Бійці 66 ОМБр знищили броньовану машину противника ударом двох безпілотників. ВIДЕО
Оператори БпЛА 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго знищили броньовану машину противника.
Українські захисники атакували бронемашину окупантів двома дронами-камікадзе, після чого техніка росіян загорілася, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Маск13
показати весь коментар25.09.2024 11:35 Відповісти Мені подобається 1
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