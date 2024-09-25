На фронті відбулося 88 бойових зіткнень, найбільш активно ворог атакує на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

З початку доби, станом на 16:00, загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 88. Окупанти атакують особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Ворог не припиняє застосовувати артилерію та авіацію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів, таких як Мазепівка, Любимівка, Грем’ячка, Кам’янська Слобода, Попівка, Стукалівка та Вовківка. Також авіація противника завдала ударів по районам населених пунктів Ободи, Іскривщина, Гравське та Річки, скинувши при цьому десять керованих авіабомб. За наявною інформацією на даний час, ворог завдав десяти авіаударів по території Курської області, застосувавши 20 КАБ.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бойових зіткнення. Наші війська відбили атаку росіян у районі Вовчанська. Два боєзіткнення поблизу Тихого досі тривають.

Три штурмові дії загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Лозової та Кругляківки на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки точиться бій.

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Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Новосадового та Білогорівки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже сім боєзіткнень, з яких три тривають досі.

На Сіверському напрямку окупанти активно застосовують авіацію. Зазнав ударів КАБами Сіверськ, також Федорівка опинилася під ударами некерованих авіаційних ракет.

Тривають бої в районах Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки на Краматорському напрямку, де противник намагається потіснити українських захисників.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації шість разів атакував позиції наших військ. На даний час бої тривають поблизу Щербинівки та Неліпівки.

Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Селідового та Костянтинівки – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 33 спроби штурму українських позицій.

На Курахівському напрямку триває сім боєзіткнень в районах Цукуриного, Гірника та Георгіївки. Одинадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками.

На Времівському напрямку було відбито чотири штурмові дії противника поблизу Вугледару та Водяного, чотири ворожі штурми продовжуються.

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Бойові дії на півдні

На Оріхівському напрямку три безуспішні атаки ворога відбито нашими оборонцями. Загарбники активно застосовують авіацію по районам населених пунктів Новоандріївка та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку окупант завдав авіаційних ударів по Херсону та Бургунці, застосувавши авіабомби та некеровані авіаційні ракети.

"Командування Збройних Сил України вживає всі необхідні заходи для стримування наступу противника", - запевнили в Генштабі.