На заводе в Волчанске взяты в плен около 20 оккупантов, несколько десятков уничтожены, - разведчик ГУР МО Викинг. ВИДЕО
На заводе в Волчанске взято в плен около двух десятков оккупантов.
Об этом заявил офицер спецподразделения Тимура ГУР МО Украины с позывным Викинг в эфире национального телемарафона "Единые новости", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.
"Бой длился чуть больше недели. Были интенсивные обстрелы со стороны противника. Сам противник на заводе оказывал немалое сопротивление, но в конце концов мы уже завершили выполнение задания", - рассказал разведчик.
Он подтвердил, что в результате операции спецназовцам ГУР удалось взять российских оккупантов в плен.
"На Волчанском агрегатном заводе до двух десятков противника взято в плен, несколько десятков уничтожено. Также четверо оккупантов пытались покинуть завод и были обезврежены уже за периметром завода", - сообщил Викинг.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Волчанский агрегатный завод освобожден от оккупантов.
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Ну гойда тоді - всі на концерт маслякова. 👍
"жест доброй воли" - типове кацапське народне гуляння 🤣
поставил вподобайку хлопцям-Українцям.. і аж ніяк тій багатомільйонній чорній дирі бюджету розграбованої-згвалтованої зєлєнскімі України - телелайнофону імені Великого Ніщо..
понавибирали, блін, мародерів, тупорилих хвойд зєлєнскіх на нашу голову.. ідіоти 73%ві (хто й досі не прозрів )..