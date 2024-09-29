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Новости
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Российские командиры совершали страшные и дикие вещи с подчиненными на Волчанском агрегатном заводе, - ГУР

ГУР вперше показало росіян, яких взяли в полон на заблокованому Вовчанському агрегатному заводі

Во время операции Военной разведки Украины по зачистке Волчанского агрегатного завода главари российских оккупантов осознавали безнадежность возвращения контроля над объектом, но все равно заставляли своих солдат сопротивляться.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

По его словам, подготовка миссии по освобождению завода заняла несколько недель, а успешная зачистка спецназовцами украинской военной разведки зданий завода имеет важное значение для дальнейших действий Сил безопасности и обороны государства.

Это было нужно для того, чтобы максимально упростить логистику, обеспечение наших сил, которые находятся в этом регионе. В дальнейшем это даст возможность Силам обороны Украины вести контрнаступательные действия и выгонять врага с украинской земли", - сказал представитель украинской разведки.

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Он также добавил, что россияне на заводе понесли серьезные потери, потому что главари оккупантов путем насилия фактически обрекли своих солдат на бессмысленную смерть.

"На самом деле там происходили страшные, дикие, странные вещи со стороны российских командиров к своим подчиненным. Речь идет об умышленных убийствах, речь идет о терроре. Это очередной пример, когда российский солдат не имеет никаких прав и его вообще не считают за человека", - отметил Черняк.

Освобождение Волчанского агрегатного завода

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Волчанский агрегатный завод освобожден от оккупантов. Впоследствии Буданов наградил спецназовцев, которые освобождали Волчанский агрегатный завод.

Как рассказал разведчик с позывным Викинг, на заводе в Волчанске взято в плен около 20 оккупантов, несколько десятков уничтожено. Позже в ГУР официально подтвердили, что украинские воины захватили в плен около двух десятков оккупантов во время операции по освобождению агрегатного завода в Волчанске.

Автор: 

Волчанск (394) ГУР (442)


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Топ комментарии
+23
Уточнюйте які саме страшні та дикі речі вони робили - канібалізм. Нехай весь світ бачить які є кацапи насправді
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29.09.2024 12:19
+16
Ага давайте ще цих людожерів пожаліємо, бо вони такі нещасні. Треба було їх у полон не брати, вони не солдати, вони воюють за гроші а це всерівно що звичайні найманці-терористи. Кожен з них вже визначив свою долю вбиваючі вояків ЗСУ за баблоси. А як що серед них є колишні зекі або кадирівці то це взагалі потвори яки не мають права на полон
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29.09.2024 12:31
+15
Это рашисты,фашисты 21-го века,хотя они всех противников почему то называют нацистами?
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29.09.2024 12:21
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Уточнюйте які саме страшні та дикі речі вони робили - канібалізм. Нехай весь світ бачить які є кацапи насправді
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29.09.2024 12:19 Ответить
«Гдє ваші даказатєльства?» (с)
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29.09.2024 12:25 Ответить
Нє гдє, а какіє ваші даказатьєльства.
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29.09.2024 12:33 Ответить
У Карпенка кацапської полонені розповідають.
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29.09.2024 15:20 Ответить
Чому це самі страшні?..
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29.09.2024 12:52 Ответить
Это рашисты,фашисты 21-го века,хотя они всех противников почему то называют нацистами?
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29.09.2024 12:21 Ответить
Кацапи всіх своїх ворогів називають і фашистами і нацистами і сатаністами, тому їх і
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29.09.2024 12:28 Ответить
оце бажано підкріпити свідченнями полонених кацапів і опролюднювати якомога ширше, в першу чергу на міжнародну аудиторію
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29.09.2024 12:22 Ответить
«Свідчення військовополонених» ніде у світі не вважаються доказами. Навіть якщо це чиста правда.
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29.09.2024 12:42 Ответить
не плутай юридичний і пропагандистськй аспект слова "свідчення"
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29.09.2024 12:44 Ответить
Типу, ніхто у світі не розуміє, що в полоні, для порятунку своєї шкури, розкажеш що завгодно?
Цих «свідчень військовополонених РФ» уже вагон і маленький візок. І що? Це на когось у світі вплинуло?
Ба більше, подібні ролики переконують лаптеногих у полон не здаватися за жодних обставин: «Це як же треба замучити пацана, щоб він під камеру таку ***** розповідав».
Їм там 24 роки пропаганда промивала мізки, а ти хочеш, щоб кілька роликів із допитів військовополонених змінили їхнє світоуявлення?
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29.09.2024 13:01 Ответить
Їх шкурам в українському полоні нічого не загрожує,брехло кацапське пішов нах звідси.
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29.09.2024 15:22 Ответить
Це вони так думають, а не я стверджую. Дебіл, мля!
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29.09.2024 17:13 Ответить
Уже є у Золкіна на каналі
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29.09.2024 15:21 Ответить
Для них це абсолютно нормально. Ці істоти по іншому й не вміють. Більш того - не оцінять командира, що проявляє людяність.

У нас все по іншому. Можеш бути ротним, сержантом - будь кращим серед рівних. Все на стосунках та на взаємній повазі.
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29.09.2024 12:22 Ответить
Ги.
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29.09.2024 13:59 Ответить
«Російські командири вчиняли страшні й дикі речі з підлеглими…» - що за подача новини? Мені зараз треба почати співчувати цим ОБОЖЕЯКИМНЕЩАСНИМ кацапам?
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29.09.2024 12:24 Ответить
Ця новина скоріше про те шо русскій чєлавєк - безхребетна амеба без мозгів,в нього є автомат і гранати але слово камандіра закон.Не давно в інетах гуляло відео про їхніх дронщиків "гудвіна" і ше якогось хєра яких послали у мясний штурм,вони не саботували наказ і не грохнули насяльніка,а пішли і здохли.То якщо вони не цінують своє життя - то навіщо нам їм співчувати.
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29.09.2024 12:37 Ответить
Шайка фсбешника ермака допомагає ворогу.
Звільнений з посади полковник,командир 72-ої бригади "Чорні Запорожці"
Поки це кодло буде при владі,українцям про перемогу тільки мріяти
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29.09.2024 12:27 Ответить
Готують громадську думку до здачі майже оточеного Вугледара.
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29.09.2024 12:28 Ответить
Ага давайте ще цих людожерів пожаліємо, бо вони такі нещасні. Треба було їх у полон не брати, вони не солдати, вони воюють за гроші а це всерівно що звичайні найманці-терористи. Кожен з них вже визначив свою долю вбиваючі вояків ЗСУ за баблоси. А як що серед них є колишні зекі або кадирівці то це взагалі потвори яки не мають права на полон
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29.09.2024 12:31 Ответить
на справді, саме таких треба брати в полон.
хай їх вимінюють, та відпускають на свої дєрєвні.
а там, вони в повному обсязі поділяться досвідом, зі своїми сусідами.
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29.09.2024 12:45 Ответить
Вчорашній, на інтерв'ю Карпенка, просився в РДК. Каже, свої голодом морили, схуд з 80 до 40 кг.
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29.09.2024 12:51 Ответить
Пані а потім оцей схудний, здасть с патрохами все РДК.
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29.09.2024 13:27 Ответить
То вже вони розберуться брати чи ні. Їх на детекторі перевіряють і психологи. Там в РДК таких хватає. А нам непогано, щоб москалі з москалями воювали.
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29.09.2024 13:57 Ответить
Ніхто визволеного рашиста у свою "дєрєвню" не відпустить.
Трошки відгодують і пошлють назад на фронт.
Або посадять за"ізмєну родіни"
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29.09.2024 15:23 Ответить
Ой ***,ну просто страшно,не разминировали поля перед наступлением,как сделали некоторые ****** на Чонгаре,значит еще соображают и воевать умеют.
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29.09.2024 12:33 Ответить
На Банковій сидять одні фсбшні кроти , які всю інфу про нашу армію
зливають московітам , на жаль !
Допоки в нашій краіні не приберуть на@ уй всіх дермаків і татарових ,
нам буде дуже важко боротися з нахабною кацапнею 😡
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29.09.2024 12:41 Ответить
люто підтримую.
взагалі, я за зґвалтування у неприродний спосіб, перед тим, як з'їдять, на очах перед іншими.
все знімати на відео і відправляти родичам.
я, такий расчєловєчєний.
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29.09.2024 12:42 Ответить
Якось по болту,що вони там роблять один з одним.Чим більше вони будуть самі себе убивати,тим менше нам роботи буде.
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29.09.2024 12:54 Ответить
безмолвная-тупорылая Московия завсегда славилась безмолвностью-тупорылостью-безысходность и злостью(только не к своим господам) своих холопов (неоднократно проверено реальной службой в Совке и безмолвностью-тупорылостью ИХ холопов, шо с МАААасквы шо с Ульяновска-**********...)...
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29.09.2024 12:59 Ответить
Може, поспівчувати людоїдам?!
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29.09.2024 13:01 Ответить
московити це звірі з пекла тому там життя немає цінності має значення лише їх простір
так було так є і так не повинно бути адже вони повинні зникнути і так 400 років існують це забагато
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29.09.2024 13:18 Ответить
...."Насправді там відбувались страшні, дикі, дивні речі з боку російських командирів до своїх підлеглих. Йдеться про навмисні убивства, йдеться про терор.... Насправді це даже не раби, ті би пристрелили ціх дебілів, це звичайний зомбі із ху...лостану.
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29.09.2024 13:51 Ответить
 
 