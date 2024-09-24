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Окупант покидає пораненого російського солдата, якого уразили бійці "Азову". ВIДЕО

Оператор ударного БпЛА 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" влучними скидами уразив двох ворожих піхотинців, які з повним спорядженням прямували до позицій.

Внаслідок влучання, у одного з окупантів загорівся запас димових боєприпасів. Після цього він покинув пораненого товариша помирати і втік, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Російський загарбник тікає від дрона бійців Президентської бригади. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17482) ліквідація (3955) Азов (778)


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Топ коментарі
+7
Ювелірна робота! Дякую за дохлих рашистів!
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24.09.2024 22:35
+3
Сброс - это максимальная цена за свинособаку, тратить на них дроны - по-моему это роскошь.
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24.09.2024 22:01
+3
Ну то донать виключно на такі дрони, які возять на кацапів скиди, а не на дрони-камікадзе. Теж добре діло.
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24.09.2024 22:57
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"...у одного з окупантів загорівся запас димових ***********..." Джерело:

А він його у сраці ховав?
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24.09.2024 21:46 Відповісти
Сброс - это максимальная цена за свинособаку, тратить на них дроны - по-моему это роскошь.
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24.09.2024 22:01 Відповісти
Ну то донать виключно на такі дрони, які возять на кацапів скиди, а не на дрони-камікадзе. Теж добре діло.
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24.09.2024 22:57 Відповісти
Как - нибудь разберусь со Стерном без твоих подсказок.
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28.09.2024 12:51 Відповісти
Це ти про альфонса, який ніде не працює, живе за частку з донатів, а до повномасштабки основним доходом в якого було крадівництво продуктових наборів для пенсів і продаж їх на ринку?
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28.09.2024 13:11 Відповісти
Не знаю, у меня о нем такой инфы нет, а слушки сюда не доходят (в Украине давно не живу). Вот о тернопольском аферюге наслышан еще когда жил во Львове.
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28.09.2024 14:57 Відповісти
Так я тобі не слухи чи плітки переповідаю. Це він особисто все це в інтерв'ю сказав. І що не працює фактично. І що за рахунок жінок роками жив. І що особисто крав продуктові набори "кандидата Гончаренка" і продавав на ринку - з того вони і вели "революційно діяльність" проти "режиму кривавого бариги".

Чи ви думаєте - на будь-якого білого і пухнастого серед білого дня на вулиці вбивця приходить вбивати?

Та ні. Стерненко дуже, ДУЖЕ, специфічна особа. Він з звичайним криміналом в тій Одесі за бабло дармове "воював" фактично. Ось його бандюки і місцеві мєнти і почали пресувати. Тобто - це звичайний "браток", з категорії "альфонси".
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28.09.2024 16:18 Відповісти
Ювелірна робота! Дякую за дохлих рашистів!
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24.09.2024 22:35 Відповісти
другий рашист заховався за стовбом...
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24.09.2024 23:38 Відповісти
а у парашників нема товаришів. у них є тільки "половиє партнёри" ))
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25.09.2024 11:45 Відповісти
 
 