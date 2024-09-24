Дрон-камікадзе атакує російський "танк-сарай" на Харківщині. ВIДЕО
На Харківщині воїни 3-ої окремої штурмової бригади дронами-камікадзе знищили російський "танк-сарай", вантажівки і легкові авто противника.
Антидроновий захист не врятував російських солдатів від атаки наших безпілотників, повідомляє Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Viktor Ishchuk
показати весь коментар24.09.2024 16:51 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль