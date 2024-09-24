Оккупант бросает раненого российского солдата, по которому ударили бойцы "Азова". ВИДЕО
Оператор ударного БпЛА 12-й бригады специального назначения "Азов" точными сбросами поразил двух вражеских пехотинцев, которые с полным снаряжением направлялись к позициям.
В результате попадания, у одного из оккупантов загорелся запас дымовых боеприпасов. После этого он бросил раненого товарища умирать и сбежал, сообщает Цензор.НЕТ.
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А він його у сраці ховав?
Чи ви думаєте - на будь-якого білого і пухнастого серед білого дня на вулиці вбивця приходить вбивати?
Та ні. Стерненко дуже, ДУЖЕ, специфічна особа. Він з звичайним криміналом в тій Одесі за бабло дармове "воював" фактично. Ось його бандюки і місцеві мєнти і почали пресувати. Тобто - це звичайний "браток", з категорії "альфонси".