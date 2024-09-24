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Прикордонники знищили легкову автівку окупантів і ворожі укриття на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині важкі бомбери та FPV-дрони прикордонників "Помсти" знищили техніку й укриття ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6013) знищення (7298)


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За Харків за Херсон Суми, Кривий Ріг .....горіть в пеклі москалі
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24.09.2024 18:05 Відповісти
 
 