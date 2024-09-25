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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 646 400 человек (+1250 за сутки), 8815 танков, 18 549 артсистем, 17 304 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 646 400 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 646400 (+1250) человек,

танков - 8815 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 17304 (+12) ед,

артиллерийских систем - 18549 (+74) ед,

РСЗО - 1199 (+1) ед,

средства ППО - 952 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 15879 (+115),

крылатые ракеты - 2595 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 25248 (+73) ед,

специальная техника - 3168 (+13)

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ліквідація рф

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19350) Генштаб ВС (6318) ликвидация (3575) уничтожение (6995)


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Топ комментарии
+17
Минув 3871 день москальсько-української війни.
188! одиниць техніки та 1250! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки продовжує бити рекорди.
Арта, логістика та БПЛА супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 646 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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25.09.2024 08:49
+16
Віра тільки ЗСУ, Перемога України тільки з ЗСУ і друзями України. Так тримати і тримайтесь. Україна понад усе.
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25.09.2024 08:05
+14
Нічогенько так артилерія випалюється 🔥
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25.09.2024 08:19
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Правила форума Совет форумчан
Віра тільки ЗСУ, Перемога України тільки з ЗСУ і друзями України. Так тримати і тримайтесь. Україна понад усе.
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25.09.2024 08:05 Ответить
Лізе мразота кацапська і лізе.Товчуть,палять а воно знову лізе....
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25.09.2024 08:08 Ответить
Нічогенько так артилерія випалюється 🔥
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25.09.2024 08:19 Ответить
30 тис чумардосів з початку місяця.
Арта в ударі і як наслідок 10 тисяч стволів з початку року
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25.09.2024 08:42 Ответить
Минув 3871 день москальсько-української війни.
188! одиниць техніки та 1250! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки продовжує бити рекорди.
Арта, логістика та БПЛА супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 646 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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25.09.2024 08:49 Ответить
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25.09.2024 08:50 Ответить
Цифра "жмурів" та поранених вражає... І це ж - не тільки "просто люди"... Це - активна частина населення! І як "робоча сила", так і "дітородна" Мухаммед не "просто так" узаконив багатоженство для мусульман - цим він послаблював ризик виникнення "демографічної кризи" в ісламському суспільстві Адже тоді араби активно вели завойовницькі війни. Тому у нього гинуло в основному здорове чоловіче населення. Я цікавився ісламом - і був здивований: порівняно з християнством, іслам був доволі прагматичною і "прогресивною" релігією.... Людина, яка приймала іслам , звільнялася з рабства - мусульманин не мав права мать раба-єдиновірця.... Жінка, яка народила дитину від мусульманина - теж ставала вільною, незалежно від віросповідання... Та і економічний гніт був меншим - порівняно з "християннішими" владами... Не "просто так" європейські дипломати писали що кріпаки масово тікають в підконтрольні Османській Порті місцевості! Де таке було серед християнських країн? Так що я не дивуюся відмові "звільнених" Сірком бранців повертаться в Україну..
А тепер російська "глибинка" втратила купу "батьків" та "робітників" Як співалося у одній російській пісні: "Пришли девчонки стоят в сторонке. Платочки в руках теребят. Потому что на десять девчонок. По статистике девять ребят." Путін "вирубав" "село" - основного "поставщика солдат" У російському селі жінки господарство не "потягнуть" А не "потягнуть" - значить і народжувать не будуть! Це "лупоне" по Росії вже через кілька років. Головне - нам у цей строк протриматься!!!
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25.09.2024 09:38 Ответить
Вони ж так і планують - за допомогою завоювання України вирішити демографічну кризу. Поклали зеків та інше біосміття, а після захоплення нової території розселяють роботящих мужиків в свої глибинки. Так вони всі часи і робили.
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25.09.2024 10:12 Ответить
Орда ...
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25.09.2024 10:25 Ответить
Велика Британія за всі 7 років 2-гої світової офіційно вбитими і пораненими втратила 566 тис. Москалі за 2 роки не глобальної війни втратили більше.
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25.09.2024 10:23 Ответить
"таджікі беріте власть в своі руки свамі легче договрріться"
І про мусульман. Поки були хрестові походи - війна мусульман з мусульманами була смертельним табу...
Але час ішов і ісламські імами найшли в корані сто і одну причину чому можна мусульманину вбити мусульманина - так з'явилися суніти і шиїти.
Головне ж не заповіді і релігія а їх тлумачення.
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25.09.2024 13:45 Ответить
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25.09.2024 10:56 Ответить
сюр
Це схоже на на поминки а на купівлю нового айфона
Побільше таких кацапів - гойда.
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25.09.2024 13:47 Ответить
За 6 років...
Боженько, бережи вояків ЗСУ!
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25.09.2024 11:02 Ответить
 
 