Дрон-камикадзе атакует российский "танк-сарай" в Харьковской области. ВИДЕО
На Харьковщине воины 3-й отдельной штурмовой бригады дронами-камикадзе уничтожили российский "танк-сарай", грузовики и легковые авто противника.
Антидроновая защита не спасла российских солдат от атаки наших беспилотников, сообщает Цензор.НЕТ.
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Viktor Ishchuk
показать весь комментарий24.09.2024 16:51 Ответить Мне нравится 2
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