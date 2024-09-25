Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 646 400 осіб (+1250 за добу), 8815 танків, 18 549 артсистем, 17 304 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 646 400 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 646400 (+1250) осіб,

танків - 8815 (+15) од,

бойових броньованих машин - 17304 (+12) од,

артилерійських систем - 18549 (+74) од,

РСЗВ - 1199 (+1) од,

засоби ППО - 952 (+0) од,

літаків - 369 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15879 (+115),

крилаті ракети - 2595 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 25248 (+73) од,

спеціальна техніка - 3168 (+13)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.