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Дрон-камікадзе атакує російський "танк-сарай" на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині воїни 3-ої окремої штурмової бригади дронами-камікадзе знищили російський "танк-сарай", вантажівки і легкові авто противника.

Антидроновий захист не врятував російських солдатів від атаки наших безпілотників, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Туалет із окупантом злітає у повітря після прильоту дрона. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) Харківщина (6054) знищення (7298) 3 Окрема штурмова бригада (437)


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Сарай - це палац
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24.09.2024 16:51 Відповісти
 
 