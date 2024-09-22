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Окупанти перегрупували штурмові підрозділи у районі Липців, по Вовчанську били з важкої вогнеметної системи ТОС-1А, - ОТУ "Харків"

Руїни Вовчанська

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, у районі населеного пункту Глибоке противник налагоджує взаємодію між підрозділами та намагається здійснити заходи щодо логістичного забезпечення.

В районі Липців противник провів перегрупування штурмових груп.

У Вовчанську противник основні зусилля зосередив на веденні повітряної розвідки, здійснив евакуацію санітарних втрат. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А

За даними ОТУ "Харків", упродовж минулої доби відбулося 1 бойове зіткнення. Російські окупанти завдали ракетний удар двома ракетами, 2 авіаудари з використанням 3 КАБів та 8 некерованих авіаційних ракет. Завдали 36 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 429 обстрілів позицій захисників України.

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"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - наголошують в ОТУ "Харків".

Також зазначається, що втрати ворога за минулу добу на цьому напрямку становили 72 особи, з них безповоротні - 32, санітарні - 40.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 82 одиниці озброєння та військової техніки.

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ОТУ Харків, мужні, сміливі, мотивовані, загартовані. Нажаль українці не пишуть на фронт, а обговорюють проблеми фронту,до яких далеко. Я підтримую кожну бригаду,кожний загін,бо це ЗСУ тримають Україну на своїх плечах.
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22.09.2024 10:23 Відповісти
це тільки бубсель очікує від окупантів перемовин - саме за тим кацапня і вперлася в Україну пів мільонною армією шо би поперемовитися - ну ******** шо візьмеш...
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22.09.2024 10:28 Відповісти
Видно з розвідувальними і fpv-дронами у захисників Вовчанська напряг. Бо рашистська установка ТОС-1А "Солнцепек", дальність срільби якої не перевищує 6,0 км., безперешкодно виходить на рубіж і обстрілює українські позиції.
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22.09.2024 10:51 Відповісти
скоріше, що кацап відстрілявся аби куди та швидко втік.
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22.09.2024 12:54 Відповісти
 
 