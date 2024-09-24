На фронте 83 боевых столкновения, больше всего на Лиманском и Покровском направлениях, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 16:00 количество боевых столкновений на фронте возросло до 83.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Сегодня ракетным ударам с территории российской федерации подверглись приграничные села Сумской области Хотень и Коршачина (вероятно оккупанты применили ракеты ЗРК С-300). В то же время, от огня вражеской артиллерии и минометов на Харьковщине, Черниговщине и Сумщине пострадали громады населенных пунктов, в частности, Сопич, Большая Писаревка, Луговка, Угроиды, Бруски, Тимофеевка, Искрисковщина и Белополье.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по районам Малушиного, Речек, Ястребиного, Сосновки, Кондратовки, Павловки, Новой Слободы и города Сумы.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник пытается штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска. Вместе с тем, ударам управляемыми авиационными бомбами подверглись жилые районы и гражданская инфраструктура города Харькова.

На Купянском направлении российские оккупанты семь раз атаковали Силы обороны в районах Андреевки, Лозовой и Стельмаховки. Два боестолкновения еще продолжаются. По Петропавловке вражеская авиация нанесла удары шестнадцатью НАРами.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 15 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Грековка, Чернещина, Невское, Торское и Новосадово. Десять боев завершились, еще пять - продолжаются.

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отбивали девять атак российских захватчиков вблизи Миньковки, Калиновки, Белой Горы и Ступочек. Пять вражеских штурмов еще продолжаются. Авиация оккупантов нанесла удары НАРАми по Андреевке.

На Торецком направлении агрессор семь раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Пять боестолкновений еще продолжаются. Враг активно применяет авиацию.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецка, Новогродовки, Красного Яра, Мариновки и Николаевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 13 атак противника, два боестолкновения - еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 12 раз в сторону населенных пунктов Цукурино, Желанное Второе, Георгиевка, Дальнее и Константиновка. Девять попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времевском направлении продолжаются четыре вражеские атаки в сторону Павловки, Водяного и Угледара.

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Ситуация на других направлениях

На Гуляйпольском направлении российские захватчики обстреляли НАРами Белогорье.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает уничтожать свои села и города. С начала суток российские самолеты нанесли шесть ударов девятью КАБами по собственной территории.

На остальных направлениях - без особых изменений.