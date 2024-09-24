Окупант покидає пораненого російського солдата, якого уразили бійці "Азову". ВIДЕО
Оператор ударного БпЛА 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" влучними скидами уразив двох ворожих піхотинців, які з повним спорядженням прямували до позицій.
Внаслідок влучання, у одного з окупантів загорівся запас димових боєприпасів. Після цього він покинув пораненого товариша помирати і втік, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+7 klhlhhhhhhhhhhhkf
показати весь коментар24.09.2024 22:35
+3 Wlad West
показати весь коментар24.09.2024 22:01
+3 Орест Гарай
показати весь коментар24.09.2024 22:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А він його у сраці ховав?
Чи ви думаєте - на будь-якого білого і пухнастого серед білого дня на вулиці вбивця приходить вбивати?
Та ні. Стерненко дуже, ДУЖЕ, специфічна особа. Він з звичайним криміналом в тій Одесі за бабло дармове "воював" фактично. Ось його бандюки і місцеві мєнти і почали пресувати. Тобто - це звичайний "браток", з категорії "альфонси".