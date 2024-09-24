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Бійці 66 ОМБр знищили броньовану машину противника ударом двох безпілотників. ВIДЕО

Оператори БпЛА 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго знищили броньовану машину противника.

Українські захисники атакували бронемашину окупантів двома дронами-камікадзе, після чого техніка росіян загорілася, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дрон-камікадзе атакує російський "танк-сарай" на Харківщині. ВIДЕО

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25.09.2024 11:35 Відповісти
 
 