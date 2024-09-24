Спецпризначенці знищили російську БМП-3 на Покровському напрямку. ВIДЕО
Воїни спецпідрозділу ALASTOR 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили російську БМП-3 на Покровському напрямку в Донецькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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Маск13
показати весь коментар25.09.2024 11:36 Відповісти Мені подобається 1
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