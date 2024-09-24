Российский захватчик убегает от дрона бойцов Президентской бригады. ВИДЕО
Бойцы 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого ликвидировали российского захватчика точным сбросом боеприпасов с дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
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