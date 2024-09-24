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Российский захватчик убегает от дрона бойцов Президентской бригады. ВИДЕО

Бойцы 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого ликвидировали российского захватчика точным сбросом боеприпасов с дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

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Автор: 

армия РФ (19307) ликвидация (3563) Отдельная президентская бригада (70)


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24.09.2024 20:11 Ответить
Страйк! Жалко що рядом ще хтось не біг
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24.09.2024 20:17 Ответить
Чого воно прийшло в Україну?Більшість з них відповідає на таке запитання скрутним матеріальним становищем((Я і мільйони українців ,коли було матеріально незадовільне становище поїхали на заробітки.
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24.09.2024 20:22 Ответить
ну не шмогла я....
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24.09.2024 20:43 Ответить
Тюк прямо в темя - и нету Кука 🤣
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24.09.2024 21:54 Ответить
Эй, гражданина! Ты туда не хади, ты сюда хади. А то снег башка попадёт! Савсэм мёртвый будешь!
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24.09.2024 22:00 Ответить
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24.09.2024 23:32 Ответить
Добегался, выродок кривоногий.
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25.09.2024 00:02 Ответить
 
 