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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 646 400 осіб (+1250 за добу), 8815 танків, 18 549 артсистем, 17 304 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 646 400 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 646400 (+1250) осіб,

танків - 8815 (+15) од,

бойових броньованих машин - 17304 (+12) од,

артилерійських систем - 18549 (+74) од,

РСЗВ - 1199 (+1) од,

засоби ППО - 952 (+0) од,

літаків - 369 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15879 (+115),

крилаті ракети - 2595 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 25248 (+73) од,

спеціальна техніка - 3168 (+13)

Дивіться також: Окупант покидає пораненого російського солдата, якого уразили бійці "Азову". ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17482) Генштаб ЗС (6614) ліквідація (3955) знищення (7298)


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Топ коментарі
+17
Минув 3871 день москальсько-української війни.
188! одиниць техніки та 1250! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки продовжує бити рекорди.
Арта, логістика та БПЛА супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 646 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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25.09.2024 08:49
+16
Віра тільки ЗСУ, Перемога України тільки з ЗСУ і друзями України. Так тримати і тримайтесь. Україна понад усе.
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25.09.2024 08:05
+14
Нічогенько так артилерія випалюється 🔥
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25.09.2024 08:19
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Віра тільки ЗСУ, Перемога України тільки з ЗСУ і друзями України. Так тримати і тримайтесь. Україна понад усе.
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25.09.2024 08:05 Відповісти
Лізе мразота кацапська і лізе.Товчуть,палять а воно знову лізе....
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25.09.2024 08:08 Відповісти
Нічогенько так артилерія випалюється 🔥
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25.09.2024 08:19 Відповісти
30 тис чумардосів з початку місяця.
Арта в ударі і як наслідок 10 тисяч стволів з початку року
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25.09.2024 08:42 Відповісти
Минув 3871 день москальсько-української війни.
188! одиниць техніки та 1250! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки продовжує бити рекорди.
Арта, логістика та БПЛА супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 646 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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25.09.2024 08:49 Відповісти
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25.09.2024 08:50 Відповісти
Цифра "жмурів" та поранених вражає... І це ж - не тільки "просто люди"... Це - активна частина населення! І як "робоча сила", так і "дітородна" Мухаммед не "просто так" узаконив багатоженство для мусульман - цим він послаблював ризик виникнення "демографічної кризи" в ісламському суспільстві Адже тоді араби активно вели завойовницькі війни. Тому у нього гинуло в основному здорове чоловіче населення. Я цікавився ісламом - і був здивований: порівняно з християнством, іслам був доволі прагматичною і "прогресивною" релігією.... Людина, яка приймала іслам , звільнялася з рабства - мусульманин не мав права мать раба-єдиновірця.... Жінка, яка народила дитину від мусульманина - теж ставала вільною, незалежно від віросповідання... Та і економічний гніт був меншим - порівняно з "християннішими" владами... Не "просто так" європейські дипломати писали що кріпаки масово тікають в підконтрольні Османській Порті місцевості! Де таке було серед християнських країн? Так що я не дивуюся відмові "звільнених" Сірком бранців повертаться в Україну..
А тепер російська "глибинка" втратила купу "батьків" та "робітників" Як співалося у одній російській пісні: "Пришли девчонки стоят в сторонке. Платочки в руках теребят. Потому что на десять девчонок. По статистике девять ребят." Путін "вирубав" "село" - основного "поставщика солдат" У російському селі жінки господарство не "потягнуть" А не "потягнуть" - значить і народжувать не будуть! Це "лупоне" по Росії вже через кілька років. Головне - нам у цей строк протриматься!!!
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25.09.2024 09:38 Відповісти
Вони ж так і планують - за допомогою завоювання України вирішити демографічну кризу. Поклали зеків та інше біосміття, а після захоплення нової території розселяють роботящих мужиків в свої глибинки. Так вони всі часи і робили.
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25.09.2024 10:12 Відповісти
Орда ...
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25.09.2024 10:25 Відповісти
Велика Британія за всі 7 років 2-гої світової офіційно вбитими і пораненими втратила 566 тис. Москалі за 2 роки не глобальної війни втратили більше.
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25.09.2024 10:23 Відповісти
"таджікі беріте власть в своі руки свамі легче договрріться"
І про мусульман. Поки були хрестові походи - війна мусульман з мусульманами була смертельним табу...
Але час ішов і ісламські імами найшли в корані сто і одну причину чому можна мусульманину вбити мусульманина - так з'явилися суніти і шиїти.
Головне ж не заповіді і релігія а їх тлумачення.
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25.09.2024 13:45 Відповісти
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25.09.2024 10:56 Відповісти
сюр
Це схоже на на поминки а на купівлю нового айфона
Побільше таких кацапів - гойда.
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25.09.2024 13:47 Відповісти
За 6 років...
Боженько, бережи вояків ЗСУ!
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25.09.2024 11:02 Відповісти
 
 