятків знищено, - розвідник ГУР МО Вікінг. ВIДЕО

На заводі у Вовчанську взято в полон близько двох десятків окупантів.

Про це заявив офіцер спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним Вікінг в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

"Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання", - розказав розвідник.

Він підтвердив що внаслідок операції спецпризначенцям ГУР вдалось взяти російських окупантів у полон.

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"На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків противника взято в полон, декілька десятків знищено. Також четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром заводу", - повідомив Вікінг.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Вовчанський агрегатний завод звільнено від окупантів.