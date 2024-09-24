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Бойцы 66 ОМБр уничтожили бронированную машину противника ударом двух беспилотников. ВИДЕО

Операторы БпЛА 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго уничтожили бронированную машину противника.

Украинские защитники атаковали бронемашину оккупантов двумя дронами-камикадзе, после чего техника россиян загорелась, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Дрон-камикадзе атакует российский "танк-сарай" на Харьковщине. ВИДЕО

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25.09.2024 11:35 Ответить
 
 