Прикордонники знищили легкову автівку окупантів і ворожі укриття на Харківщині. ВIДЕО
На Харківщині важкі бомбери та FPV-дрони прикордонників "Помсти" знищили техніку й укриття ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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valentyna #410470
показати весь коментар24.09.2024 18:05 Відповісти Мені подобається 1
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