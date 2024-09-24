Оккупант бросает раненого российского солдата, по которому ударили бойцы "Азова". ВИДЕО

Оператор ударного БпЛА 12-й бригады специального назначения "Азов" точными сбросами поразил двух вражеских пехотинцев, которые с полным снаряжением направлялись к позициям.

В результате попадания, у одного из оккупантов загорелся запас дымовых боеприпасов. После этого он бросил раненого товарища умирать и сбежал, сообщает Цензор.НЕТ.

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