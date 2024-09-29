Оккупанты завели подкрепление в Глубокое и Волчанск, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, в районе населенного пункта Глубокое с целью усиления позиций 79 мотострелкового полка 18 мотострелковой дивизии противник осуществил перемещение личного состава подразделения "Шторм" 11 танкового полка 18 мотострелковой дивизии. Осуществил дистанционное пополнение боекомплекта с помощью БпЛА. Отмечено использование противником роботизированных платформ для выполнения задач логистики.

В районе Лукьянцев противник совершил дистанционное минирование местности минами ПФМ-1 "Лепесток" и ПОМ-2.

В Волчанске противник осуществил заведение личного состава на позиции 82 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии 6 армии с целью пополнения текущих потерь. Основные усилия сосредоточил на ведении воздушной разведки с последующим нанесением огневого поражения подразделениям Сил обороны Украины.

Также сообщается, что вблизи населенного пункта Тихое враг предпринял попытку проведения штурмовых действий силами до мотострелкового отделения без поддержки техники. Успеха не имел, отступил.

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По данным ОТГ "Харьков", за прошедшие сутки произошло 1 инициированное врагом боевое столкновение. Российские оккупанты также нанесли 5 авиаударов с использованием 11 КАБов, нанесли 50 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 289 обстрелов позиций защитников Украины.

"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов, - говорится в сообщении.

Потери врага за минувшие сутки составили 52 человека, из них безвозвратные - 25, санитарные - 37.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 80 единиц вооружения и военной техники.

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