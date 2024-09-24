Бойцы 66 ОМБр уничтожили бронированную машину противника ударом двух беспилотников. ВИДЕО
Операторы БпЛА 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго уничтожили бронированную машину противника.
Украинские защитники атаковали бронемашину оккупантов двумя дронами-камикадзе, после чего техника россиян загорелась, сообщает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маск13
показать весь комментарий25.09.2024 11:35 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль