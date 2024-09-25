Войска РФ пытались продвинуться около Георгиевки и Цукуриного и вклиниться в нашу оборону на Лиманском направлении, - Генштаб
Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери.
В общей сложности, за минувшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения.
Удары по территории Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением шести ракет, а также 75 авиаударов, в частности, сбросил 123 КАБ. Кроме этого, совершил почти 5000 обстрелов, из них 178 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около 1700 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Малушино, Речки, Яструбино, Сосновка, Сумы, Бруски, Кондратовка, Павловка, Новая Слобода, Казачье, Шалыгино, Беловоды, Бездрик, Запорожье, Харьков, Волчанск, Петропавловск, Купянск, Сеньково, Кругляковка, Богуславка, Николаевка, Новоегоровка, Андреевка, Торецк, Щербиновка, Катериновка, Дружба, Константиновка, Александрополь, Зоряное, Зеленое Поле, Ключевое, Богоявленка, Новокаменка, Суханово, Крещеновка.
Удары по врагу
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских пункта управления, 20 районов сосредоточения личного состава, три средства ПВО и одну артиллерийскую систему противника.
Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1250 человек. Также украинские воины уничтожили 15 танков, 12 боевых бронированных машин, 74 артиллерийские системы, одну РСЗО, 115 БПЛА оперативно-тактического уровня, 73 автомобиля и 13 единиц специальной техники.
Обстановка на Харьковщине
По данным Генштаба, на Харьковском направлении враг трижды пытался штурмовать вблизи населенного пункта Волчанск. Кроме этого, авиация противника нанесла удары семью КАБами по жилым районам Харькова, в результате чего пострадало мирное население и гражданская инфраструктура.
На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Андреевки, Кругляковки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой.
Обстановка на Востоке
Как информирует Генштаб, на Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Торского, Макеевки, Новосадово и Заречного.
На Сиверском направлении украинские защитники отбили три штурма российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз в районах Калиновки, Миньковки, Ступочек и Белой Горы.
"На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак в сторону Торецка, Щербиновки и вблизи Нью-Йорка", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, на Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкое, Красный Яр, Новогродовка, Николаевка, Мариновка и Зеленое Поле. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоторецкого.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Георгиевки и Цукурино. Кроме этого, враг атаковал в сторону Дальнего, Константиновки, Катериновки и Желанного Второго.
"На Времевском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Угледара, Катериновки, Водяного и Павловки. Активно задействовал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию", - добавляют в Генштабе.
Обстановка на Юге
На Гуляйпольском направлении российские захватчики обстреляли НАРАМИ Белогорье.
Трижды безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.
"Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли тринадцать авиударов девятнадцатью КАБами по собственной территории", - говорится в сообщении.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
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Покровський напрямок.
На південно-західній та південній околицях н.п. Крутий Яр противник продовжує штурмові дії маневреними групами.
📍48.230378, 37.337325
Північніше і західніше шахти «Селидівська» тривають бойові зіткнення вздовж балки та лісосмуги на схід від залізниці.
Курахівський напрямок.
На північ від Красногорівки російські війська просунулися вздовж ряду лісосмуг від балки Суха Лозова до балки Вовча на ділянці шириною до 4.8 км.
Вугледарський напрямок.
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Куп'янсько-Лиманський напрямок.
На схід від Колесниківки та Кругляківки тривають важкі бої. Противник підтягує сили для тиску широким фронтом.
Противник просунувся на глибину до 500 метрів у центральній частині Невського, де потрапив під удар дроноводів ЗСУ.
📍49.160498, 37.975846
Курська область.
У Кореньовському районі тривають бойові зіткнення різного ступеня інтенсивності в районі урочищ на північний захід від н.п. Любімовка, на південь від Шептуховки та в районі Камишовки. Ситуація без суттєвих змін.
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