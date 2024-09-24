УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11015 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
3 844 1

Спецпризначенці знищили російську БМП-3 на Покровському напрямку. ВIДЕО

Воїни спецпідрозділу ALASTOR 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили російську БМП-3 на Покровському напрямку в Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Прикордонники знищили легкову автівку окупантів і ворожі укриття на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7298) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156) БМП (413)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заряджене БМП попалося.
показати весь коментар
25.09.2024 11:36 Відповісти
 
 