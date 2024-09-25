Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 646 400 осіб (+1250 за добу), 8815 танків, 18 549 артсистем, 17 304 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 646 400 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 646400 (+1250) осіб,
танків - 8815 (+15) од,
бойових броньованих машин - 17304 (+12) од,
артилерійських систем - 18549 (+74) од,
РСЗВ - 1199 (+1) од,
засоби ППО - 952 (+0) од,
літаків - 369 (+0) од,
гелікоптерів - 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15879 (+115),
крилаті ракети - 2595 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 25248 (+73) од,
спеціальна техніка - 3168 (+13)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Арта в ударі і як наслідок 10 тисяч стволів з початку року
188! одиниць техніки та 1250! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки продовжує бити рекорди.
Арта, логістика та БПЛА супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 646 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
А тепер російська "глибинка" втратила купу "батьків" та "робітників" Як співалося у одній російській пісні: "Пришли девчонки стоят в сторонке. Платочки в руках теребят. Потому что на десять девчонок. По статистике девять ребят." Путін "вирубав" "село" - основного "поставщика солдат" У російському селі жінки господарство не "потягнуть" А не "потягнуть" - значить і народжувать не будуть! Це "лупоне" по Росії вже через кілька років. Головне - нам у цей строк протриматься!!!
І про мусульман. Поки були хрестові походи - війна мусульман з мусульманами була смертельним табу...
Але час ішов і ісламські імами найшли в корані сто і одну причину чому можна мусульманину вбити мусульманина - так з'явилися суніти і шиїти.
Головне ж не заповіді і релігія а їх тлумачення.
Це схоже на на поминки а на купівлю нового айфона
Побільше таких кацапів - гойда.
Боженько, бережи вояків ЗСУ!