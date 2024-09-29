Российские командиры совершали страшные и дикие вещи с подчиненными на Волчанском агрегатном заводе, - ГУР

Во время операции Военной разведки Украины по зачистке Волчанского агрегатного завода главари российских оккупантов осознавали безнадежность возвращения контроля над объектом, но все равно заставляли своих солдат сопротивляться.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

По его словам, подготовка миссии по освобождению завода заняла несколько недель, а успешная зачистка спецназовцами украинской военной разведки зданий завода имеет важное значение для дальнейших действий Сил безопасности и обороны государства.

Это было нужно для того, чтобы максимально упростить логистику, обеспечение наших сил, которые находятся в этом регионе. В дальнейшем это даст возможность Силам обороны Украины вести контрнаступательные действия и выгонять врага с украинской земли", - сказал представитель украинской разведки.

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Он также добавил, что россияне на заводе понесли серьезные потери, потому что главари оккупантов путем насилия фактически обрекли своих солдат на бессмысленную смерть.

"На самом деле там происходили страшные, дикие, странные вещи со стороны российских командиров к своим подчиненным. Речь идет об умышленных убийствах, речь идет о терроре. Это очередной пример, когда российский солдат не имеет никаких прав и его вообще не считают за человека", - отметил Черняк.

Освобождение Волчанского агрегатного завода

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Волчанский агрегатный завод освобожден от оккупантов. Впоследствии Буданов наградил спецназовцев, которые освобождали Волчанский агрегатный завод.

Как рассказал разведчик с позывным Викинг, на заводе в Волчанске взято в плен около 20 оккупантов, несколько десятков уничтожено. Позже в ГУР официально подтвердили, что украинские воины захватили в плен около двух десятков оккупантов во время операции по освобождению агрегатного завода в Волчанске.