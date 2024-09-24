Окупант покидає пораненого російського солдата, якого уразили бійці "Азову". ВIДЕО

Оператор ударного БпЛА 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" влучними скидами уразив двох ворожих піхотинців, які з повним спорядженням прямували до позицій.

Внаслідок влучання, у одного з окупантів загорівся запас димових боєприпасів. Після цього він покинув пораненого товариша помирати і втік, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Російський загарбник тікає від дрона бійців Президентської бригади. ВIДЕО