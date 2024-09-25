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На заводе в Волчанске взяты в плен около 20 оккупантов, несколько десятков уничтожены, - разведчик ГУР МО Викинг. ВИДЕО

На заводе в Волчанске взято в плен около двух десятков оккупантов.

Об этом заявил офицер спецподразделения Тимура ГУР МО Украины с позывным Викинг в эфире национального телемарафона "Единые новости", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

"Бой длился чуть больше недели. Были интенсивные обстрелы со стороны противника. Сам противник на заводе оказывал немалое сопротивление, но в конце концов мы уже завершили выполнение задания", - рассказал разведчик.

Он подтвердил, что в результате операции спецназовцам ГУР удалось взять российских оккупантов в плен.

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"На Волчанском агрегатном заводе до двух десятков противника взято в плен, несколько десятков уничтожено. Также четверо оккупантов пытались покинуть завод и были обезврежены уже за периметром завода", - сообщил Викинг.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Волчанский агрегатный завод освобожден от оккупантов.

Автор: 

Волчанск (392) ГУР (434)


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Топ комментарии
+24
Гарна новина , молодці наші хлопці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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25.09.2024 13:29
+15
Супер!
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25.09.2024 13:31
+13
Прикольно - касапи втратили позиції за які полягло тисячі кацапів а їм смішно... 🤣
Ну гойда тоді - всі на концерт маслякова. 👍
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25.09.2024 13:59
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Гарна новина , молодці наші хлопці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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25.09.2024 13:29 Ответить
Супер!
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25.09.2024 13:31 Ответить
Довго ж ті декілька десятків тушок там сиділи та робили всім нерви.
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25.09.2024 13:36 Ответить
Кацапи вчора показували це відео і сміялися що покинули завод ще тиждень тому.
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25.09.2024 13:40 Ответить
Прикольно - касапи втратили позиції за які полягло тисячі кацапів а їм смішно... 🤣
Ну гойда тоді - всі на концерт маслякова. 👍
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25.09.2024 13:59 Ответить
З Києва, Зміїного і Херсона теж самі пішли.
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25.09.2024 13:59 Ответить
... пішли вєсєло смеясь с пляскамі, хороводамі, ціганамі і медведямі.
"жест доброй воли" - типове кацапське народне гуляння 🤣
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25.09.2024 14:17 Ответить
Так-так, кацапи і з Бучі за їх словами вийши за тиждеь до того, як там розстріли були. Слова кацапів - це ж щось, що варте довіри, егеж?
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25.09.2024 16:35 Ответить

поставил вподобайку хлопцям-Українцям.. і аж ніяк тій багатомільйонній чорній дирі бюджету розграбованої-згвалтованої зєлєнскімі України - телелайнофону імені Великого Ніщо..
понавибирали, блін, мародерів, тупорилих хвойд зєлєнскіх на нашу голову.. ідіоти 73%ві (хто й досі не прозрів )..
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25.09.2024 13:39 Ответить
На 20 секунді каже про РДК, чи чукча тілько писатєль?
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25.09.2024 13:42 Ответить
Командир РДК был на пункте управление,было видео и его бойцов показывали на зачистке.
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25.09.2024 14:52 Ответить
Сподіваюсь, що брали у полон жорстко. Бо далі ті полонені поїдуть віджиратися на українських харчах.
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25.09.2024 14:46 Ответить
 
 