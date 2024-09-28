Ворог вкотре застосував вогнеметну систему ТОС-1А по Вовчанську, у районі Глибокого налагоджує систему зв’язку, - ОТУ "Харків"

Російські загарбники на Харківщині намагаються провести заходи логістичного забезпечення підрозділів на передових позиціях, забезпечити стійкий зв'язок між ними та поповнити поточні втрати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ОТУ "Харків".

У районі населеного пункту Глибоке противник налагоджує систему зв’язку та намагається провести заходи логістичного забезпечення підрозділів на передових позиціях.

У районі Лукʼянців противник здійснив заходи з забезпечення стійкого зв’язку, зокрема проводового, між передовими позиціями.

У Вовчанську противник здійснював поодинокі переміщення особового складу з метою проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А по місту.

Бойові дії та втрати ворога

Протягом минулої доби відбулося 6 бойових зіткнень. російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 2-х КАБів, 1 ракетний удар. Завдали 44 удари дронами-камікадзе. Здійснили 360 обстрілів позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

"Втрати ворога за минулу добу становлять 117 істот, з них безповоротні - 47, санітарні - 70, - йдеться в повідомленні ОТУ "Харків".

Також на цьому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 73 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

2 бойові броньовані машини;

3 артилерійських системи;

9 автомобілів;

6 одиниць спецтехніки;

53 БпЛА.

Також знищено:

55 укриттів для особового складу;

5 місць зберігання боєприпасів;

2 пункти управління БпЛА.

Нагадаємо, на фінальній стадії зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу українським захисникам вдалось захопити близько двох десятків російських загарбників. Унікальну операцію, яка тривала понад тиждень, провели розвідники зі Спецпідрозділу Тимура, бійці підрозділів "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, "Терор" і БДК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог концентрує зусилля біля Михайлівки та Новоторецького на Покровському напрямку, - Генштаб