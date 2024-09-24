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Дрон-камикадзе атакует российский "танк-сарай" в Харьковской области. ВИДЕО

На Харьковщине воины 3-й отдельной штурмовой бригады дронами-камикадзе уничтожили российский "танк-сарай", грузовики и легковые авто противника.

Антидроновая защита не спасла российских солдат от атаки наших беспилотников, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Туалет с оккупантом взлетает в воздух после прилета дрона. ВИДЕО

Автор: 

танк (2260) Харьковщина (5577) уничтожение (6974) 3-я Отдельная штурмовая бригада (422)


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Сарай - це палац
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24.09.2024 16:51 Ответить
 
 