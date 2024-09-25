Общие боевые потери РФ с начала войны – около 646 400 человек (+1250 за сутки), 8815 танков, 18 549 артсистем, 17 304 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 646 400 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.09.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 646400 (+1250) человек,
танков - 8815 (+15) ед,
боевых бронированных машин - 17304 (+12) ед,
артиллерийских систем - 18549 (+74) ед,
РСЗО - 1199 (+1) ед,
средства ППО - 952 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 15879 (+115),
крылатые ракеты - 2595 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 25248 (+73) ед,
специальная техника - 3168 (+13)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Арта в ударі і як наслідок 10 тисяч стволів з початку року
188! одиниць техніки та 1250! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки продовжує бити рекорди.
Арта, логістика та БПЛА супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 646 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
А тепер російська "глибинка" втратила купу "батьків" та "робітників" Як співалося у одній російській пісні: "Пришли девчонки стоят в сторонке. Платочки в руках теребят. Потому что на десять девчонок. По статистике девять ребят." Путін "вирубав" "село" - основного "поставщика солдат" У російському селі жінки господарство не "потягнуть" А не "потягнуть" - значить і народжувать не будуть! Це "лупоне" по Росії вже через кілька років. Головне - нам у цей строк протриматься!!!
І про мусульман. Поки були хрестові походи - війна мусульман з мусульманами була смертельним табу...
Але час ішов і ісламські імами найшли в корані сто і одну причину чому можна мусульманину вбити мусульманина - так з'явилися суніти і шиїти.
Головне ж не заповіді і релігія а їх тлумачення.
Це схоже на на поминки а на купівлю нового айфона
Побільше таких кацапів - гойда.
Боженько, бережи вояків ЗСУ!