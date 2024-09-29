Окупанти завели підкріплення у Глибоке та Вовчанськ, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, в районі населеного пункту Глибоке з метою посилення позицій 79 мотострілецького полку 18 мотострілецької дивізії противник здійснив переміщення особового складу підрозділу "Шторм" 11 танкового полку 18 мотострілецької дивізії. Здійснив дистанційне поповнення боєкомплекту за допомогою БпЛА. Відмічено використання противником роботизованих платформ для виконання завдань логістики.

У районі Лукʼянців противник здійснив дистанційне мінування місцевості мінами ПФМ-1 "Пелюстка" та ПОМ-2.

У Вовчанську противник здійснив заведення особового складу на позиції 82 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії 6 армії метою поповнення поточних втрат. Основні зусилля зосередив на веденні повітряної розвідки з подальшим нанесенням вогневого ураження підрозділам Сил оборони України.

Також повідомляється, що поблизу населеного пункту Тихе ворог здійснив спробу проведення штурмових дій силами до мотострілецького відділення без підтримки техніки. Успіху не мав, відступив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 10 травня окупанти втратили на Харківському напрямку понад 16 тис. військових, 143 танки та понад 2 сотні бронемашин, - ОТУ "Харків"

За даними ОТУ "Харків", упродовж минулої доби відбулося 1 ініційоване ворогом бойове зіткнення. Російські окупанти також завдали 5 авіаударів з використанням 11 КАБів, завдали 50 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 289 обстрілів позицій захисників України.

"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів, - йдеться у повідомленні.

Втрати ворога за минулу добу становили 52 особи, з них безповоротні - 25, санітарні - 37.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 80 одиниць озброєння та військової техніки.

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