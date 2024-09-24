Пограничники уничтожили легковой автомобиль оккупантов и вражеские укрытия на Харьковщине. ВИДЕО
На Харьковщине тяжелые бомберы и FPV-дроны пограничников "Помсти" уничтожили технику и укрытия врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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valentyna #410470
показать весь комментарий24.09.2024 18:05 Ответить Мне нравится 1
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