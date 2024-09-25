На фронте произошло 88 боевых столкновений, наиболее активно враг атакует на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 88. Оккупанты атакуют особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Враг не прекращает применять артиллерию и авиацию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов, таких как Мазеповка, Любимовка, Гремячка, Каменская Слобода, Поповка, Стукаловка и Волковка. Также авиация противника нанесла удары по районам населенных пунктов Ободы, Искривщина, Гравское и Речки, сбросив при этом десять управляемых авиабомб. По имеющейся информации, в настоящее время враг нанес десять авиаударов по территории Курской области, применив 20 КАБ.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении сегодня произошло три боевых столкновения. Наши войска отбили атаку россиян в районе Волчанска. Два боестолкновения вблизи Тихого до сих пор продолжаются.

Три штурмовые действия захватчиков отражены нашими воинами вблизи Лозовой и Кругляковки на Купянском направлении. Вблизи Синьковки идет бой.

Читайте также: Войска РФ пытались продвинуться около Георгиевки и Цукуриного и вклиниться в нашу оборону на Лиманском направлении, - Генштаб

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении враг атакует в районах Грековки, Новосадового и Белогоровки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже семь боестолкновений, из которых три продолжаются до сих пор.

На Сиверском направлении оккупанты активно применяют авиацию. Подвергся ударам КАБами Сиверск, также Федоровка оказалась под ударами неуправляемых авиационных ракет.

Продолжаются бои в районах Григорьевки, Часова Яра и Клещиевки на Краматорском направлении, где противник пытается потеснить украинских защитников.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации шесть раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время бои продолжаются вблизи Щербиновки и Нелиповки.

Горячее всего - на Покровском направлении. В районах Новоторецка, Лисовки, Новогродовки, Селидово и Константиновки - идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 33 попытки штурма украинских позиций.

На Кураховском направлении продолжается семь боестолкновений в районах Цукурино, Горняка и Георгиевки. Одиннадцать вражеских штурмов уже отбиты нашими защитниками.

На Времевском направлении было отражено четыре штурмовые действия противника вблизи Угледара и Водяного, четыре вражеских штурма продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте 83 боевых столкновения, больше всего на Лиманском и Покровском направлениях, - Генштаб ВСУ

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении - три безуспешные атаки врага отбиты нашими защитниками. Захватчики активно применяют авиацию по районам населенных пунктов Новоандреевка и Каменское.

На Приднепровском направлении оккупант нанес авиационные удары по Херсону и Бургунке, применив авиабомбы и неуправляемые авиационные ракеты.

"Командование Вооруженных Сил Украины принимает все необходимые меры для сдерживания наступления противника", - заверили в Генштабе.