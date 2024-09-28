Ворог концентрує зусилля біля Михайлівки та Новоторецького на Покровському напрямку, - Генштаб
Загалом, упродовж минулої доби, 27 вересня 2024 року, на фронті було зафіксовано 180 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удари по території України
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах шість ракетних ударів із застосуванням дев’яти ракет, а також 74 авіаудари, зокрема, скинув 118 КАБ. Крім цього, здійснив 5081 обстріл.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Прогрес, Яструбщина, Комарівка, Студенок, Мелячиха, Біловоди, Ходине, Бунякине, Башкирівка, Харків, Синьківка, Кучерівка, Куп’янськ Вузловий, Ківшарівка, Твердохлібове, Нове, Серебрянка, Новомаркове, Дружба, Костянтинівка, Бересток, Гірник, Трудове, Богоявленка, Новодарівка, Зелене Поле, Лобкове, Новотимофіївка, Федорівка, Темирівка, Ясна Поляна, Херсон.
Удари по ворогу
Як зазначається, вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, знищили два командних пункти, а також уразили дві артилерійські системи.
Також нагадується, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1470 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 42 бойових броньованих машини, 55 артилерійських систем, 4 реактивних системи залпового вогню, 62 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети та 99 одиниць спецтехніки окупантів.
Обстановка на Харківщині
На Харківському напрямку відбулося шість ворожих атак у районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки, Кучерівки та Лозової.
Обстановка на Сході
За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед неподалік шести різних населених пунктів. Акцент робив біля Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного, Торського та Новосадового.
На Краматорському напрямку окупанти дев’ять разів атакували у районах Григорівки, Предтечиного, Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік Торецька, Щербанівки та Нью-Йорка.
"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Гродівки, Новогродівки, Лисівки, Крутого Яру, Дачінського, Маринівки, Селидового та Новоторецького. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Михайлівки та Новоторецького", - йдеться у повідомленні.
Також Генштаб інформує, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.
Обстановка на Півдні
На Времівському напрямку противник здійснив 13 штурмів наших позицій неподалік Вугледару, Богоявленки, Водяного та Катеринівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.
На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках поблизу Новодарівки, Роботиного та Малих Щербаків отримали гідну відсіч – загалом провели три атаки. Для авіаударів терористи використали понад десяток керованих авіабомб.
На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції два рази. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.
Обстановка на Півночі
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Як додає Генштаб, на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.
"Триває операція у Курській області", - наголошується у зведенні.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
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Торецький напрямок.
Противник просунувся у північній частині Нью-Йорка на ділянці завширшки до 2.6 км і зайняв східну частину Нелепівки на глибину до 400 метрів.
У Торецьку тривають бойові зіткнення вздовж вулиць Дарвіна, Українських Добровольців, Михайла Петренка та Степової.
Покровський напрямок.
Північніше занедбаної шахти «Селидівська» противник спробував прорватись мотострілецьким підрозділом у напрямку південно-західної частини Селидового. Атаку вдалося відбити знищивши російську бронетехніку.
📍48.1271737, 37.2873164
Куп'янсько-Лиманський напрямок.
На захід від Піщаного тривають бойові зіткнення у напрямку Колесниківки та Кругляківки.
У районі Макіївки та Невського противник продовжує атаки маневреними групами.
Курська область.
На захід від Миколаєво-Дар'їно (Суджанський район) дроноводи ЗСУ атакували «термітним» дроном позиції штурмової групи противника в урочищі Лісок (балка Успенівський Яр). Попередньо російські війська просунулися на глибину до 1,85 км.
📍51.2345222, 34.9616202 ".
@ "Часівярський напрямок.
Дроноводи ЗСУ атакували позицію противника біля трубного мосту вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас на південній околиці урочища Кринички на південь від Часового Яру. Попередньо додано сіру зону на глибину до 1.9 км. Раніше противник публікував кадри демонстрації прапора у західній частині урочища.
📍48.5432206, 37.8794006
Покровський напрямок.
На північ від Миколаївки російські війська просунулися вздовж урочища на глибину до 450 метрів.
У Красному Яру противник просунувся до центрального перехрестя і продовжує тиснути у західному напрямку.
На північ від Новогродівки противник просунувся вздовж залізниці на глибину до 300 метрів і на північ від терикона вздовж ставка до 350 метрів.
На північний захід від Новогродівки противник за підтримки бронетехніки зробив спробу прорватися до н.п. Сухий Яр. Бійцям ЗСУ вдалося зупинити супротивника, знищивши бронетехніку.
На південь від Новогродівки противник просунувся в Маринівці і вздовж залізниці на північ від терикона шахти «Котляревська».
На південь від терикону занедбаної шахти «Селидівська» противник закріпився в районі колишнього польового водосховища і продовжує накати у напрямку залізниці та північно-східної частини Цукуриного.
ЗСУ прибрали ворожий прапор із даху школи №17 у північно-східній частині Гірника. Противника у місті немає."
https://t.me/DeepStateUA/20413 Примітка: "Сьогодні було прибрано кацапську ганчірку з приміщення Гірницької ЗЗСО І-ІІІ ст. №17
За однією із версій наших бійців, ганчірку повісило навіть не дрг, а хтось із місцевих. Загалом, поки підходи в Гірник вдається контролювати, але ситуація важка, бо кацапи повільно, але впевнено стирають місто."