Ворог концентрує зусилля біля Михайлівки та Новоторецького на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом, упродовж минулої доби, 27 вересня 2024 року, на фронті було зафіксовано 180 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах шість ракетних ударів із застосуванням дев’яти ракет, а також 74 авіаудари, зокрема, скинув 118 КАБ. Крім цього, здійснив 5081 обстріл.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Прогрес, Яструбщина, Комарівка, Студенок, Мелячиха, Біловоди, Ходине, Бунякине, Башкирівка, Харків, Синьківка, Кучерівка, Куп’янськ Вузловий, Ківшарівка, Твердохлібове, Нове, Серебрянка, Новомаркове, Дружба, Костянтинівка, Бересток, Гірник, Трудове, Богоявленка, Новодарівка, Зелене Поле, Лобкове, Новотимофіївка, Федорівка, Темирівка, Ясна Поляна, Херсон.

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Удари по ворогу

Як зазначається, вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, знищили два командних пункти, а також уразили дві артилерійські системи.

Також нагадується, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1470 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 42 бойових броньованих машини, 55 артилерійських систем, 4 реактивних системи залпового вогню, 62 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети та 99 одиниць спецтехніки окупантів.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку відбулося шість ворожих атак у районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки, Кучерівки та Лозової.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед неподалік шести різних населених пунктів. Акцент робив біля Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного, Торського та Новосадового.

На Краматорському напрямку окупанти дев’ять разів атакували у районах Григорівки, Предтечиного, Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік Торецька, Щербанівки та Нью-Йорка.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Гродівки, Новогродівки, Лисівки, Крутого Яру, Дачінського, Маринівки, Селидового та Новоторецького. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Михайлівки та Новоторецького", - йдеться у повідомленні.

Також Генштаб інформує, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку противник здійснив 13 штурмів наших позицій неподалік Вугледару, Богоявленки, Водяного та Катеринівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках поблизу Новодарівки, Роботиного та Малих Щербаків отримали гідну відсіч – загалом провели три атаки. Для авіаударів терористи використали понад десяток керованих авіабомб.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції два рази. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як додає Генштаб, на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

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"Триває операція у Курській області", - наголошується у зведенні.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.