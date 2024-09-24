Спецназовцы уничтожили российскую БМП-3 на Покровском направлении. ВИДЕО
Воины спецподразделения ALASTOR 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожили российскую БМП-3 на Покровском направлении в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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Маск13
показать весь комментарий25.09.2024 11:36 Ответить Мне нравится 1
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