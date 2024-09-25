На заводе в Волчанске взяты в плен около 20 оккупантов, несколько десятков уничтожены, - разведчик ГУР МО Викинг. ВИДЕО

На заводе в Волчанске взято в плен около двух десятков оккупантов.

Об этом заявил офицер спецподразделения Тимура ГУР МО Украины с позывным Викинг в эфире национального телемарафона "Единые новости", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

"Бой длился чуть больше недели. Были интенсивные обстрелы со стороны противника. Сам противник на заводе оказывал немалое сопротивление, но в конце концов мы уже завершили выполнение задания", - рассказал разведчик.

Он подтвердил, что в результате операции спецназовцам ГУР удалось взять российских оккупантов в плен.

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"На Волчанском агрегатном заводе до двух десятков противника взято в плен, несколько десятков уничтожено. Также четверо оккупантов пытались покинуть завод и были обезврежены уже за периметром завода", - сообщил Викинг.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Волчанский агрегатный завод освобожден от оккупантов.