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Спецназовцы уничтожили российскую БМП-3 на Покровском направлении. ВИДЕО

Воины спецподразделения ALASTOR 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожили российскую БМП-3 на Покровском направлении в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Автор: 

уничтожение (6974) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156) БМП (403)


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Заряджене БМП попалося.
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25.09.2024 11:36 Ответить
 
 