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Пограничники уничтожили легковой автомобиль оккупантов и вражеские укрытия на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине тяжелые бомберы и FPV-дроны пограничников "Помсти" уничтожили технику и укрытия врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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Автор: 

Госпогранслужба (6447) уничтожение (6974)


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За Харків за Херсон Суми, Кривий Ріг .....горіть в пеклі москалі
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24.09.2024 18:05 Ответить
 
 