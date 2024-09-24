Прикордонники знищили легкову автівку окупантів і ворожі укриття на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині важкі бомбери та FPV-дрони прикордонників "Помсти" знищили техніку й укриття ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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